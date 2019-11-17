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阿德金斯（Katie Adkins）5歲的柯基犬有個不太相稱的名字：小巨人。

阿德金斯談到愛犬時說：「一開始只是開玩笑，因為他太矮了，但他肯定認為自己身型高大。小巨人總是精力充沛，而且聰明機靈。」

當愛犬意外去世時，阿德金斯說，感覺像是「失去了最好的朋友」。

Image copyright Katie Adkins Image caption 阿德金斯和男友德里克（Derek）很感謝老闆給他們放喪假以悼念愛犬小巨人（Credit: Katie Adkins）

「小巨人是第一隻真正屬於我的狗。他陪我經歷了很多：朋友、室友、搬家。我買第一套房子時他也在。」

所以，當老闆凖她兩天假來悼念小巨人時，她非常感激。她的老闆「深表同情。當即告訴我不要擔心任何與工作相關的事情，需要請幾天假就請幾天。」

這麼慷慨的老闆並不多，許多會對這樣的要求感到驚訝。

但是，隨著人們越來越喜歡在辦公室或家裏養寵物，在毛茸茸的朋友身上花費也越來越多時，就產生了一個問題——如果寵物死了，我們應該獲准休假嗎？

寵物成為辦公室常客

德國最大的市場研究公司GfK的數據顯示，2016年，世界上超過一半的人至少飼養了一種寵物，如狗、貓、魚或鳥。

美國人力資源管理學會的招聘專家瑞恩（Dan Ryan）表示：「在過去的5到10年間，寵物的普及以及對人們生活的影響確實出現了爆炸式增長。」

他指出，給寵物化療、寵物用抗抑鬱藥和給寵物進行關節置換手術等等越來越常見。寵物護理是筆大生意，去年，歐睿信息諮詢公司（Euromonitor International）的數據顯示，全球寵物護理業的規模達到了1100億美元。

Image copyright Getty Images Image caption 長期以來，許多公司，尤其是科技公司，都歡迎貓貓狗狗等動物到公司來（Credit: Getty Images）

越來越多的公司提供「帶狗上班日」這樣的特別福利，由此可見寵物在辦公場所受歡迎的程度。還有將寵物融入公司日常文化的。比如，硅谷巨頭谷歌和亞馬遜的辦公室裏就有很多狗。冰淇淋公司本傑瑞（Ben & Jerry's）歡迎員工帶愛犬來，並稱狗狗們為「K9-5ers」。而總部位於東京的科技公司費雷（Ferray），如果算上公司裏員工們的貓主子，成員就翻了一倍。

美國明尼阿波利斯市（Minneapolis）的一家營銷公司甚至提供「寵物產假」，讓員工能夠迎接新寵物的降生。

不過，在公司總部抱抱小狗是一回事。當悲劇降臨，我們不得不和動物伙伴告別時，管理層也會這麼支持嗎？

阿德金斯在田納西州（Tennessee）任職於美國最大的寵物食品公司瑪氏寵物護理（Mars PetCare），是一位電子營銷專員。

寵物用品公司在寵物死後馬上給員工休假看起來似乎理所當然，但即使是在瑪氏寵物護理，員工也沒有專門悼念寵物的假期——每個案例都是單獨處理的。

這種情況會改變嗎？

寵物死了，老闆該給你放假嗎？

我向美國紐約大學（New York University）管理交流項目主任斯特利克（Susan Stehlik）提出了這個問題。「從人力資源的角度來看，我的第一反應是否定的，」她說，而且她的許多同事在被問到時都翻了個白眼。

但是，她越想越覺得該放假。斯特利克說，從人的角度來看，管理者需要表現出同情心。「你必須尊重人們在生活中表達愛的方式。當管理層沒有表現出同情心時，員工轉身就會抱怨說『這個工作環境惡劣無愛』。」

英國曼徹斯特大學（University of Manchester）組織心理學教授庫珀（Cary Cooper）補充稱，拒絶這樣的請求可能會導致員工工作效率低下。如果不能休假哀悼，一個失去心愛寵物的員工只會「身在心不在，無法創造額外價值」。

獸醫的證明？

瑞恩說：「與親屬過世的喪假相比，寵物喪假可能更容易被濫用。怎麼證明員工真的養了狗？」

「你要從獸醫那裏拿張字條證明你的狗死了嗎？這實施起來很有難度。」

瑞恩並不是在說寵物主人想佔老闆便宜、投機取巧，而是說，「有些人總是想方設法地利用公司規則或政策。」

庫珀認為，會濫用這種福利的人其實很少。他說，職業安全感已經與往日不同，「工作不再是一輩子都不換」。 他認為，如果需要裁員，濫用福利這種見不得人的行為會在人力資源部門留下不良印象。

庫珀說：「當員工享受福利時，他們和僱主之間有一種心理契約，必須履行自己在合同中應盡的責任，即創造額外價值。」

Image copyright Getty Images Image caption 寵物喪假不多見，但隨著越來越多的人把更多的時間和金錢花在寵物身上，這種情況可能會發生變化（Credit: Getty Images）

寵物和人離世，我們的傷感一樣嗎？

英國布里斯托大學（University of Bristol）人類與動物關係學研究所（Anthrozoology Institute）的基金會主任布拉德肖（John Bradshaw）長期研究寵物和人類之間的關係，他認為給「寵物」下一個明確的定義可能會使問題更複雜。

他說：「我認為，對於僱主來說，給寵物離世的員工休幾天假是不可行的。並非因為寵物主人不是真的悲傷，而是我們很難給『寵物』一個明確的定義。」

比如說，有人會把魚和爬行動物當作寵物，但美國獸醫協會（American Veterinary Medical Association）認為只有狗、貓、養在籠子裏的鳥，還有馬算是「伴侶動物」。

布拉德肖說：「在決定誰有權休假誰不該休假時會有難度。」人力資源專家瑞安對此表示贊同，他還表示，如果公司要推出寵物喪假政策，就必須盡可能詳盡明確。

布拉德肖還認為，「人們對寵物的悲傷和對近親的悲傷有著微妙的區別」。例如，許多人幾個月內就有了新寵物，而近親去世後，悲傷會持續很多年。

布拉德肖補充說：「主人常常把寵物說成是『家庭中的一員』，但這可能不過是一種更方便的描述方式而已。」

無論公司如何應對員工不斷變化的需求，由於飼養寵物非常普遍（美國68%的家庭都有寵物），員工寵物護理的話題不太可能消失。

「你不能忽視這些數據，」斯特利克說。「如果大多數人都有這種情況，那麼企業就需要配合。」

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