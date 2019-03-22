生病繼續工作上班 英國人也有苦難言

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英國國家統計局（Office for National Statistics）的數據顯示，自1993年以來，英國員工休病假的時間幾乎減少了一半。以前，員工平均每年因病在家的時間為7.2天，而2017年，他們只休了4.1天的病假。

倫敦帝國理工學院（Imperial College London）傳染病流行病學研究助理安斯利（Kylie Ainslie）說：「我們很難將這種變化歸功於醫學的進步，現在的人們並不見得比以前少生病。」

相反，專家們認為，是工作文化的轉變導致人們不敢請病假。研究表明，越來越多的員工選擇帶病上班是因為害怕老闆不信任自己，對自己有不好的印象。

流感季節（北半球在12月到2月之間為高峰）是缺勤高峰。一年中這時候的空氣最乾冷，為流感病毒迅速傳播提供了理想的環境。醫學專業人士一致認為，流感早期階段（即感染病毒後的頭兩天）傳染的風險最高，請病假呆在家裏對受感染員工及其同事的健康都至關重要。

但根據英國保險公司安盛（AXA PPP）2015年的一項調查顯示，近40%的員工在打電話請病假時不會告訴經理缺勤的真正原因，因為他們害怕失去別人的信任，被別人評頭論足。

Image copyright Getty Images Image caption 在流感季節，處於傳染期的患者必須待在家裏（Credit: Getty Images）

有一些人就沒那麼幸運了，他們的老闆會施壓，讓他們不要缺勤。在這種情況下，知道如何有效地與老闆溝通，說明自已生病需在家休息，對於保持自己和同事的健康和工作效率都至關重要。

罪惡感

那麼，為什麼有些老闆對員工的疾病漠不關心呢?

隨著新技術和即時連接技術滲透到全球企業，一種新的工作方式應運而生。對於某些行業來說，在辦公室坐班不再是工作的必要條件。只要給員工配備電腦和無線網絡等必要工具，他們就能在辦公室之外工作。

但是，辦公地點自由後，隨之而來的是上級的不信任，因為他們沒有辦法親自監督下屬。

商業地產公司斯泰爾斯（Stiles Corporation）的人力資源副總裁布埃（George Boue）表示，這種不信任是因為「老一輩人不相信有人可以在家真正地高效工作」。因而對工作場所分散化表現相當抗拒。

不信任加上對效率最大化的追求，導致一些管理者以同樣挑剔的眼光看待生病導致的缺勤。

Image copyright Alamy Image caption 越來越多的僱主對生病在家的員工持懷疑態度（Credit: Alamy Stock Photo）

安盛的調查顯示，只有42%的高層管理者認為流感是一個充分的請假理由，認為背痛或選擇性（整容）外科手術為合理病假原因的管理者更不到40%。研究進一步發現，如果是因為心理健康問題請假，員工則更可能向老闆撒謊，只有39%的人會說真話。如果是因為生理疾病，77%的人會說真話。

但迫使我們帶病工作的原因不僅僅是管理一方的態度。在零工經濟的浪潮中，許多曾經的正式工作和全職工作現在都變成了可以用零碎時間完成。

愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh Napier University）副教授羅伯遜（Pete Robertson）在2017年寫道，「如今的工作形式多種多樣，可以是臨時的、定期的、季節性的、以項目為導向的、兼職的、零時工合同的、非正式的、代理的、自由職業者的、外圍的、偶然的、外部的、非標凖的、非典型的、基於平台的、外包的、分包的、非正式的、未申報的、不固定的、少量的或不穩定的。」

美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）的數據顯示，過去兩年，職位空缺和離職人數都有所增加。隨著人員流動率的持續攀升，因此員工們不惜帶病上班也要牢牢地抓著工作不放。

這種做法被稱為「出勤主義」，即帶病上班。

Image copyright Getty Images Image caption 2017年，一名婦女在藥店接種季節性流感疫苗（Credit: Getty Images）

出勤主義的弊端

英國特許人事發展協會（Chartered Institute of Personnel Development）的數據顯示，過去10年出勤率增長了兩倍多。其2018年的一項研究表明，超過1000名參與者中，86%的人聲稱在他們在過去一年中見過帶病上班的個案，而在2010年，這一比例僅為26%。

安盛中小企業主管帕金森（Glen Parkinson）在2015年寫道，「管理者並不理解和支持患病員工，所以也就不難理解為什麼員工打電話請病假時如此擔驚受怕。僱主需要信任員工，允許他們在適當時間休病假。如果可行的話，可以讓他們在家工作。」

對於一家公司來說，讓員工帶病上班比創造一個可以「安心請假」的環境所付出的代價要昂貴得多。因為患病員工可能會將疾病傳染給其他員工。對於精神健康或其他疾病而言，人們如果在患病初期請假休息，需要的康復時間可能會較短。

匹茲堡大學（University of Pittsburgh）2013年的一項研究顯示，生病時在辦公室呆上一天會導致工作場所中的流感病例增加40%。研究人員在賓夕法尼亞州阿勒格尼縣（Allegheny County）的一場流行病模擬實驗中，使用了50多萬名員工的人口數據，來計算假定的流感病毒傳播情況。結果顯示，6.6萬例感染是在工作場所傳播的，佔員工總數的11.5%。

這項研究最能說明問題的一點是「一到兩天的流感假」政策所帶來的影響。結果顯示，「休假一天」的政策使近1.7萬人免於感染流感（降幅約為25%），「休假兩天」的政策則減少了2.6萬感染病例（降幅近40%）。

去除「帶病上班」這種想法有利於工作場所長期的健康狀況。然而，在缺乏正式政策的環境中，員工需要在不妨礙日常運營的前提下與經理表達自己的需求。

誠實政策

專家說，員工請假時越早通知上級越好。在生病的時候和老闆及時溝通既能表示尊重，也能讓他們有充足的時間計劃休息。最重要的是，誠實是避免誤解或怨恨的最佳方法。

匹茲堡醫療服務公司「健康福利聯盟」（Allies for Health + Wellbeing）的人力資源主管馬森（Mark Marsen）表示，「正確的做法是遵循公司的政策和流程。撒謊或誇大病情則大錯特錯。」馬森同時還是美國人力資源管理學會（Society for Human Resource Management）人力資源學科專家小組的成員。

馬森說，世界上有兩種管理者。第一種認為員工天性懶惰，不願意工作，因此需要很多規章制度管理他們。這些經理會傾向於把員工朝壞的方面想，特別是當他們以生病為借口請假的時候。

另一種管理者則會努力設定合理的標凖，將員工當成成年人來對待，給予他們信任。他表示，管理者自身有責任創造一種讓員工感到有權力休假的文化，最好的方法是以身作則。

「這意味著當你感覺身體不適無法工作時，你可以待在家裏，完全放下工作。這樣，你的團隊就知道，當他們身體不舒服時，這樣做也是可以的。還有一點，最好不要與在家休病假的員工聯繫，除非真的有十萬火急的事情。」

找到平衡點需要雙方的互諒互讓，這要求老闆和員工在相互施壓之前考慮對方的責任和感受。特別是在流感季節，減少帶病上班的人數至關重要。

布埃說，「一個好老闆應該善解人意、富有同情心。想要團結下屬，表示真切的關懷是最好的方法。」

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