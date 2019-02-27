讓創造力激發的「心流」是怎樣的一種狀態

Image copyright Alamy Image caption 心理學家奇克森特米哈伊創造出「心流」一詞，用來描述一種完全沉浸其中的精神狀態（Credit: Alamy）

米哈伊·奇克森特米哈伊（Mihaly Csikszentmihalyi）在二戰期間飽受戰火蹂躪的歐洲長大，小時候他看到大人們都在努力地在戰後重建自己的生活，但也有人失去了意志。於是，他開始專注於一個大多數其他孩子都不會去費力關心的問題：是什麼讓生命值得活下去？

後來，奇克森特米哈伊從匈牙利搬到美國，研究心理學，希望解開從小就困擾他的這個問題。

他想知道，財富和幸福的關係是怎樣的。研究顯示，金錢並不能帶來快樂；超過一個基本值，收入再往上增加幾乎不會提升幸福感。因此，正如他在TED演講中（那場演講的題目很吸引人——《幸福的秘訣》）所說的，他決定探索「在哪些日常生活和日常經歷中，我們能感受到真正的幸福」。

奇克森特米哈伊認為，創意工作者，比如藝術家、畫家和音樂家，可能會有一些獨到見解。他們長期辛勞地投身那些不大可能帶來名聲或財富的項目，一定有原因。這些工作是否給他們帶來滿足感？是什麼讓他們的付出有所回報？一位作曲家告訴奇克森特米哈伊，當創作進展順利時，他會體驗到一種狂喜。不需要思考，會忘記了時間，音樂自己會「流出來」。奇克森特米哈伊從運動員、詩人、象棋選手那裏都聽過同樣的話。

的確，有一些特別的事情發生。奇克森特米哈伊將這種完全沉浸其中、毫不費力、聚精會神的入迷狀態，稱之為「心流」。

那是40年前的事了。從那以後，奇克森特米哈伊和他在世界各地的同行一道，研究了喜馬拉雅山脈的登山者、道明會的修士、北美原住民納瓦霍人（Navajo）當中的牧羊人，以及其他數千人。幸運的是，研究人員發現「心流」並非藝術家專有。事實上，只要我們全身心地投入到工作、愛好或關係中，我們就能體驗心流，無論是在山間還是廟宇。

「心流」狀態

進入「心流狀態」有幾個標誌性條件。

「有這樣一種專注，一旦它變得強烈，就會帶來一種狂喜和清晰的感覺：從一個時刻到另一個時刻，你都很清楚自己要做什麼；你做的事即刻得到回報，」奇克森特米哈伊在2004年2月的TED演講中說。「你知道你要做的事情充滿困難，但是可以做到的，時間感就消失了，你忘記了自己，覺得自己是某個更大事物的一部分。一旦條件具備，你所做的事情本身就變得有價值，有吸引力，而不需任何外界因素的促進。」

有些人把這段異常專注的時期稱之為「進入了化境」。不管是「心流」還是「化境」，它都不僅是一種心理狀態，生理變化也隨之而來。2010年瑞典一項針對古典鋼琴音樂家的研究發現，進入心流狀態的音樂家出現呼吸加深、心率減慢的現象。甚至面部的微笑肌也被激活。

Image copyright Getty Images Image caption 在心流過程中，你可能會有超高的創造力，但不要忘了，做一個大項目所需的不僅僅是心流的沉醉（Credit: Getty Images）

化境的好處遠遠超出了這種體驗本身。心流與主觀幸福感、生活滿意度和總體幸福感有關。在工作中，它與生產力、積極性和公司忠誠度有關。

有些人可能天生就容易進入心流狀態，尤其是那些在性格測試中責任心強、開放度高，在神經質測試中得分低的人。但如果你不是每天都有心流體驗，那你能找到觸發它的方法嗎？

進入化境

首先，您必須創造進入心流狀態的最佳條件。

「避開嘈雜和可能被打斷的的環境，」倫敦都市大學（London Metropolitan University）的心理學家、《積極心理學導論》（Positive Psychology: A Critical Introduction）的作者喬凡尼·莫尼塔（Giovanni Moneta）建議道。

活動本身也是重要因素。「我們需要參與對我們有意義、有挑戰性的活動，而且我們覺得自己具備成功所需的技能。」

當我們事先經過練習，就更有可能進入心流狀態。想想滑冰場上專業的花樣滑冰運動員，或者麥克風前自信的歌手。難度也要適中，不要簡單到覺得無聊，也不要難到讓人感到壓力。

當然，這些並非我們總能隨意控制的。美國作家科特勒（Steven Kotler）寫過一本關於人類最佳表現的書。他承認，儘管我們已經了解了心流狀態的生理反應和對心靈的裨益，「當發生時，心流仍然是一個快樂的意外。我們所能做的就是讓你更容易發生這種意外。」

正如莫尼塔所警告的，心流可能會讓人精疲力盡。完成一個大項目所涉及的，不僅僅是心流的沉醉階段（如果超級高效的話）。為了到達任務的終點，應對無聊的部分，並穿過令人不適的困難階段，同樣重要。

正念很重要

如果心流難以實現，或者被它的強度所累，你或許可以選擇正念。就把它設想為心流的同質境界，但進入更容易。

「這兩個概念非常相似，」寫過幾本關於正念、創造力和信仰專著的哈佛大學心理學教授蘭格（Ellen Langer）說。「主要的區別在於，正念是一種幾乎每時每刻每個人都能獲得的心理狀態。它不是什麼不尋常的事情。」

Image copyright Alamy Image caption 幾乎任何活動都可以憑借專注完成——無需瑜伽或者冥想（Credit: Alamy）

她說，正念和心流擁有很多共同的好處。

「當人們專心的時候，血壓會下降，所有的生理指標都顯得更健康。人們認為你很有魅力，你更健康、快樂，人際關係也更好。你的工作更出色。我們讓交響樂團的音樂家身心投入地演奏，以及在典型狀態下（過度排練或心不在焉）的演奏。將曲子播放給那些對這項研究一無所知的人聽，近90%的人更喜歡用心演奏的曲子。」

幾乎任何活動都可以專注地完成——無需瑜伽或者冥想。

「只需對自己說，'和我住在一起的這個人身上，或者我回家的這條路，有哪五個新特點？'在熟悉的事物中尋找新東西會讓我們更加專注，」蘭格說。「如果和別人說話，你覺得你知道他們會說什麼，就幾乎不會專心去聽。如果你一開始就意識到你不知道，態度就會截然不同。每件事都變得更有趣。如果有趣，自然就會更吸引人。」

曾經有人得知我是一名作家，就問我是否「經常經歷心流」。有一種成見，作家和創意人員可以隨意體驗化境狀態——我們坐在筆記本電腦前，俗務就逐漸消散了。

多年來，我一直在練習莫尼塔進入化境的一些標凖要素。但我印象中只有幾次進入了類似心流的狀態；我大多數的寫作，與其說是一種入迷的狀態，不如說是一種折磨。在任何寫作項目中，都有很多變量是我無法預測的。我的查詢的信息來源會回復我嗎？我尋找的那個資料存在嗎？會有人給我發一條以「哦，天吶」（OMG）開頭的短信，來轉移我的注意力嗎？另外，我也無法按照科特勒進入心流公式的推薦，精心安排一個超出我能力4%的挑戰，我覺得刻意這樣做實在是太荒謬了。

相對來說，正念更容易管理。想要提高注意力，我可以把手機放進抽屜裏；如果遇到棘手問題時，我可以停下來喘口氣。我不能說這讓我感覺超然入境，但我會盡我所能接近這種境界。

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