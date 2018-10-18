建築綠色化的趨勢: 生態屋頂與環保建築

Image copyright Kathryn Whitney/California Academy of Sciences

莫蘭（Scott Moran）的周圍出現了一連串起伏的山丘，上麵點綴著盛開的翠菊、白堊綠的多肉植物和一簇簇野生草莓。蝴蝶在花叢間輕快地飛舞，他看見一對紅尾鷹教它們的孩子在山頂上狩獵。

莫蘭不是在僻靜的鄉間散步。相反，他站在自己每天工作的舊金山市中心的大樓頂上，午飯時間休息一會兒。都市生活熙熙攘攘的聲音從四面八方侵擾著他。

莫蘭在加利福尼亞科學院（California Academy of Sciences）工作，這裏覆蓋著2.5英畝（1公頃）的生態屋頂，近170萬種植物、昆蟲和鳥類在此繁衍生息。這座建築經過精心設計，是世界上最環保的建築之一。環繞著生態屋頂的太陽能電池板為建築提供了5%的能量，而洗手間管道中的水流也能發電。自動天窗的開啟和關閉有助於調節建築內部的溫度，而自然光盡可能多地用於建築物的照明。

在科學院的15年裏，莫蘭都助力於設計、建造，而現在，他作為展覽和建築的高級總監，負責維護建築的綠色環保系統。他相信，這種角色的重要性在未來將會大大提高。

「建築的設計和使用需要以盡可能節約能源和水的方式進行，這一點越來越明顯，」莫蘭說。「這需要一些複雜的技術，對有能力實現這一目標的人才將有很大需求。」

據國際勞工組織（International Labor Organization）預測，到2030年，建造像莫蘭工作的那座建築這樣的新型環保建築預計將創造650多萬個就業崗位。在未來幾十年，該行業將成為綠色就業增長第二快的行業，僅次於能源行業。

Image copyright Getty Images Image caption 垂直森林（Bosco Verticale）是一座位於意大利米蘭的生態高層建築。

建築綠色化的趨勢

這種就業增長源於對建築日益增長的需求，這種建築能夠應對多種挑戰：實現艱巨的氣候變化目標；能源成本上升、水資源短缺以及極端天氣條件風險增加。這推動了一場 「綠色建築」（green building）運動。

在這裏，建築師、工程師和建築公司試圖創造出這樣的建築：使用盡可能少的能源、自己發電、循環利用水、不需要空調或中央供暖就能自己制熱或制冷。新技術正在致力於把笨拙的住宅和辦公室變成智能、環保的結構。

2000年，美國只有41個新建築項目被官方認定為綠色建築。去年，這一數字已增至六萬五千多多個。世界其他地方也出現了類似的增長，預計這一趨勢將繼續下去。

「作為巴黎協定（Paris Agreement）的一部分，世界各國政府都致力於將全球變暖限制在2攝氏度之內，」世界綠色建築委員會（World Green Building Council）的首席執行官威利斯（Terri Willis）說。「目前，全球與能源相關的溫室氣體排放量中，約38%是由建築產生的。這意味著我們將無法實現2攝氏度的目標，除非我們所有的建築都用更環保的方式來建造和運營。」

「由於應對這一挑戰需要各種解決方案，建築業正變得越來越有趣，」威利斯說。

這棟包含威利斯所在機構的大樓位於倫敦市中心，其建築特色很有可能成為未來住宅和辦公室的樣板。

為了減少建築過程中產生的碳排放，許多建築材料都可回收利用，或者本身來自自然資源，如木材。

Image copyright Getty Images Image caption 一家西班牙意大利出版商Planeta-DeAgostini位於巴塞羅那（Barcelona）的總部。

專業的照明設備能根據窗戶照進來的日光進行調節，而太陽能則將辦公室洗手間所用的水加熱。

「所有這些都需要新的專業技術，」威利斯說。「需要懂得運用可再生能源系統的工程師，能做到零排放或使用循環利用材料且設計美觀的建築師。未來我們需要的是能夠高效連接公共交通的城市規劃者，以及懂得如何應對綠色建築的金融專家。」

某些職業可能比其他職業更受歡迎。美國勞工統計局（Bureau of labor Statistics）預計，到2026年，太陽能電池板安裝工的崗位將增長105%，僅在美國就創造了逾1.18萬個就業崗位。

在中國，作為其五年計劃的一部分，政府制定了雄心勃勃的目標，要求所有新建城市建築中有50%必須通過綠色認證。

「未來還需要現有建築更加能抵禦天氣變化，」國際勞工組織的經濟學家梅特（Nicolas Maitre）說，他一直在研究綠色建築將對經濟產生的影響。「在英國，每向現有基礎設施投資100萬美元，就會創造約20個就業崗位，而在中國，這一數字將達到約200個，在巴西將達到160個。這也會創造更多需要專業技能的崗位。」

「隨著各國努力適應氣候變化，水務行業也將創造大量建築就業崗位。以阿根廷為例，該國的十五年國家用水計劃將帶來20萬個就業崗位。」

建築行業對綠色專業知識的需求日益增長，意味著許多公司已經難以招到足夠多的人才。

「在工程方面，我們正在努力招募足夠的人手，」 奧雅納工程顧問公司（Arup）的首席機械工程師麥格雷戈（Alisdair McGregor）說，他同時也是加利福尼亞科學院大樓建設的首席工程師。「在上世紀90年代中後期，綠色建築幾乎就像一個約100人參會的秘密社團，但從2000年開始，它就迎來了爆發。我們看到很多大客戶——包括政府和大公司——都想這樣做。」

「現在，對從事這些項目的創意工程師的需求很大。與我們合作的建築公司也看到了同樣的情況。」

英國開放大學（Open University）可持續建築專家蒙卡斯特（Alice Moncaster）希望，建築業對新技能的需求，也將鼓勵更多女性在該行業中佔據一席之地。

「該行業缺乏多樣性，令人震驚，」她說。「我希望，（所要求的）新技能既能鼓勵更多女性加入，也能讓她們在建築環境行業茁壯成長。」

對綠色建築不斷增長的需求可能會帶來全新的工作崗位。國際勞工組織預測，生態設計師——他們設計的產品更有效率——以及能源效率專家等角色將在中國和印度等建設蓬勃發展的地區發揮越來越重要的作用。

「比如我們會發現市場很需要排放顧問之類的人，他們可以評估建築中產品的碳影響並幫助降低碳排放，」威利斯說。

「對於那些至今基本已經專業化的技能，將會有很大的需求。」

為了強調她的觀點，威利斯指出了她辦公室裏另一個視覺上非常綠色的特徵——一面牆上覆蓋著植物，有助於清潔建築內部的空氣。世界各地越來越多的建築開始使用這種生態牆——澳大利亞悉尼（Sydney）的中央公園一號（One Central Park）擁有世界上最高的垂直花園，而谷歌（Google）在倫敦的新總部則有一個巨大的綠色屋頂。

「我們有專業的員工來打理我們的生態牆，」威利斯解釋說。「這很吸引人，因為你要如何灌溉和培育生長在垂直表面的植物呢？」

Image copyright Getty Images Image caption 在中國，作為其五年計劃的一部分，政府制定了雄心勃勃的目標，要求所有新建城市建築中有50%必須通過綠色認證。

莫蘭也認為，綠色建築正在要求新的技能，而這些技能過去在建築行業中並未發揮重要作用。

他說：「和正常的景觀美化相比，打理一個生態屋頂需要不同的技能組合，你需要了解環境、明白太陽和風的方向會如何影響它。不過我們也看到了科技正在融入一切。」

「我們整個大樓都由中央電腦系統控制，所以現在可以拿著iPad四處走動，並進行實時調整。」

「而這，只會是未來建築的特徵之一而已。」

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