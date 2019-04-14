讓學習大師教會你 如何「刻意練習」掌握新技能

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你花在某件事情上的時間並不等於產出的質量。比如說，每周在差不多的時間沿著同一條線路慢跑，無論堅持多久，你都不能成為世界級運動員。有些人為了出類拔萃拼盡全力，但大多數人一想到要全身心地投入訓練就氣餒了。

如果提升自我並不需要投入如此大量的時間，那是不是有捷徑呢？那些力爭上游的人是否擁有某些特殊品質，使他們能夠超越其他人？BBC Capital採訪了一位奧運冠軍教練、一位創足球聯賽紀錄的經理人，還有一位超強學習者。

不要重覆犯錯

佛羅里達州立大學（Florida State University）教授埃里克森（Anders Ericsson）表示，花一個小時做「正確的事情」比長時間心不在焉地學習要有效。確定需要工作的領域，然後制定有目的性的計劃予以修正是至關重要的一點。埃里克森稱這一過程為「刻意練習」。

埃里克森花了30年時間分析從音樂家到外科醫生等精英人士是如何達到所在領域的頂尖水平。他說，培養正確的心態比天賦更重要。他表示，「有一種說法一直不絶於耳，即你想成為人中龍鳳，你必須具備與生俱來的天份，因為培養高精尖人才實在太難了。但這個說法是錯的。」

Image copyright Getty Images Image caption 將數百枚雞蛋豎立起來打破吉尼斯世界紀錄？如果這是你的夢想，那就在心中設立這個目標，然後不斷努力（Credit: Getty Images）

「刻意練習」的實踐者經常批評學校的教學方式。例如，音樂教師總是從基本元素（音符，琴鍵）入手教學生如何讀懂音樂。因為如果你需要給每個學生打分，你就需要用簡單、客觀的標凖來進行比較。這樣的教學方法使評分變得更容易，但也可能會讓初學者失去興趣。他們想像不到自己最終目的是演奏心儀的音樂，因為現在手頭上的任務對他們來說毫無意義。

「我認為正確的學習方法應該是反其道而行之，」26歲的多伊奇（Max Deutsch）說，他把快速學習發揮到了極致。2016年，當時在舊金山的多伊奇給自己定了一個目標，雄心勃勃地要學習12項新技能，每個月學習一項，並且要達到高水平。第一項技能是能夠在兩分鐘內毫無差錯地記住一副牌。完成這項任務被可以被稱為記憶大師了。最後一個是自學下棋，最終目標是比賽中戰勝國際象棋大師卡爾森（Magnus Carlsen）。

多伊奇說，「設立目標是第一步。為了達到目標，我需要知道什麼？或者能做什麼？然後制定計劃並堅持下去。第一天我會表明，『這就是我每天要做的事情』。每天要做的每項任務都要提前確定，因此就不用再考慮『我還有力氣嗎？還是推遲一下？』由於任務已定，每天就必須完成，沒有商量的餘地。」

多伊奇說，他能在挑戰自己的同時，勝任一份全職工作。每天通勤一小時，確保有8小時的睡眠。每天花45到60分鐘學習新技能，堅持30天，就足夠完成每項挑戰了。他說，「這項挑戰難就難在規劃，佔了八成。」

Image copyright Getty Images Image caption 一個月的學習時間足以擊敗國際象棋世界冠軍卡爾森嗎？多伊奇對此很好奇，決定找出答案（Credit: Getty Images）

如果你覺得「刻意練習」聽起來很熟悉的話，其實這就是美國暢銷書作家格拉德威爾（Malcolm Gladwell）所倡導的「1萬小時定律」的基礎。埃里克森最早發表的一篇關於「刻意練習」的論文指出，優秀人士在達到頂尖水平前，要花1萬個小時或大約10年的時間以這種專注的方式進行訓練。但是也不是說任何人在任何事情上花1萬小時就能成為世界級大師，這是一種誤解。埃里克森說，「你需要有目的地去練習，只有某種人能從心理上做到這一點。」

他表示「這與練習的總時間無關，而與投入程度相匹配。他們是否在糾正錯誤？是否在尋求改變？不知為什麼有些人會認為多犯同樣的錯誤能進步。」

集中於高超技藝

埃里克森的理論在體育界十分受用。古斯塔夫松（Roger Gustafsson）說，「球員是真正的實踐者。想要成為頂尖球員，他們必須下定決心。」古斯塔夫松曾是一名足球運動員，後來當了足球教練。上世紀90年代，哥德堡隊（IFK Goteborg）在他的帶領下獲得了5次瑞典超級聯賽冠軍，創下瑞典聯賽紀錄。現年60多歲的古斯塔夫松仍然活躍在哥德堡體育俱樂部的青年隊。

「我們嘗試教隊裏12歲的孩子巴薩三角傳球，經過5周的刻意練習，他們進步非常神速，在比賽中三角傳球的次數達到了巴薩隆納足球隊的水平。當然，並不是說他們傳球的質量和巴薩隆納一樣好，但他們能在這麼短時間內學會令人驚訝。」

「刻意練習」的5個技巧

設立目標是第一步。你的目標是什麼：成為世界上最優秀的人，還是其他什麼？沒有目標，就無法制定計劃。 從目標往回看，思考需要做什麼才能達到目標？剔除那些對實現目標無益的事情。 把計劃拆分成小塊，給自己設定最後期限。這樣你就知道自己是落後於計劃還是停滯不前。 向有經驗的人尋求反饋或者用視頻記錄。如果你想成為一名優秀的演講者，那就拍下你自己的演講，並與其他演講者進行比較。 停滯不前時，你需要從頭來過。反思什麼是別人做而你沒做的？先退步後進步也有可能。

視頻是提供即時反饋的重要工具。古斯塔夫松說:「如果你只是以說的方式給隊員講解，他們可能無法完全理解。他們必須看到自己的表現，並與其他球員進行比較。年輕隊員對錄製視頻這種反饋方式非常滿意。他們習慣於拍攝自己和對方。作為一名教練，我很難給每個人都提出建議，因為整個球隊有20名球員。『刻意練習』的宗旨就是讓人們學會自我反饋。」

古斯塔夫松強調，教練的反饋建議給的越及時越有價值。通過糾正訓練中的錯誤，他們能少在錯誤的事情上浪費時間。

明尼蘇達大學（University of Minnesota）排球主教練麥卡琴（Hugh McCutcheon）表示，「運動員的目的是最重要的，他們必須渴望學習。運動員必須意識到應該容許自己有成績會退化的空間。有時候，退一步才會進三步，但意志不堅定的求學者可能會因此喪失興趣。想要精通一門技術是很困難的，任何運動都是如此。高超技藝使最優秀的人脫穎而出，而這需要大量的投入。」

Image copyright Getty Images Image caption 2008年，麥卡琴帶領美國男子排球隊獲得北京奧運會金牌。2012年的倫敦奧運會上，他帶領女子排球隊獲得銀牌（Credit: Getty Images）

麥卡琴曾是美國男子排球隊的主教練，並帶領隊伍獲得了2008年北京奧運會的金牌。隨後，他接管了女子排球隊，並帶領她們在2012年倫敦奧運會上獲得了銀牌。麥卡琴說，「教學是我們教練的責任，學習是運動員們的責任。這不是一個投入產出的問題。你會因為停滯不前而痛苦不堪，只有努力改正缺點的人才能挺過去。從初學者到行家，你並不會經歷翻天覆地的變化。有才華的人太多了，天賦並不罕見，罕見的是集天賦、幹勁兒和專注力於一身。」

為什麼計劃如此重要

在挑戰某些任務前，多伊奇已嚴密制定了學習方法，比如記憶一副紙牌，這其中90%的方法是早已定好。多伊奇想把「刻意練習」應用到更抽象的挑戰中，這需要他制定屬於自己的一套方法，比如說完成紐約時報周六版上的填字遊戲。人們覺得這些縱橫字謎過於複雜，無法用系統的方法解決，但他認為自己可以應用之前學到的技巧。

Image copyright Getty Images Image caption 想要掌握一項技能，投入一萬個小時並不是唯一條件，還需要有目的的練習（Credit: Getty Images）

多伊奇說，「如果我已經掌握了6000個最常見的線索，那我離揭開一個字謎的謎底還有多遠？對於簡單的字謎遊戲，這是一個很重要的解決方法。周六的填字遊戲不用如此深入研究，但卻是一個巨大的優勢。我抓取了一個網站以獲取數據，並根據之前學習語言的經驗，我使用了一個程序來記憶這些數據。在一個多星期的時間裏，我解開了那6000個答案。」

充分了解這些答案後，他能夠掌握所有這些常見的線索。接下來，多伊奇研究了謎題是如何構建的。某些字母的組合跟隨其他字母組合之後的可能性較高，因此，如果字謎的一部分已經完成，他可以通過排除不太可能的單詞來縮小範圍。擴大詞匯量是他從字謎新手到高手的最後一步。

多伊奇給自己設定的12個挑戰，他完成了11個，只有象棋比賽他未能打敗棋王卡爾森。他說，「我們總是低估了自己在短時間內能完成的事情，而高估了完成一件事情所需要的時間。你設定計劃，去除了精神上的雜音，心無旁騖。每天花一個小時『刻意練習』並堅持一個月其實所耗時間並不多。但你什麼時候曾花上30個小時特意去認真做某一件事？」

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