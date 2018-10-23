外派海外：正在消失的福利大禮包
全球金融危機發生後，愛爾蘭經濟陷入困境，人們為還貸款而發愁。科伊爾（Sorcha Coyle)打定主意，搬到了中東生活。
這位老師發現，讓人興奮的不僅僅是新的挑戰，更重要的是，在海外工作比呆在家裏能更好地實現自己的財務目標。
現年32歲的科伊爾在迪拜回憶說， 「全球經濟衰退時，我還在愛爾蘭，身邊家人朋友都失業了，無力支付越滾越多的貸款，經濟問題使他們身心疲憊。」
這個決定改變了她的人生。
科伊爾看到朋友們都在為錢發愁，她自己在英國教書的時候也曾經歷過這種痛苦。當時一半的工資都用來租房了，幾乎存不到什麼錢。但現在，這些問題都不存在了。2011年，科伊爾接到第一份外派工作，離開愛爾蘭前往卡塔爾。到現在為止，她已經攢了18.6萬多美元，還購買了兩處房產，其中包括家鄉一棟四居室的房子，甚至還有閒錢旅行。
塔爾博特（Andrew Talbot) 是一名有著18年工作經驗的註冊理財規劃師，目前在新加坡從事海外理財規劃工作。他說，「在國外工作一年賺的錢，相當於國內三年。」
匯豐銀行（HSBC）的一項新研究顯示，在海外工作的人每年平均能多掙2.1萬美元。在接受該銀行年度「海外探險家」（Expat Explorer）調查的受訪者中，約45%的人在海外工作比在國內做同樣工作賺得錢多，還有28%的人在海外獲得了升職。
「這絶對會改變你的人生，」匯豐海外業務主管戈達德（John Goddard)表示。他目前常駐海峽群島，曾在亞洲、中東和東歐工作過。「人們用這些額外的收入為未來做凖備。超過三分之一的人存錢養老。還有三分之一的人把錢用來投資房產。」
匯豐外派員工調查針對的是那些年齡在18歲以上、在海外工作的人。超過2.2萬人參與了調查，其中大部分是初級水平之上的專業人士，也就是那些從一開始就普遍享有高薪資的領導階層。在接受調查的163個國家和地區中，受訪者平均年薪最高的國家分別是瑞士(202865美元)、美國(185119美元)和香港(178706美元)。
現在有各種各樣的外派員工，不僅有享受高福利的傳統僑民，還有旨在積累經驗、培養技能、了解世界的千禧一代。
住新加坡的全球流動專家麥克納爾蒂(Yvonne McNulty)表示，為外派員工提供的福利大禮包正在迅速消失，包括住房、學費和汽車補貼。
她指出，最近一些調查也印證了這一趨勢。畢馬威(KPMG) 2017年對全球外派工作的調查發現，只有27%的受訪者預計標凖外派任務（指易於吸引豐厚薪資和福利的任務）會增加。約29%的受訪者預計外派人數會減少；而且，為了滿足國際用人需求，他們會延長出差時間、增加短期任務和本地招聘。企業搬遷服務提供商卡特斯（Cartus）於2018年進行的一項調查發現，傳統的長期任務越來越貴，成本問題讓人們漸漸放棄了這種做法。
麥克納爾蒂表示：「那種認為在國外工作就能發大財，或者比在國內掙得多的想法早已過時了。這是種謬論。」
儘管如此，人們在國外所繳的個人所得稅更低。在迪拜，根本沒有個人所得稅。新加坡的最高稅率為22%，香港為17%。相比之下，英國和法國等歐洲國家的稅率高達45%。
但這只是天平的一部分。
許多高薪國家也是世界上生活成本最高的國家之一。美世諮詢公司(Mercer) 2018年的生活成本調查顯示，香港被評為全球外籍人士生活成本最高的地方，蘇黎世位居第三。
除此之外，還有生活方式的改變——收入增加，支出也會隨之增加。對於那些在國外工作、工資大幅上漲的人來說，他們很容易把錢浪費在夜生活或高端假期上。
根據塔爾博特的說法，不管你是單身還是和家人住在一起，享受的是一般外派待遇，還是越來越常見的「本地薪酬方案」或「本地薪酬加溢價福利方案」，決定自己想要的生活方式才是關鍵，然後制定相應的財務計劃和預算。
他說：「大家要問問自己，到底想通過海外工作得到什麼。還貸款？存錢？還是買第二套房子？你應該制定一個計劃，確定目標，並堅持下去。」
現年48歲的塔圖伊(Mai Tatoy)在 20多年前搬到了新加坡，此前她在馬尼拉的公司工作，外派後的薪水是國內的六倍。
來自菲律賓的塔圖伊現已獲得永久居住權。她用海外工作賺的錢為自己和父母各買了一套房子(她還負擔父母每月的開銷)，買了投資聯結互惠基金，還攢了些錢以備不時之需。
儘管生活開銷在過去幾年裏飆升，但簡樸的生活方式使她能細水長流。塔圖伊說：「我喜歡樸實又快樂的生活。在城裏，我大多數時候都乘公交車，每個月按時還信用卡。我覺得自己擺脫了憂慮和債務負擔，獲得了自由。」
像塔圖伊一樣，米亞赫（Abdul Rahim Miah）並不是享受豐厚福利的「傳統」外派人員。
這位25歲的英國理療師幾年前舉家搬到了馬來西亞，在一家足球俱樂部工作。之前的工作由於簽證問題泡湯了，他現在是一家健身房的經理。
他說：「我在英國電影院做兼職賺的錢比在這裏兼職掙得多。」儘管吉隆坡生活成本較低，但還是有花錢的地方。對於那些覺得海外工作是致富之路的人，拉希姆的忠告是「仔細權衡利弊」 。
在迪拜，科伊爾通過寫博客幫助其他想要出國教書的老師。博客上提供在國際學校工作的建議，及所在城市的信息，還有如何通過協商獲得最好的薪資待遇。
她承認，高薪的外派工作確是很有誘惑，但也認為，即使有可能獲得大筆意外之財，也必須自律。在海外生活了7年後，她覺得經濟更有保障了，對未來充滿期待。
「當外派老師的日子得有個頭了，」她說，「父母老了，家裏的朋友也都結婚生子。我不想再當一年只回家兩次的遊子了。」
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