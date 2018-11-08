巨額彩票獎金和「幸運兒」：贏了10億也會破產

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美國「超級百萬」彩票（Mega Millions）15.37億美元的頭等大獎終於被一位彩民中得。然而研究表明，這位尚待核實的中獎者可能並非如此好運。

自7月底以來，25次搖獎一直沒有出現頭獎，獎金不斷累積，創下全球彩票中獎金額第二高的歷史記錄，僅次於2016年「強力球」彩票（Powerball）開出的16億美元。「超級百萬」之前也算的是16億美元，但統計完彩票數量後獎金有所下調。

中頭獎的概機率很渺茫，約為三億三百萬分之一，被閃電擊中都比這個概率高出400倍。就算美國每位成人都買一注，而且買的號碼各不相同，沒人中頭獎仍然大有可能，約為7%，獎金則會不斷累積。

但假如果真有人中得大獎，隨之而來的是個更有意思的問題：獎金和「幸運兒」接下來又將如何？我與其他人的合作研究發現，事實並非總是你想的那樣。

Image copyright Getty Images Image caption 中得「超級百萬」彩票頭彩與其說是幸事，不如說是詛咒。

獎金沒有那麼多

首先要記住，獎金雖然讓人眼饞，但中獎者最終到手的要少很多。

假設有人中得頭彩，可不是第二天就會收到一張15.37億美元的支票。如果是獨攬大獎，中獎者要麼選擇一次性領取稅後約8.78億美元的獎金，要麼選擇逐年領取，分30年累計領完15.37億美元的獎金。

稅務部門還要分一大杯羹。假設中獎者選擇一次性領取，且所在的州無需繳納彩票稅，如佛羅里達州和得克薩斯州，則需要向聯邦政府上繳2.11億美元，實得6.67億美元。據美國媒體的消息，中獎者是在南卡羅萊納州買的彩票，那麼就還需要另外向州政府上繳獎金的7%，稅後實得約6.06億美元。

獎金看上去少了不少，但還是很大一筆錢。

Image copyright AFP Image caption 獎金雖然讓人眼饞，但中獎者最終到手的要少很多。

意外之財流向何處

通常認為，中得頭彩會改變你的一生。這話也許沒錯，但研究表明，改變並非總是如你所願。

經濟學家英本斯（Guido Imbens）和薩塞爾多特（Bruce Sacerdote），以及統計學家魯賓（Donald Rubin）在2001年的一份研究中稱，人們常常會把意外之財花掉。他們研究了人們中獎約10年後的情況，發現只存下了獎金的16%。

我自己的調查發現，一般人在20-50歲得到一筆遺產或巨額獎金後，或因揮霍支出或因投資不當，很快便會花掉一半。

其它一些研究發現，大獎往往不能幫助人們度過財政難關，破產在所難免，只不過是推遲了時間。一項研究表明，三分之一的中獎者後來都破產了。

揮霍一空也不容易

那麼中獎者到底是怎樣將幾億美元這麼快就揮霍一空呢？也不是那麼容易。

人口統計研究通過分析彩民的特點，發現人在30至39歲時彩票買得最多，隨著年齡的增長逐漸減少，而美國的人均壽命為79歲。

也就是說，如果中獎者是三十多歲，那就有45年的時間花掉一次性領取的稅後獎金，就當是9億美元好了。那每年就要花掉將近2000萬，每天差不多要花5.5萬才能花光——要是算上存入銀行所得的利息就會更多。

而且真正意義上的揮霍一空指的是中獎者沒有購置資產。假設把獎金購置了豪宅，收藏了班克斯（Banksy）的畫作，或是買了法拉利和阿斯頓·馬丁這類豪車，那麼淨資產其實沒有改變。如果投資保值或者升值了，那麼等到退休時財富並不受到影響。

大肆揮霍則沒什麼存款，導致破產，中獎者除了一時享樂之外什麼也沒留下。

Image copyright Getty Images Image caption 中了大獎可以購置很多頂級跑車，但之後你也就會和那三分之一的中獎者一樣破產。

從腰纏萬貫到一貧如洗

哈特福德（Huntington Hartford）差不多就是這樣。

哈特福德（1911-2008）是大西洋與太平洋茶葉公司（Great Atlantic & Pacific Tea Company）的繼承人。該公司成立於美國內戰前夕，旗下最為人們所熟知的品牌是A&P連鎖超市。A&P是第一家覆蓋全美的食品公司，從一戰到上世紀60年代，其意義就相當於沃爾瑪之於今天的美國人。

哈特福德在12歲時繼承了約9000萬美元。將通貨膨脹計算在內，等於他小小年紀就有了13億美元，還是稅後的。然而，在繼承了全球最大一筆資產約70年後，哈特福德1992年在紐約宣佈破產。

金子到了哈特福德手裏都能變成石頭。置業投資、辦美術館、贊助劇院和演出虧損了幾百萬。他毫無經商之道，但生活上卻極盡奢華。宣佈破產後，他和女兒在巴哈馬避世隱居，直到去世。

Image copyright Getty Images Image caption 一則真實的警世故事：哈特福德繼承的資產在今天約合13億美元，而70年後他宣佈破產。

祝你成功

哈特福德的實例，再加上學術研究，表明獲得意外之財並非總有美滿結局。大肆揮霍比想像中容易。

如果你買了彩票但沒有中獎，那我祝你下次好運。如果你中了大獎，那得運氣更好才行。

不過，不論買沒買彩票，一個重要的教訓是，得到意外之財或中得大獎時，提前做好規劃，禁受住那些再正常不過的誘惑，別讓財富消失殆盡。

查格爾斯基是波士頓大學的客座副教授。

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