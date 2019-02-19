Image copyright Getty Images Image caption 沒有任何理由或正式辭職就從你的公司消失，被稱為是「幽靈般消失」——和約會世界中的這個詞意思差不多。

本文改編自《工作中的幽靈》，這是BBC英國廣播公司國際部《商業日報》（Business Daily）節目的其中一集，該節目由巴特勒（Ed Butler）主持，郝德森（Elizabeth Hotson）製作。本文由福格蒂（Philippa Fogarty）為BBC資本網改編。

岡崎一郎（Yuichiro Okazaki）和新野俊之（Toshiyuki Niino）是「辭職專家」。在過去18個月裏，他們已經辭了至少1500份工作。

但事實上，這兩位並沒有真正地離職——他們是一家總部位於東京的初創公司的聯合創始人，這間公司為那些急於辭職但需要幫助的員工們提供定制服務。

「他們中的大多數人都害怕自己的老闆。」岡崎說。「他們知道自己老闆會說：『不，你不能辭職』。我認為這是因為日本的文化——放棄某些東西是不好的。當他們想辭職時，他們會覺得自己是個壞人。」

這就是「星矢S」（Senshi S）」和它的辭職服務「退出」（Exit）切中的痛點。只需要支付五萬日元（合457美元，353英鎊）的費用，「退出」服務可以打電話給客戶的老闆，由代理人遞交辭呈。有時需要打好幾個電話才能成功辭職。但有些時候，公司不接受這種代理提出的辭職，會要求員工親自遞交辭呈。

但當成功辭職，客戶的壓力就會大大減輕。「有一個客戶告訴我們，你就是天使！」，岡崎說。十年來，這個客戶一直想離開這份「讓他很痛苦的工作」。

岡崎估計，日本大約有30家公司提供類似的服務。在日本，人們傳統上一輩子只為一個僱主工作，但近年來，越來越多的人開始更換工作，而近年逐漸減少的勞動力也讓日本成為一個勞方市場。

「人們（的觀念）在改變，但是文化沒有改變，公司也沒有改變......這就是人們需要我們的原因」，岡崎說。

當然，讓別人幫你遞交辭呈是一種更不尋常的辭職方式。但是如何離開一份工作卻是大多數人都面臨的一個困境。雖然和老闆當面攤牌可能仍是最多人的選擇，但這在很大程度上也要視乎你離職時的具體情況。

如果你需要盡快離開，或者發現這份工作真的不是你想要的，或者甚至發現你不能做這份工作，那怎麼辦？相比於繼續尷尬的聊天，乾脆直接消失算了？

這種職場行為被稱為「幽靈般消失」——這個詞從約會中演化而來，意思是突然結束所有聯繫而沒有任何解釋。現在，它似乎正在向工作場所過度。去年，美國聯邦儲備銀行黃皮書——一份每年發佈8次的經濟狀況報告——甚至提及了這一現象。

在美國弗吉尼亞州經營一家網頁設計公司的洋子（Chris Yoko）與一位承包商有過一次奇怪的經歷，這位承包商原本答應在家裏完成一個數字項目。

「這個人一開始和我們一起工作——他看起來很合適，像是個真正的好人。我們讓他從一個簡單的項目開始。他同意了，（但是）星期四到了——卻什麼都沒給我們。」

多封電子郵件和電話留言都沒有得到回復。這個人又錯過了一次與該項目有關的會議。最後，由於得不到任何回應，那項工作被交給了其他人。

不久之後，一名自稱是承包商朋友的男子通過電子郵件與洋子取得聯繫。他說，他的朋友死於車禍，並請求提供一些他的稅務檔案。洋子感覺有點不對勁，就去看了下這位承包商的推特賬戶。

在社交媒體上，這位承包商似乎還活得好好的：他剛回復表弟了一條關於家庭聚會的推文。

Image copyright Getty Images Image caption 在日本，辭職是困難的甚至是有些恥辱的，這助力幫人辭職業務的興起。

「他回復了一張手裏拿著威士忌的照片，寫道：我不僅要來，我還要帶上這個。」洋子說。「我拍下了這些，並轉發給了那個自稱他朋友的人，並說：嘿，好消息，看起來他沒事！」

假裝死亡來逃避工作顯然是一個極端的例子。但是，離開公司，切斷與僱主的一切聯繫，似乎確實是件好事。

一位在英國從事零售業（不願透露姓名）的中層經理表示，她之所以離開公司，是因為她找到了一份新工作，公司需要她立即到崗。儘管她的合同中列明有三個月的通知期，但她還是離開了。

這發生在她職業生涯早期，當時正值經濟衰退的高峰。她表示，她的離職一定程度上與意識到與僱主之間的關係可能是多麼的「不安全和變幻無常」有關。

「我有些同事在年終總結後就再也沒有回來，因為他們被團隊開除了。你可以看到一個僱主有多殘忍，所以作為一個僱員，你會想：『我其實不必明天來上班』。」

也許她說的有道理。消失得無影無蹤的不僅僅是僱員。大多數的求職申請都沒有得到潛在僱主的回應。還有可能是在面試之後什麼消息也沒收到。一名男子告訴BBC，他在撰寫了戰略文件、參加考試、甚至通過了三輪面試後，潛在僱主就「幽靈般消失了」。

招聘公司萬寶盛華（Manpower UK）董事總經理格雷（Chris Gray)表示，僱員們正在扭轉局面，這在一定程度上是發達國家就業市場繁榮的徵兆。

美國和英國的低失業率意味著，「可以說，他們很容易從現有狀況中離開，再跳另一匹馬」。他表示。

他也承認，一旦有人消失，招聘公司幾乎無能為力。

他說：「作為招聘人員，你之前已經把時間花在了一個消失的人身上，接下來就不想再浪費時間去找出他們為什麼消失了。」

「我認為，我們所能做的就是更積極主動地建立人才庫，盡早建立聯繫，從而減少這種情況的出現。 在你需要人們之前先了解他們。」

對於員工來說，雖然辭職可能符合他們眼下的需要，但也應該考慮從僱主那裏消失的潛在長期影響。因為，就像在約會的世界裏一樣，沒有人會喜歡那些動不動就玩消失的人。

「這非常不專業，」美國就業諮詢羅伯特·哈夫公司（Robert Half）的地區總裁費伊（Dawn Fay）表示。「無論你是僱主還是僱員，都不要玩消失。」

但她承認這玩消失背後的原因——例如，一些人不喜歡產生衝突或讓別人失望，而另一些人可能對冗長的招聘過程喪失了興趣。她表示，企業可以通過加快招聘流程和清晰溝通來改善工作。

她還表示，玩消失可能會給你留下黑歷史，對你未來的職業生涯產生不利影響。

「這種事情在你職業生涯的後期可能真的會反咬你一口。你永遠不知道別人會怎麼想，所以無論發生什麼，你都要讓自己始終保持專業的處理方式。」

請訪問BBC Capital閲讀英文原文。