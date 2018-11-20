假如老闆要求你測謊 這裏有幾個意思

Image copyright Getty Creative Stock Image caption 公司要求員工接受測謊，合不合法？即使合法，會造成什麼顯性和隱性的後果？反對者稱這將使員工和僱主之間的信任蕩然無存

在備受關注的美國最高法院大法官候選人卡瓦諾(Brett Kavanaugh)提名聽證會上，有一個詞反復出現：測謊儀。

美國總統特朗普提名卡瓦諾任美國聯邦最高法院大法官，這是個終身職務。美國聯邦最高法院對美國許多重大爭議的問題，包括墮胎、同性戀婚姻等等，掌握著最終裁決權。由於性侵指控，卡瓦諾的提名遲遲未能通過。參議院委員會聽證會上提到了測謊儀。

測謊儀的原理是根據說謊可能引發的生理反應（比如血壓驟升）來檢測人們是否撒謊。

對卡瓦諾提出指控的福特博士（Christine Blasey Ford）接受了測謊。她指控卡瓦諾在她上高中時性侵了她。卡瓦諾否認指控，但拒絶接受測謊儀測試。

在美國，測謊儀經常被警方或政府用於刑事調查或收集情報。參與聽證會的參議員稱，卡瓦諾的聽證會是一次極高規格的「招聘面試」。

在許多國家，面試或許多其他情況下使用測謊儀是違法的。但是，讓我們設想一下，在一個到處都是數據跟蹤器的世界，僱主隨時監視著你的一舉一動，你在求職，你未來的老闆如果要你接受測謊，你怎麼辦？如果他們正在找肯定最適合這份工作的人，不得有絲毫疑問，為什麼不可以?

如果你沒什麼好隱瞞的，測謊又有什麼大不了的?

Image copyright SPL Image caption 測謊儀的凖確性倍受懷疑

合不合法？

這取決於你生活在哪裏。

在許多國家，這都是不合法的。比如美國，美國勞工部(Department of Labor)頒布的《僱員測謊儀保護法》(Employee Polygraph Protection Act)就規定，自1988年起，私營部門的工作場所禁止使用測謊儀。(當然，凡事都有例外，尤其是如果你面試的是政府、安全部門或情報部門職位。)

在其他地方，並沒有法律保護員工不受測謊儀篩查，比如南非。以色列也允許在招聘面試中使用測謊儀。肯尼亞甚至把這視為打擊腐敗的工具。

測謊儀誕生於1921年，至今仍被廣泛使用。

西雅圖華盛頓大學法學院(University of Washington School of Law)教授費爾德曼(Jeffrey Feldman)表示：「在核實需要深入調查和跟進的問題時，測謊儀非常有用。如果測謊儀檢測失敗，你可能不會馬上否決接受測試的人，但是會進一步調查。」

但專家們認為，使用測謊儀在職場是否違法其實並未觸及現實中一個更重大的問題。

倫敦城市大學卡斯商學院（Cass Business School at City University London）組織行為學教授斯派塞（Andre Spicer）說：「測謊儀會向潛在員工發出這樣的信號—你的老闆不信任你。被要求接受測謊的人會覺得毫無尊嚴可言，會失去對未來僱主的信任。」

信任無存

威廉姆斯(Doug Williams)曾是美國一名警官，也是一名經認證的測謊員，自稱主導過6000多次測謊儀測試。他寫了一本關於如何欺騙測謊儀的書，甚至在2015年被判兩年監禁，因為他幫助臥底警探成功騙過測謊儀，在一次誘捕行動中被抓獲。

他對測謊儀為何如此抗拒？他說是為了幫助人們保護自己。

他說：「這是一個價值數十億美元的騙局，摧毀了數百萬人的生活。它的凖確性並不比擲硬幣高。」

他還說，除了他那本教人欺騙測謊儀的手冊，互聯網上也到處都是各種各樣的技巧提示，教人們在測謊時如何放鬆，控制生理反應。這些生理反應被認為是說謊的徵兆，比如心跳加速或出汗。

通過長達數十年的測謊試驗和研究，威廉姆斯認為這種設備不過是一種用來唬人的東西，如果人們真的在工作場所中使用測謊儀，很有可能帶來一些問題。

Image copyright Getty Images Image caption 美國脫口秀主持人洛佩茲（Mario Lopez）在節目中使用測謊。測謊儀的有效性受到許多科學界人士的質疑

威廉姆斯說，這就像"心理上的警棍，通過威脅和羞辱迫使人招供。我絶不會為使用測謊儀的公司工作，因為他們從一開始就認為人與人之間的關係是敵對的。"

那麼，老闆們是否只是將測謊儀視為一種評估策略，而不是尋求解決難題方案的一種手段？抑或是為了衡量候選人能否應對這種壓力？

紐約大學管理傳播學教授斯特利克(Susan Stehlik)把辦公室測謊儀比作是針對年輕應聘者的"壓力測試"。作為一家大型對沖基金的獨立顧問，她通過工作中的觀察得出這一結論。

她說：「通常屋裏坐著四、五名高管，面試官會要求學生說出563000的平方根。這樣做的理由是，如果你想成為一名交易員，就必須對數字爛熟。」

但斯特利克認為，這樣一種很不精確的測試實際上並沒有提供任何線索幫助你了解人們的工作表現。

威廉姆斯認為，除了能看出一個人是緊張或是尷尬、心率過快、測試不合格之外，辦公室測謊儀唯一能夠證明的就是一個人是否撒謊成精，撒謊時能讓測謊儀指針紋絲不動，完美地通過測試。

Image copyright BBC/Fox Image caption 測謊儀在美國使用最多的是警方和司法部門。轟動世界的前美國美式橄欖球明星O.J.辛普森被控謀殺妻子和好友一案，最終以法庭裁決辛普森無罪告終。該案審理期間就用了測謊儀。

工作環境

上世紀80年代，由於可卡因泛濫，許多員工被強制進行藥檢，得到世任美國總統里根(Ronald Reagan)的大力支持。斯特利克認為，測謊儀的應用就跟那時的強製藥檢一樣。她認為，企業應該捫心自問 — 為什麼要這樣做？難道僅僅因為有一個問題員工，所以其他所有的人都要接受測謊嗎？

她表示：「這只會加劇老闆與員工之間的不信任。"而且，她補充道，」你該如何對待那些沒有通過測謊的人呢？叫他們去治療？炒魷魚？還是給他們一記耳光？「

倫敦商學院(London Business School)組織行為學教授凱布爾(Dan Cable)表示，這類測試可以讓管理者加強對潛在員工的控制。

他說：」當你開始問別人與工作無關的生活選擇時，這真的很奇怪。你根本不知道他們會問什麼，就像《拜見岳父大人》那部電影裏的一樣。這裏的關鍵就是出其不意，攻其不備。「

不過，澳大利亞測謊儀服務公司(Australian Polygraph Services)總監艾培倫(Steve van Aperen)表示，實際上，測謊儀有時候對員工有幫助。在澳大利亞，職場測謊在大多數州都是合法的，但前提是必須得到員工的同意。

大多數人可能認為老闆用測謊儀是為了揭露犯罪或不道德行為，但其實它也可以保護員工免受誣陷。

艾培倫說：」很多僱員會打電話給我，告訴我說，『我被誣陷了，這不是真的 — 我說的是實話。『「

研究表明，如果你拒絶透露自己的信息，結果可能會適得其反。哈佛大學在2015年進行了一項研究，包括七項實驗，參與者在網上收到關於假想配偶和僱員的調查問卷，這些假設的人員在問卷中隱瞞了自己不光彩的歷史，比如說吸毒、成績不好、性經歷等等。結果表明，實驗參與者在決定與誰約會、聘用誰時，對這些不老實的人的評價比那些坦誠自己行為不良的人更苛刻嚴厲。

這項研究表明，可能是人之天性，會覺得不願透露個人信息的人比事先坦率告知不良行為的人更可疑。研究結論是，」在決定是否應該披露信息時，決策者不僅應該意識到披露的風險，還應該意識到隱瞞行為所透露的信息。「

Image copyright Getty Images Image caption 2007年，俄羅斯人權活動人士反對一項允許公司要求員工測謊的法案

隱私界定

我們生活所在的當今世界，老闆可以追蹤你的一舉一動，並能監控你的數據。對此，有些人可能覺得自己沒什麼好隱瞞的，並不介意暴露隱私或者接受測謊。他們可能會不屑一顧地聳聳肩，心想：」我不能失去這份工作。「

不過，如果測謊儀在職場中的應用越來越普遍，那我們就不得不思考一下這可能帶來的後果。

牛津大學(University of Oxford)倫理學教授博斯特羅姆(Nick Bostrom)指出，」如果大多數員工都同意接受測謊，那麼那些拒絶測謊的員工自然就會受到懷疑；拒絶測謊會發出負面信號，暗示你想隱瞞一些事情。「

至於測謊結果本身呢？並沒有精確的數據可以證明測謊儀的凖確性和成功率。許多法院不允許將測謊結果作為證據提交。

博斯特羅姆說：」測謊儀其實非常不可靠，但有些僱主會覺得即使如此也聊勝於無。所以測謊結果應該跟其他證據結合起來綜合分析，不能盲目相信。「

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