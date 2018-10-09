想成功就早起？每天凌晨兩點半起牀有無必要

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曾兩次獲得奧斯卡獎提名的好萊塢明星沃爾伯格（Mark Wahlberg）本周告訴記者，他每天凌晨兩點半起牀，開始一套為時一個半小時的養生套餐——包括健身、高爾夫、祈禱和「冷療」康復，然後每天晚上7點半睡覺。

他不是唯一一個出了名的早起的人。據報道，蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook）凌晨3點45分起牀，而迪士尼老闆伊格爾（Bob Iger）凌晨4點25分的預定訓練顯然激發了NBA球員更早起牀去健身房。

領英（LinkedIn）裏企業領導者的簡介中，通常有一個共同點——如果想要成功，那就早起吧！

所以，我們都應該早起嗎？早起真的會提高工作效率嗎？即便確實如此，也是要付出代價的，而且很有可能隱藏了我們不欲為人知的慾望，即黎明前的叫醒服務只是為了給人營造一種「工作效率高」的印象。

Image copyright Getty Images Image caption 蘋果公司首席執行官庫克和其他富商們，這些成功人士向我們證明了早起是有用的。

日程羞恥感

雖然凌晨兩點半起牀意味著白天非常漫長而且不能休息，但是沃爾伯格的早睡讓他每晚仍有七個小時的睡眠。

充足的睡眠對工作效率非常重要——睡眠不足會嚴重影響人們的身體健康和認知能力。

華盛頓大學和密歇根大學的兩位美國研究人員巴恩斯（Christopher Barnes）和斯伯萊茨（Gretchen Spreitzer）對這一主題進行了廣泛研究。他們考察企業是否應確保員工有充足的睡眠。

斯伯萊茨認為，沃爾伯格只是將他清醒時間段的起始時間提早了（儘管是極端的），而他實際上很可能工作效率更高。

她說：「這麼做的優勢是：你可以養成自律的習慣，在家人起牀或者協助同事之前有更多時間完成自己的目標。」

但是這麼早睡可能會「錯失自己的社交關係網，甚至失去社交能力」，而這些對身心健康非常重要。

Image copyright Gary Hershorn Image caption 許多人在天亮時醒來後先去鍛煉身體或者處理家務和雜事，然後再去處理工作——「百靈鳥」型人可能繼承了這些特徵。

她說：「我認為，如果你晚上7點半就睡覺，會錯過和家人一起用餐聊天或者和朋友社交的機會。」

儘管如此，早起狂人是基因所致嗎？

百靈鳥和貓頭鷹

人類的睡眠模式受生物鐘節奏的影響——即24小時內有規律的清醒和困倦。許多人往往每天會在同一時間醒來並在同一時間上牀睡覺——這就是為什麼當我們前往不同時區時，時差會影響我們的作息。

根據這些生物鐘節奏，研究人員將人類分為兩大類：百靈鳥（早睡早起者）和貓頭鷹（晚睡晚起者）。

巴恩斯說，不同人群會有一些自然差異，但是通常許多人在幼年時期像百靈鳥；在青壯年時期又像貓頭鷹；到中老年時期又回到百靈鳥狀態。

但他認為像沃爾伯格那樣凌晨兩點半自然醒來的「超級百靈鳥」非常稀少。

Image copyright Getty Images Image caption 我們當中的許多人在幼年時期像百靈鳥；在青壯年時期又像貓頭鷹；到中老年時期又變回早起的百靈鳥。

巴恩斯說：「從身心健康的角度來看，如果你的日程安排符合你的生物鐘節奏，那就是最好的狀態。」

一些人日程安排與眾不同，且又到處宣傳，可能另有目的。

留下好印象

為什麼有這麼多人喜歡吹噓自己早起呢？他們可能只是想製造出自己工作效率高的假像。此外，社會群體往往存在一種偏見，偏向和喜愛早起的人。

2014年的一項研究針對120名在職成年人進行了調查，結果發現主管對上班晚的員工績效評級較差，因為覺得他們不夠盡責。此外，相比「百靈鳥」型主管，「貓頭鷹」型主管對上班晚的同事有負面看法的概率較小。

巴恩斯說：「評估員工的工作日程存在偏見，上班早就會被肯定，那麼你想放大什麼？你希望給別人留下好印象嗎？」

當一天結束的時候，如果你可以自由安排，你應該根據身體狀況行事，知道什麼時候該休息了。雖然早一點上班可能會讓你更有效率，但還是要問問自己為什麼要這樣做：早起是否真的會有更多產出？或者只是為了讓自己或者別人相信自己更有效率？

不管是何原因，健康應是第一位的。巴恩斯的研究表明，不健康包括強迫自己保持清醒。如果這樣，不道德行為的概率甚至也會增加。

巴恩斯說：「在你疲憊或者狀態不佳的時候，不好的事情就會降臨。」

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