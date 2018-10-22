如何避免職場中的尷尬對話

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本文內容來自英國廣播公司國際頻道Business Matters的一期節目。

過去11年裏，我一直在寫職場建議專欄，專門解答各種郵件提問，譬如如何告訴經理你的工作量太大，或是同事有體味該怎麼辦。

在這11年間，大家最想知道的一個問題是，如何可以不直接說就讓老闆或同事做出改變？換句話說，很多人都希望有種神奇的咒語，讓我們不用說話就能解決問題。人們真心不希望直接對話，特別是在對話可能產生尷尬的時候。

在某種程度上，這是可以理解的。畢竟你的工作就是你的生計，你需要與同事，特別是與老闆保持良好關係，否則生活可能會變得很糟。但是我在郵件中看到，就算是幾乎不可能造成不愉快的幾句簡單交談，人們也避之不及。

例如，有人寧願默默煎熬幾個月，都不願直接請同事別再用免提接電話，或是調低手機鈴聲的音量。有人長期忍受著讓身體不舒服的工作條件，比如坐著疼的椅子，或是真的讓人想吐的空氣清新劑，也不願與能夠解決問題的人說上兩句。我甚至從很多人那裏都聽說，他們在離職後很長一段時間還在為前公司無償工作，因為猶猶豫豫，說不出「這不再是我的工作。」或是「我做這些工作該如何計算薪酬？」

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即使是那些顯然有權提出要求的管理者，也可能最會避免直接對話。我經常能收到管理者的郵件，說他們對員工工作的某些方面感到沮喪，但他們並沒有和員工坐下來談一談，說明他想看到什麼改變，而這麼做原本就是是管理者的職責所在!

毫無疑問，沒人想要一場可能會尷尬或不舒服的談話，但如果你願意直言不諱地提出要求，職業生涯會更有建樹，而且通常也能提高工作方面的生活質量。當然，直接對話並不意味著要咄咄逼人或是有敵對情緒，有些人可能以為得這麼做。但恰恰相反，我們需要心平氣和且就事論事地表達訴求，語氣就好比在說「我好像用不了這個軟件」，或是「你能幫我解決一下這個客戶的問題嗎」，跟解決一個幾周都沒搞定的工作問題時的語氣一樣。

如果你這樣做了，就會發現大多數人都是講理的。大部分人都想知道是否做了讓別人煩心或者不高興的事，或是引起了別人身體不適——比如那個空氣清新劑。如果你平和禮貌地表達訴求，大多數人不會不高興，而且講道理的人也不會覺得你自私無理。

當然，並不是每個人都講理，但大多數是的，而且如果你嘗試對話，會發現直接溝通很可能會順利進行，並且獲得你想要的結果。

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