千禧一代是否有望成為最富有的一代

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在錢的問題上，千禧一代可不好過。

我們所知道的是，千禧一代擔負的學生貸款史上最高，預計25年後，單是英國的學生貸款數額就會飆升過1萬億英鎊（約1.27萬億美元），而且還要在全球生活成本上漲以及薪資水平下降的情況下應付房租。數據也證明了這一切。跟上一代相比，千禧一代的財富正在減少，財務狀況比前輩們差很多。

但這並不奇怪。一直以來我們都知道，2008年的全球金融危機重創了千禧一代，很多人一畢業就陷入了囿於困境的全球經濟，一些國家仍然沒能全面復蘇。面對工資增長緩慢、生活成本高昂、養老儲蓄不足等問題，千禧一代可能要一直奮鬥到退休。

不過這還要看他們有沒有能力退休。世界經濟論壇預測，到2050年，當世界八大養老金市場的千禧一代開始退休時，養老金儲備缺口將高達427萬億美元，是2015年67萬億美元缺口的六倍多。箇中原因包括預期壽命延長、經濟長期增長後步調放緩、儲蓄率低，以及金融知識不足。

未來似乎毫無希望，但也許有種情況沒這麼慘。嬰兒潮一代（生於1946-1964年的人）最富有，他們帶來的意外之財能否扭轉千禧一代的命運呢？

避風港

與千禧一代不同，嬰兒潮一代是有史以來最富有的，並將持續到2030年前後。

分析師在加拿大皇家銀行的一份財富轉讓報告中預測，當嬰兒潮一代將資產轉讓給後代時，單是英國和北美的千禧一代就將獲得4萬億美元的資產。這種"繼承熱潮"之下，千禧一代繼承嬰兒潮一代的資產數額將創下紀錄。

那麼，千禧一代想要解決財務問題，就要等著富有的嬰兒潮一代過世然後繼承資產嗎？

瑞銀財富管理公司首席全球經濟學家多諾萬（Paul Donovan）認為如此，他曾在今年早些時候預測，千禧一代將成為有史以來最富有的一代。他在接受《商業內幕》雜誌（Business Insider）採訪時說，財富不會在經濟中憑空消失，而且嬰兒潮一代比千禧一代人口多，財富會在世代傳承的過程中整合集中。簡而言之，人少了，但被分配的總資產數額不變。

要看家人如何處理

德國波恩大學的經濟學教授施萊利克（Moritz Schularick）表示，情況並非如此簡單，通過繼承財富讓千禧一代變成最富有的人簡直是「世界上最好的方法」。

他說：「但這只適用於那些富到錢怎麼都花不完的人。一般人在正常的經濟中都會存養老金，在沒有收入的時候使用養老儲蓄（和）其他資產來支付生活所需，最終會留下遺產，但沒那麼多。」

聯邦儲備銀行聖路易斯家庭金融穩定中心的首席分析師裏基茨（Lowell R. Ricketts）對此也表示贊同。他說，只有少數嬰兒潮家庭會留下「一大筆錢」。（2018年6月美國聯邦儲備的數據也證實了這一點：在1995年至2016年期間，遺產繼承中只有2％的案例達到或超過100萬美元，而這些錢已經佔到了遺產總額的40％以上。）

裏基茨表示，雖然一些資產本質上可以保值甚至升值，但我們不能假設嬰兒潮一代會將這些資產一直保留到遺產分配的時候。「可能會為了維持生活水平而在退休時將房子和建房土地清算變現。因此，這些資產雖然不會在經濟中消失，卻也無法保留和傳承。」

切實有效的備選方案

裏基茨認為，即使遺產得以繼承且對千禧一代的財富有重大影響，時機也是一個關鍵因素。

在聖路易斯聯邦儲備銀行的人口財富報告中，研究人員表示，在美國，如果生於20世紀80年代的人是家庭的中堅力量，那麼這一家所積累的財富比所需要的要少34％。裏基茨說：「這些家庭正在走向重要的財務節點（購置房產、撫養孩子、存錢養老），所以財富積累會減少。日後的一筆巨款對解決這些家庭當前的財務問題毫無幫助。換句話說，未來繼承的遺產現在沒法拿來抵押支付房屋首付。」

Image copyright Getty Images Image caption 即使你覺得將會繼承遺產，也可能等不及用這筆錢來負擔一些重要開支，例如購置房產。

如果你是祈禱意外來財的千禧一代，那麼多諾萬的方法很可能並不適用，可不能把坐等巨款當成首選，即便你願意等，可能也等不起。

年紀大的人要繼續努力攢養老金，財富少了壽命卻越來越長，千禧一代要想存錢養老還是選擇切實有效的方案比較好——把錢存起來，選擇波動較低的投資方式。盼著加息肯定不像有筆橫財那麼激動人心，但是千禧一代不一直都是有啥全都要嗎？

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