辦公室午休與鍛煉：工作日如何健身

健身鍛煉,我們都知道需要。我們很多人非常想去做但又顧慮重重。不過幾乎我們所有人都在努力挪出時間去做這件事。

與睡覺不同,健身不一定是我們每天都會去做的事情。我們不得不想方設法騰出時間來做這事。許多人是設法在一天中佔用最大部分時間的活動中來健身:這個活動就是工作。

「黃金機會」

白天鍛煉健身,你會看起來更好,感覺更好,甚至工作得更好。這些好處早已眾所所知。

研究人員2008年在英國進行的一項研究發現,200多名有機會並使用了公司健身房的員工白天工作效率更高,在正常工作時間鍛煉健身的日子裏,他們回家後會更有滿足感。

在2013年的另一項研究顯示,無論年齡大小,人們在「一次適度運動」(比如在一輛固定自行車上進行15分鐘的中強度騎行)之後,認知能力都會得到「立竿見影」的改善。這些發現表明,在白天鍛煉可能比在上班前或下班後去健身房更好。

這是鍛煉身體的最大好處,其他常規的好處還包括減肥、更好的睡眠、更好的性生活、更好的心情和疾病預防。

Image copyright Anadolu Agency/Getty Images Image caption 在工休時間慢跑或繞著街區散步是在白天增加鍛煉的一種方式。

安東尼奧(Peter Antonio)是英國伯明翰大學(University of Birmingham)健身俱樂部的私人教練、健身教練和註冊營養師,該俱樂部是這所大學的健身機構。安東尼奧把在午休時間停下工作去鍛煉稱為「黃金機會」。

他說,這不僅有助於他的客戶實現全面的健身目標,而且「給你一種午後的成就感,可以持續一整天」。安東尼奧補充說,那些在白天鍛煉的客戶發現,他們完成的工作更多,請的病假也更少。此外,對心理健康也有好處,讓你能夠承受每天會議和電子郵件風暴的壓力。

一些人提出了類似的論點,建議在中小學保留休息時間和體育教育。對中小學的研究也表明,在重覆的課堂學習中休息一下,讓學生暫時遠離枯燥的課堂,可以幫助學生集中注意力,獲得較好表現。

但個人身心獲得的好處只是個開始。上班健身也能在更宏觀的層面上帶來好處。

健康組織和商界領袖一直在討論,我們是否應該強制規定在上班時間健身,以應對滲入工作場所的更大的社會健康問題。例如根據英國心臟基金會(British Heart Foundation)的數據,在英國,因為超過2000萬人缺乏體育運動,讓英國國家醫療服務體系(National Health Service)每年需耗資12億英鎊。

社交媒體平台互隨(HootSuite)的技術首席執行官霍姆斯(Ryan Holmes)幾年前曾寫過一篇表達他觀點並廣為傳播的文章,題為《為什麼我們該付錢讓員工在工作時間鍛煉身體》(Why It's Time We Paid Employees to Exercise at Work)。

Image copyright Getty Images Image caption 多倫多一名健身教練向辦公室職員教授瑜伽技巧。

在這篇文章中,他呼籲從領導層開始所有員工都在工作時間進行鍛煉。他說,畢竟,如果人們因為身體狀況不佳有可能而死於可預防的心臟病、癌症和呼吸系統疾病,那要維持一個生氣勃勃的團隊就很困難。

如何鍛煉

艾倫(Christian Allen)住在馬薩諸塞州(Massachusetts)的波士頓(Boston),經營著一家為企業提供客戶服務工具的初創公司。他說,他喜歡在上班的時候舉重、做瑜伽或跑步。但找到一群志同道合、都喜歡在上班日子的休息時間優先安排健身的人一同鍛煉,這讓健身變得更為容易。

他說:「我可以毫無保留地說,在我有規律地鍛煉身體的19年裏,我一直感到更快樂、更健康。」

在過去的六年裏,他通過Meetup網站組織了一個小組,每個工作日的中午都會聚在一起踢足球。他在以前的工作中,有一次午休時偶然發現一群人踢足球,於是萌生了這個想法。

「當時,我每周有幾天和同事一起在午飯時間踢球,但我喜歡把完全不同的東西融入到日常生活中。」

艾倫不是一個人。工作場所正在發生越來越多的變化,這可能會讓我們許多人在午餐時間鍛煉變得更加可行。

越來越多的公司在辦公場所提供健身房。一些健身房在其主要設施上附加了工作區。豪華健身連鎖機構Equinox就是一個例子,它提供大桌子和果汁吧,吸引遠程辦公者和自由職業者到健身房鍛煉兼工作。一些初創公司甚至辦公室開在了健身房。

但是,如果你不能抽出一整個小時(或更長時間)來鍛煉呢?沒關係。專家說,有一些更小的方法可以把鍛煉穿插到你的一天中,你也不需要一個高級的辦公室健身中心。

Image copyright Don Bartletti Image caption 這家總部位於加州的襪子設計公司在公司設立了滑板場、籃球場和健身房。

「不管是五分鐘或一個小時的運動,在上班時間做任何類型的活動都對健康有好處,」IDEA健康與健身協會(IDEA Health & Fitness Association)的總主編韋伯斯特(Sandy Todd Webster)說。該機構位於聖地亞哥(San Diego),為14000多名世界各地的私人教練和運動專家建立了聯繫。她說,「如果你能走路或以某種費力氣的方式前行,那就去做。你不需要健身房。到處都有運動的機會。」

韋伯斯特補充說,「上班時穿一雙運動鞋和運動襪,在休息時間走出去活動一下,或者利用任何你能抽出的5分鐘、10分鐘或20分鐘時間活動。如果你在有樓梯的建築裏工作,就常常走樓梯或者選擇較長的路線去你的辦公室。這都是一種鍛煉。」

專家說,無論你的個人目標或工作環境如何,每天鍛煉一小時應該和工作會議同等重要。

韋伯斯特說, 「關鍵是要安排好時間,把健身安排寫在日曆上,然後把這個安排當成神聖不可更改的約定。」

「為自己辯解」

儘管如此,這一切說來容易做起來難。這不僅僅是因為一些老闆可能不夠靈活,或者你可能無法在健身後滿頭大汗時能洗個澡再回去繼續工作。

有些工作讓你很難離開辦公桌。(這可能是近年來遠程工作興起的眾多原因之一。) 艾倫說,他很幸運能在那些促進工作與生活平衡的地方工作,但這並不總是那麼容易。不穩定的工作時間表會嚴重影響鍛煉時間,對同事也有潛在的影響。

「我一直都是作為團隊的一員在工作,」他說,所以他必須明白,短暫的健身可能會影響同事的工作量。「我還需要考慮那些沒有利用這些政策的隊友是否會因為我用了而嫉妒或生氣。」

但他說,這不應該嚇退你,讓你不敢把健身鍛煉放在首位。他說,「正是這些困難,所以你應該與人多交流,告訴他人你在做什麼,以及為什麼這對你很重要。」

