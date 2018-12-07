Image copyright Reuters Image caption 美國加州一名女模特在2018年休閒大麻合法化後，展示系列大麻主題的戒指首飾。

含有大麻的產品有煙油、鎮痛霜、膏藥、糖果（小熊軟糖、酸酸蛇糖、彩虹軟糖——挑你喜歡的）、膠囊和化合物。

大麻二酚，更為人熟知的名字是CBD——一種大麻植物的天然提取物——如今在美國無處不在，難怪你會覺得它沒有什麼地方買不到，沒有什麼病不能治。

使用者稱，可以用它緩解肌肉疼痛、焦慮、關節炎、癲癇症和創傷後應激障礙。

別忘了寵物狗，也有為它們凖備的CBD油——添加了熏肉的味道。

CBD市場研究公司布萊特菲爾德集團（Brightfield Group） 預計，這個產業的價值在明年將達到57億美元，到2022年將達到220億美元。該集團研究總監戈麥斯（Bethany Gomez）說，該行業的龍頭企業，夏洛特網絡控股公司（Charlotte's Web Holdings）的收入，在2016至2017年增長了172%，2018年有望達到8900萬美元。

但這是一個有爭議的領域，在投資界理所當然地引人注目，甚至一些看似不太相關的機構都有興趣來插一腳。飲料生產商可口可樂表示，「它密切關注，非精神類藥物的 CBD可作為功能飲料的一種原料，在世界各地的發展」。BBC財經頻道（BBC Capital）請求可口可樂做進一步解釋，但並未得到回應。

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戈麥斯說，當布萊特菲爾德集團今年早些時候做出行業預測時，「我們讓許多人皺起眉頭」。她說，但三天後媒體報道稱，可口可樂正在考察CBD產業，這突然就說得通了。「如果你看看今天CBD產品的銷售總額，然後把大賣場零售商和正想盡方法鑽進這個行業的大藥房都算上……我們有望看到一個非常迅速的變化。」

快速增長之前

CBD的擁躉日益增加，瓊卡（Zsolt Csonka）是其中之一。他創辦的安德里亞布洛克餐廳（Adriaen Block）位於紐約的阿斯托裏亞（Astoria），是該城市第一家CBD餐廳和酒吧。瓊卡說他想創作一款雞尾酒，酒精含量較低，使用16、17世紀的原料（如灌木、漿果和香草），但也包括CBD油——「將新一代和老一代混合在一起，」他喜歡這樣說。

「你要喝四五杯威士忌才會醉，而如果你把CBD放入酒中，只需要喝上一兩杯含有CBD的酒，你就能有更放鬆的心理狀態，你的壓力水平也會下降，」他說。

瓊卡還用含CBD的醬汁來搭配他的菜——比如胡椒醬汁配他的紐約牛排；他的基本燒汁、白黃油醬或蛋黃醬。

但科學事實如何？尚沒有確鑿證據表明CBD對人的「健康」這一模糊概念有任何作用。

「晚上我無法放鬆或入睡；我的心總是亂作一團，」他說。「當我喝了兩杯CBD酒或把CBD滴在我的咖啡或別的飲品中，我可以睡得很好，精神也很放鬆。我絶不會兜售我不相信的東西。」

「但是，」瓊卡補充說，「我們提供的是一種體驗。我不是給任何人一個神奇療法或建議。我們只是優化他們的體驗；創建一種環境來釋放他們的焦慮或壓力。」

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誰在購買CBD？

所以CBD消費者是什麼樣的人？基於布萊特菲爾德公司今年夏天對5000 名CBD使用者做的一項的調查，在各州將CBD合法化之後，千禧一代是第一批開始購買CBD產品的人。30歲出頭的用戶激增；但40歲出頭的用戶（X世代, 譯者注：1960年代早期至1980年代早期出生者）數量有所下滑；然後在嬰兒潮出生的一代中（譯者注：1940年代中期至1960年代中期出生者）又再次回升。這一代用戶購買藥酒、藥膏和膠囊，用於與衰老有關的症狀，如關節炎或慢性疼痛，戈麥斯說。

消費者的性別分佈也十分平均——儘管戈麥斯說曾經女性用戶更多。

但是，買家要小心。含有CBD的產品可能在美國無處不在，但是——有一個非常特殊的例外——如果你購買任何形式的CBD你都會觸犯美國每一個州的法律。你會問，如果娛樂消遣的大麻已經在9個州合法化了，這怎麼可能呢？問題在於聯邦和州法律之間的衝突，以及人們如何看待兩種十分不同的大麻植物：大麻（marijuana）和工業大麻（hemp）。

購買者追捧的主要有兩種大麻提取物：THC（四氫大麻酚），這是能讓你興奮的精神藥物，而CBD則不會。工業大麻被定義為THC含量少於0.3%，但可以包含高水平的CBD。另一方面，因為大麻中THC的含量很高，通常種植大麻有特別的規定。簡而言之，工業大麻與大麻完全不同，但1970年代的美國聯邦法律仍將這兩種大麻歸類為一級管製藥品，同等級的還有海洛因（heroin）和可卡因（cocaine）。這種歸類一直延續至今。

Image copyright Getty Images Image caption CBD和THC是大麻提取物的不同大麻類型，二者既可以獨立存在，也可以同時出現。但都被歸類為一級管製藥品（THC（四氫大麻酚），這是能讓你興奮的精神藥物）。圖為THC（四氫大麻酚）製成的飲品。

在大麻合法的州，只有獲得州許可證的企業才能種植、加工和銷售含有THC的產品。另一方面，從超市到加油站，CBD卻隨處可得。

CBD一直處於法律的灰色地帶，許多零售商相信，只要他們遵守州的規範，不跨越州界運輸產品（這會構成毒品交易罪），那麼聯邦法律的執行部門，如美國緝毒局（DEA，Drug Enforcement Administration）將不會干涉。

一位美國緝毒局發言人向BBC財經證實，任何形式的CBD——包括來自工業大麻植物的——仍然是一級管製藥品，是非法的。他說，唯一的例外是一種名為Epidiolex的藥物，它包含98%的CBD，已經獲得美國食品和藥品管理局（Food and Drug Administration）批准，成為治療兒童癲癇的藥物。該藥物由英國GW醫藥公司（GW Pharmaceuticals）製造，屬於五級藥物——在美國和咳嗽藥一樣屬於非處方藥。與此同時，根據國家衛生服務中心（National Health Service）的信息，Epidiolex在英國尚未獲得許可，但目前正在進行許可審查。

安德里亞布洛克餐廳的創辦人瓊卡承認，美國緝毒局可以突襲他的餐廳——「在某個時刻他們可能會這樣做」——但他說他十分清楚州的規範和條例，他使用的CBD不含任何THC成分。

Image copyright Getty Images Image caption 一家CBD研究集團預測，CBD的普及率會大幅上升，因此到2022年，CBD的產值將達到220億美元（圖為合法大麻種植資料照片）。

謹慎的接近

因為其在美國的法律地位尚不清楚，CBD產業的潛在投資者雖然對賺錢的機會感到興奮，但也很謹慎。

儘管根據《大麻商業雜誌》（Hemp Business Journal）報道，美國CBD市場的零售額達到了3.67億美元，比去年增長了39%，這個產業依然不穩定。一家醫學大麻生產商提雷（Tilray）在九月的某一周內股價暴漲30%，而在那個周末又跌了30%。

這個產業的生死關鍵在於聯邦法律是否會改變。與此同時，《福布斯雜誌》（Forbes Magazine）認為炒作大麻股是「荒謬的」。該雜誌稱，相比之下，蘋果公司（Apple）仍然是一個更好的投資選擇。

CBD的命運最終可能由一位政客決定：76歲的肯塔基州共和黨和參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）。今年早些時候，麥康奈爾將一種措施附加到參議院的農業法案（Farm Bill），該法案包括美國的農業和食品政策。他的「工業大麻農業法案」（Hemp Farming Act）將工業大麻從聯邦法律規定的管製藥物列表中移除。戈麥斯說，如果獲得通過，「它將完全撤消工業大麻及其衍生品的管制——包括CBD，讓其100%合法銷售」。

那麼科學研究結果如何呢？對於這種被認為有助於緩解慢性疼痛和抑鬱的神奇藥物，在許多其他條件下，是否可能已經有一些可靠的雙盲、安慰劑對照研究，證明其有效性？並非如此。科學似乎尚未趕上CBD一路飆升的人氣。

Image copyright Getty Images Image caption 科學似乎尚未趕上CBD一路飆升的人氣。含有CBD的產品包含許多不同形式——糖果、狗餅乾、甚至是灌滿了純大麻二酚的注射器。

但這並不是說它沒有表現出任何潛力。加州大學聖迭戈分校的精神病學院院長、藥用大麻研究中心主任格蘭特（Igor Grant）告訴BBC財經，已經表現出一些很有希望的線索，在未來有望在製藥方面加以應用。

已經有一些報道——儘管大部分是軼事性質——表明CBD可能有抗焦慮、抗炎、甚至治療精神疾病的作用。格蘭特說，已經有一些小的研究，讓它作為精神分裂症的治療手段，並取得了一些可喜的成果——「這值得進一步研究」，他說，雖然也補充說目前的數據水平尚不能證實CBD確實可以幫助精神分裂症患者。

「CBD可能有抗炎作用，(也可能有助於)炎性腸道疾病，如克羅恩氏病（Crohn's disease）或有炎症成分的神經性疾病，」他說。

格蘭特認為這是CBD潛在的應用線索，也是醫學界努力的方向，但他警告說，科學對此還未下定論。

人們將CBD作為一個產品兜售，將其添加到果汁飲料中，讓我們感覺更好，即所謂的「功能性保健飲料」。對此，格蘭特說，像營養領域的眾多想法一樣，沒有得到數據的支持。「這也並不意味著他們是錯的，但我們只是不知道。我想說，藥物安定（valium）也有助於緩解焦慮。我們是不是應該加一把安定到可口可樂裏，讓人們放鬆呢？」

他說，首要的是確保州和聯邦法律緊密配合。「讓我們等待科學檢驗結果。然後我們就會知道，可以向公眾提供建議。」

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