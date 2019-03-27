能激發工作效率 又能愉悅身心的是什麼？

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19世紀美籍蘇格蘭裔自然主義作家、最早倡議開發美國國家公園者之一繆爾（John Muir）曾寫道：「到森林裏去吧，那裏是最好的休息之地。」

繆爾將大量的精力投入到了探索優勝美地（Yosemite）國家公園和內華達山脈（Sierra Nevada）之中。他撰寫了大量的作品，來讚頌大自然的滋養作用。他說，美乃人生之必需品，猶如麵包、遊樂場、祈禱之所一樣，大自然具有療癒能力，能使人身心愉悅。

如今看來，繆爾的話不無道理：許多研究證據表明，走進自然，能讓人們更加健康、更加快樂。

其實很多人都有這種感覺，只是人們忙於工作，無法從電腦中脫身。如今的人們大多生活在都市裏,遠離野外環境。甚至都很少出門：以美國為例，普通人一般有90%的時間，是待在室內的。

如果每天花上一小時去戶外走走，生活會有怎樣的改變呢？去哪裏重要嗎？從工作中硬擠出來的戶外活動時間，究竟起到什麼樣的作用呢？

Image copyright Getty Images Image caption 工作日中抽出15分鐘的時間到戶外走走，對恢復疲勞提高工作效益是很有幫助的（Credit: Getty Images）

大自然的影響

顯然，戶外活動好處不少。有些人每天坐在屏幕前，實時的站起來活動活動就很有好處。更有研究表明，適當的戶外休息後，人們能更好的投入到工作中去，而且陽光有利於補充維生素D。

戶外活動確實有益。然而，比較了人類對于城市和自然環境的反應後，越來越多的研究表明，"戶外"的環境也很重要：碧水藍天比喧嘩的都市街道對人們有更多的好處。

加拿大特倫特大學心理系的副教授尼斯比特（Lisa Nisbet）說：「一般的研究只證明了在自然環境中時，人們的應激反應能力會下降。身處大自然中，人的血壓會降低，心率變緩，心情也會更好。」

她說：「科學家還研究了自然環境對人心理健康的好處，無論是自身幸福感還是認知功能都有影響。總的來說，身處大自然中時，人們會更加快樂。'快樂'一詞意思很廣，因此我們採用了其它的評判標凖，例如積極情緒和負面情緒、個人的活力、以及對生活的滿意程度等。人們在戶外環境中比待在室內時（即便不是野外），情緒會更加昂揚，人也會興致勃勃。」

Image copyright Getty Images Image caption 日本的森林浴療法好處很多，令人吃驚（Credit: Getty Images）

自然有益這一觀點，從上世紀80年代起便開始受到認同。這一觀點起源生物學假說，該理論認為,人類有一種與生俱來的與自然聯繫的慾望。這之後出現了日本的森林浴，說的是森林環境有助於人類健康。自此以後，研究人員展開了一系列的研究，已經確定了森林療法的多種生理和心理的益處。全球的研究表明，同大自然相處時，人們能重新集中注意力，匯聚創造力，甚至能降低罹患抑鬱症的風險，生活健康長壽。

當然，很多人生活在都市，並不能隨時去野外，接觸森林。但是尼斯比特說，並不是非要去到森林之中——多項研究證明，城市中的綠色環境也有同樣的效果。

五分鐘的療效

任職於英國埃塞克斯大學的體育、康復和運動科學學院的巴頓（Jo Barton），目前正在進行「綠色運動」的研究，也就是多多接觸自然有益身體健康。其中有一項研究，她檢測人們要達到心理健康需要補充多少「劑量」的自然。

有人會認為，當然是越多越好。巴頓對1252名熱愛戶外運動和從事園藝工作的人開展調查後發現，事實並不是如此。在接觸自然的前五分鐘，人們提升自尊和改善情緒的速度是最快的。

她說：「當然，在自然環境之中，積極作用是不會停止的。但在頭五分鐘裏，我們感受到心理變化是最大的。」

她認為，情緒狀態的快速好轉可能是綠色環境的功勞。自然中，我們集中注意力的方式發生了改變，從需要耗費精力的集中方式，變為自然而然的集中方式，不需要耗費精力，這就讓我們從心理疲憊中恢復過來。巴頓說：「接觸大自然真的非常有利於迅速促成這些變化。」

巴頓還發現：城市綠地、鄉村和林地環境，這三種環境結果是相似的。如果環境中有小溪或河流，則會加快心情恢復的速度。城市居民很難在鄉村田園進行徒步行走，那麼在當地的公園散步，也是有裨益的。

這個發現，可能會成為提升生產力的新方法。芬蘭有一項研究，調查員工是如何在午間休息時，從工作的壓力中恢復過來的。研究顯示，和大自然的短暫接觸，能大大提升工作效率。研究人員設置了兩個對照組：一組是在公園散步15分鐘左右，還有一組是在室內做放鬆運動，另外一個對照組的人員，午間休息活動依照往常不變。實驗分別在春季和秋季進行，一共進行了兩周時間。秋季實驗的研究結果耐人尋味。

Image copyright Alamy Image caption 芬蘭赫爾辛基的濱海藝術中心公園。芬蘭的一項研究發現，公園裏稍稍散步一會兒的效果，和做特殊的舒緩運動是一樣的（Credit: Alamy）

「讓我們驚訝的是，去公園裏散步和做舒緩運動的效果是一樣的。實驗中發現在公園裏散步，人們會感到更放鬆，更遠離工作，更享受這個短暫的休憩時間，做舒緩運動的小組則只感受到了一種情緒上的放鬆。」

這兩個實驗小組，下午工作時注意力更集中，而且也更為放鬆。實驗得出的結論是，兩種活動「都能幫助員工重獲工作狀態。」

低估自然的魔力

但是，自然的力量並不是對所人都有效果：最近一項美國的研究顯示，有35%的辦公室職員，每天在戶外的時間只有15分鐘左右。

尼斯比特認為，不能發現大自然的好處，部分原因是因為我們自已。她在渥太華卡爾頓大學開展了一項研究，卡爾頓的冬天，學生只能通過地下通道穿梭於校園之間。參與這項實驗的學生被分成兩組，一組使用地下道通行，另一組必須在戶外行走，途中會經過一條運河。

Image copyright Getty Images Image caption 渥太華卡爾頓大學的麥克歐頓圖書館。即使在溫暖的天氣裏，學生也經常使用地下通道（Credit: Getty Images）

尼斯比特說：「我們發現，雖然這段路只有15分鐘，走戶外的學生還是要開心得多。」這就產生了一個問題：即使是這樣為什麼走戶外的人這麼少呢？為什麼大家更喜歡走溫暖的地下通道，即使它要拐好幾個彎。隨後，她詢問了兩組實驗人員，讓他們預測自己的感受。

她說：「實驗後，我們詢問了大家的感受。在戶外行走的人都說，他們根本沒想到這種體驗有這麼愉悅。換句話說，人們是沒有想到這種體驗能夠遠超預期的。」

尼斯比特深信，一旦開始接觸自然，它就會成為我們生活中的重要組成部分。她說：「自然能夠提升情緒，我們要好好利用這一點。凡能讓人開心的事，人們一定會經常去體驗的。」

邊走邊談

那麼，如何在工作的間隙，用最簡潔的辦法接觸到自然呢？如果你在一家高科技公司工作，這就不成問題：微軟打造了樹屋，員工可以在裏面開會；亞馬遜則有「球體」（The Spheres），三個圓頂建築裏邊種滿了綠植，能夠容納800個員工，在這裏，他們能夠「以一種不同的方式工作和思考」；Adobe公司的倫敦辦公室甚至在樓頂建了一圈跑道。

但也有成本更低的其它選擇。巴頓說：「我們想推廣一種邊走邊談的工作模式。我們不是鼓勵員工在工作時間吃東西，只是想把工作地點搬到戶外。」

她補充道，開一扇窗戶面對自然美景，員工的工作效率和幸福感就能提升不少。辦公室放一些綠色植物也能起到一定的效果。也有一些公司在戶外搭建了會議室和會議艙。去年美國零售品牌里昂比恩公司（LL Bean）發佈了臨時戶外工作區，成為公眾討論的熱點。

Image copyright Alamy Image caption 亞馬遜的球體辦公樓位於其西雅圖總部，由一系列的巨型玻璃結構組成。設計這一建築，是為了激發員工的創造力（Credit: Alamy）

當然，公司也需要鼓勵員工培養一種習慣，定期到戶外活動——比如把車停得遠一些，盡量走有綠地的路，還有到公園裏吃午餐等等。巴頓說：「比起花一小時整塊的時間，不如利用零碎時間。」她認為碎片化的時間更易於管理，而且把一天中的時間分解開來，這樣才能最大限度的利用這些時間接觸自然。

科貝拉說，短期的干預措施，比如去公園散步兩周，能夠在短期內受益；如果要保持長期健康，就必須養成良好的戶外運動習慣。研究表明，就長期的健康而言，在大自然環境中的戶外運動，要比在辦公室享受綠植和看外面的風景有益的多。

但他還認為，預防長期壓力，保持短期快樂也是很重要的。他說：「短期接觸自然，就像是暫時把壓力消除掉一樣，這本身也會產生積極的長期影響。就這方面而言，還需要更多的研究。」

現代人們生活在鋼筋水泥的環境中，去接觸一些大自然，無論是長期還是短期，都是非常值得的。正如繆爾所言：「緊貼自然之心……逃離城鎮，間或洗滌心靈。」

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