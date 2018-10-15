中國人去韓國濟州島旅遊：五天考駕照

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困在人潮擁擠的隊伍中總是令人沮喪。如果門外就是一座半熱帶的島嶼，那麼再沒有比排隊等候更令人失望的事了。

韓國的度假天堂濟州島是一座火山島，距離朝鮮半島西南端100英里（160公里）。濟州島特別受中國遊客歡迎。截至目前，濟州島今年已接待超過30萬名中國遊客。那種感覺就像是，當我在英國司機車輛執照局（DVLA）排隊等候時，30萬人一個一個疊在我前面。

在濟州島，中國遊客喜歡去海邊、去購物、去賭場，如今還喜歡去考駕照。很多人專門拿出假期前往司機執照考試中心，度假的時間就是在填表、排隊和考試。如果幸運地一次通過考試，還可以趁機去海邊玩一圈。

帶著明確目的去度假並不新奇。如今，不管是做整容手術，進行輔助生育，還是參加職業培訓，抑或只是看一場足球比賽，通常都要繞地球一圈。有些城市因當地特色享負盛名：美國人飛到墨西哥小鎮洛斯阿戈多內斯（Los Algodones）去看牙，稱其為臼齒之城（Molar City），而越南古城會安（Hoi An）則以定製衣物而聞名。

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Image copyright Getty Images Image caption 在中國和韓國考駕照，都需要經歷體檢、筆試、場內技能測試和道路行駛測試。

濟州島發展駕照遊是近些年興起的熱潮，但發展迅猛。根據當地的司機執照考試中心，截至目前，濟州島今年已為2172名中國公民發放了駕照，相當於平均一周有62人拿證。2010年，全年總計68人取得駕照。

高品質和高性價比是推動此類旅遊的兩大動力。對於志在必得的中國考證族，韓國駕照二者兼得。在中國大城市上駕校的費用就可以去一趟濟州島，而且在島上拿證的過程更方便、快捷。

中國的旅行服務公司提供「韓國夏威夷」考駕照五日遊。駕照加觀光的套餐起價約8800元（1280美元），全程帶隊，學車考試之餘還安排濟州島觀光旅遊。酒店、指導教學、地面交通和考試費用均已涵蓋；不含三餐和往返機票。聽起來價格不菲，但北京的VIP駕校班費用超過1.5萬元（2188美元），要花幾個月才能畢業。

像很多國家一樣，中國允許在本國更換國外有效駕照。因此，一旦通過筆試，中國居民就能把韓國駕照換成國內駕照。

中國遊客認為在韓國考證更有定數，還有一個原因。中國學生小劉（Mingqui Liu）幫他的朋友安排路考，一語概括道，「國內駕考非常嚴格，韓國駕考簡單。」

兩國的考駕照流程均包括體檢、筆試、場內技能測試和道路行駛測試。韓國考駕照未必容易——至少不像以往那麼容易。考試太過寬鬆，多年來飽受批評。2016年12月，韓國實行新的駕考。據阿里郎電視台（Arirang）報道，考試改革後，場內技能科目的通過率立即下降60%。

但中國考證在某些方面明顯更有難度。例如，筆試有100道題，韓國則是40題。評分也更加嚴格：中國要求答對90%才能通過，而韓國放寬至60%。（英國的要求是70%。）

課程時間也要考慮。中國的考點有限，需求量很大，因此每一科目的考試要花幾周時間。如果沒有通過其中一個科目的考核，必須從頭再考。然而，在濟州島，往往一個下午就可以完成多個科目的考試。

濟州島HD駕校是一家駕考旅行公司，老闆崔女士（Yingqin Cui）與當地的駕校機構接洽，為新學員赴韓考駕照提供13小時的規定教學指導，包括4小時場內技能和6小時道路行駛。她說，參加這個強化班後，很少有人拿不到駕照，「100人當中，可能有一個。」

濟州島司機執照考試中心的一名工作人員認為，中國遊客考駕照通過率高，速度極快。他估計，從報考到拿證的平均時間為一周，有時候只要兩天。

韓國駕照不僅可以考取，而且用途很廣。上世紀40至60年代，經過幾輪大會，聯合國制定了國際駕照（IDP），允許司機在國外駕駛或租車。由於中國不是締約國，中國駕照和國際駕照不能通用。韓國駕照可以互通互用，遊客很看重這一點。

崔女士說，「大部分客人是海外華人。」來自英國和意大利的居多。拿到國際駕照後，他們不僅可以在自己的國家開車，還可以在另外150多個國家駕駛。

Image copyright Getty Images Image caption 強化培訓加觀光的套餐起價約8800元（1280美元），全程幫助客戶考取駕照，業餘還安排濟州島觀光旅遊。

崔女士指出，語言是另一個選擇來濟州島考駕照的因素。例如，在英國，駕考只設英語或威爾士語。在濟州島，報考和筆試可以選擇中文，考試中心的很多工作人員也會使用相關的中文表達。

這在韓國不足為奇，筆試也可以選擇英語，而申請表有多語言可選。但是濟州島一直是駕考遊的首選之地，理由充分：和韓國其它城市不同，濟州島對中國遊客免簽。

所以司機執照考試中心的隊伍仍然很長。不可否認，島上的便利難以匹敵。遊客不僅可以領取國際認可的駕照，在排隊趕考之後還可以享受海邊閒暇和韓式燒烤。

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