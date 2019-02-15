Image copyright Getty Images Image caption 全世界的千禧一代都很難掙和父母一輩同樣多的錢，難以負擔購置住房的費用。

迷你屋隨處可見，在媒體得到大篇幅的報道，而且在社交媒體上有幾十頁的粉絲。雖然迷你屋並沒有具體的普查數據，但這種住宅在大蕭條之後的十年內迅速變得廣受歡迎，見證了迷你屋製造商的蓬勃發展。迷你屋起源於美國，現在也出現在加拿大、澳大利亞和英國。

推廣迷你屋是為了解決經濟適用房危機；這是除傳統的房屋以及住房抵押貸款之外另一個令人滿意的選擇。然而，隨著迷你屋調查的開展，我發現它們存在很多複雜問題以及矛盾之處。

我參觀了很多迷你屋，參與了很多迷你屋節慶，曾居住在一個迷你屋社區，還採訪了幾十位住在這些房子裏的人。為了此項研究，我跑遍了美國各地。有的迷你屋擠在紐約斯塔頓島（Staten Island）兩棟正常的房子的中間，有的則位於佛羅里達州布滿各種彩色可愛的迷你屋的社區裏，沿路走上去就能到迪斯尼樂園。以下就是我一路走、一路意外發現的幾個事實。

1. 迷你屋以及買房途徑

千禧一代對於擁有自己住所這件事有著複雜的感受。他們通常還是想要擁有自己的住宅，但並沒有能力像自己的父母一樣購置房產，因此也被人們稱為「租房的一代」（Generation Rent）。

我所採訪的千禧一代迷你屋屋主都表示，希望未來可以擁有更大的房子；他們認為，擁有迷你屋意味著擁有資產的同時可以存下錢。有幾對年輕夫婦則計劃在有了小孩之後進行一次升級，把迷你屋賣掉，或者留著作為民宿。

但如果他們把迷你屋做為一個暫時性的選擇，並計劃隨著生活的改善而不再居住在內，就未必能如願以償。存足夠的錢、購置更大的房屋本身明顯就是一大挑戰。除此之外，賣掉迷你屋也並不容易，因為它們通常會貶值。而且由於迷你屋並非建在土地上，它們是否能長期使用也常常要畫上一個問號。

2. 無根無基

迷你屋通常都建在輪子上，為的是繞過政府有關最小住宅面積的規定。這常常讓居住者感覺飄搖不定。從我自己居住迷你屋的體驗來看，我記得從牀邊的梯子跳下來時，能感受到下面的輪子以及整間房子的輕微晃動。

有一位受訪者和他的妻孩住在華盛頓州郊區的私人土地上，用他的話說：

你不會有腳踏實地的感覺；因為底下有輪子，感覺就像脫離了地球表面……這不斷地提醒你……你的居住狀況是非常脆弱的。

在交談中，大部分的迷你屋居民都非常渴望未來住在真正的房屋裏。其中一位千禧一代用自己上大學的資金精心打造了一棟定制的迷你屋，但在裏面居住了一年之後就感覺太沒有根基了，想要把它賣掉。

這表明我們需要放寬建築規範，允許更多的迷你屋建在土地上。有的地方已經帶頭進行了改變，例如德克薩斯州的斯珀（Spur）就為了應對人口減少問題，改變了相關的住房法案，明確表示希望吸引迷你屋屋主。斯珀自稱是美國第一個包容迷你屋的城鎮。

Image copyright Getty Images Image caption 有的迷你屋屋主無法把所有的物品都放在屋子裏，最後不得不使用額外的儲存空間。

然而，從更廣泛的角度來看，迷你屋的合法性仍然非常複雜。美國和世界其他地區仍然限制了這類生活方式的可能性。例如在英國，關於區域規劃的法律就規定，所有新的住宅必須有一個以上的牀位。這就可能產生問題。而在英格蘭地區西南部，布里斯托爾（Bristol）市議會最近推翻了一項規定；這項規定原本旨在幫助解決當地的住房危機，允許在郊區聯排屋（terraced house）的後花園內建造數個迷你屋。

3. 迷你屋≠低消耗

人們通常認為，迷你屋是更具可持續性的住房選擇。它們確實可能讓我們不再繼續追求面積更大的住所、不再消耗更多的能源和建築材力等等。但是，通過居住「迷你屋」來減少對環境的影響，並不像有些人所說的那麼簡單。

比如，我就遇到了幾戶迷你屋住戶，他們要把家裏塞不下的東西存放在另外的存儲空間。一位受訪者稱之為「骯髒的秘密」；另一位迷你屋住戶則表示希望有另外的空間，可以存儲之前住宅裏的東西，否則自己會改變想法，不想再住在迷你屋裏。

我採訪的人中，過半數都有這種「買一件，扔一件」的心態，會扔掉或者捐出一件物品，為新購置的東西騰位置。有一位30多快40歲的居民住在新罕布什爾州一個房車公園裏的裝修一流的家中，她表示：「我對TK Maxx商場上癮。我還是會每幾個月出去一次，買一堆東西回來，然後決定哪些東西要扔掉。」

無論熱衷迷你屋的人士是如何進行宣傳的，對於我研究中的受訪者而言，可持續性並不是主要的驅動因素。相反，這幾乎是住進去之後才產生的想法。要改變迷你屋居民的心態，決定性的因素可能並不是房屋面積的大小。

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