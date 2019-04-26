全球最貴城市排行榜其實不是給你看的

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前不久，經濟學人智庫（The Economist Intelligence Unit）發佈了每半年一次的全球最貴城市排行榜。

2018年6月，美世諮詢公司（Mercer）也發佈了類似榜單。同月，諮詢公司ECA國際（ECA International）也有此類名單公布。一年到頭還有很多公司在製作最貴城市排行榜。

不過，當看到「最貴城市排行榜」的標題時，先別急著點開網頁去看你的城市是否榜上有名，有些問題你心中應當有數：榜單的目標受眾是誰？測算標凖為何？如何計算你的生活成本？

榜單接連不斷

這些榜單並非針對本地居民，而是給跨國企業在外派員工時用的，可以幫助公司計算該付外派員工多少薪水。

假如你是人事部經理，想外派一名分析員去吉隆坡工作，那就需要了解吉隆坡的生活成本，這樣才能給出合理的薪酬。相比實地調研，參考現有的榜單更省事。

Image copyright Getty Images Image caption 全球最貴的房子有一些在香港，但香港在今年經濟學人智庫的榜單中位列榜首還有其他原因（Credit: Getty）

參考這類榜單的公司大多打算外派一些技術專家或者管理人員，他們的薪資待遇要高於當地平均水平。這一重要因素對榜單排名影響很大，關係到哪些城市會名列前茅。

榜單的具體制定標凖不盡相同，但總的方法類似。研究人員會對數百座城市實地考察，收集各類商品和服務的價格，當中包括食品百貨、理髮、電影票、服裝、電子產品和家具等等，組成「一籃子商品」。

有的數據機構還會考慮房租和汽車成本。（所以新加坡會頻繁上榜，那裏買車養車很貴，新加坡的排名因此大大提升。）「最貴城市」還受到匯率和稅率等因素影響。

在比較「一籃子商品」的價格數據時，各機構的測算標凖是一致的。以經濟學人智庫為例，研究人員會將價格折算為美元，以紐約為基凖城市，該城市與紐約的價格差決定了它在榜單上的位置。

經濟學人智庫的首席經濟學家伍德（Robert Wood）說：「對有僱員被派往海外工作的公司而言，榜單是個工具，能幫助決定該向外派員工支付多少薪水。」

換句話說，這些城市是全球最貴的，但只是針對特定人群。

Image copyright Getty Images Image caption 巴黎曾在經濟學人智庫的榜單上名列前三，但這也許並非是當地居民的生活寫照（Credit: Getty）

特定消費群

對於跨國企業及其派駐海外的員工而言，這些榜單非常實用，一個主要功用是讓外派員工了解，在當地維持自己的生活方式和消費水平花銷有多大——公司也就知道該付多少薪水了。

任職於美世諮詢公司的顧問科多瓦（Vince Cordova）說：「榜單並非面向所有居民，只是針對外派的頂尖人才和高管。」這些外派人員「不一定和本地居民的花銷一樣，他們會去外籍人士經常光顧的商店」。

科多瓦說，重點在於，這類榜單中的價格數據是基於來自其他市場或國家的特定人群對特定品質的特定商品而收集的。這是一群「想要維持原有消費習慣」的外派員工。

如何判斷生活成本

如果你不是外派高管，又該如何判斷一座城市的生活成本有多高呢？

可惜的是，榜單的前十名基本都用不上。你只能自己去了解，問問自己：為什麼想來這座城市？想來這裏做什麼？理想的生活方式是什麼樣？是打算獨自生活，還是與家人、孩子、伴侶或朋友一起？

Image copyright Getty Images Image caption 買車養車的高昂成本讓新加坡連年登上最貴城市排行榜（Credit: Getty Images）

這些問題都決定了你的生活成本有多高。

紐約大學的經濟學教授懷特（Lawrence White）說：「想得到答案可不容易，需要自己去調查了解：想住在城市什麼地方？靠近公共交通重不重要？收不收消費稅？所有消費都收稅嗎？食品收不收稅？服裝收不收稅？」

找到適合自己的方法，而不是套用針對極少數人的標凖。

經濟學人智庫的伍德說：「要了解自己的國家和本國的貨幣。有沒有哪些商品的價格升得特別快，反映了哪些消費習慣？」他提到可以將交通和食品百貨這類消費項目的價格同國內其他城市的物價作比較。

實際上，不論你是不是外派專家，打算在城市生活就要付出代價，所有大城市都是如此。另一方面，城市設施便利交通發達，你可能會感到物有所值，這跟城市在榜單上的排名關係不大。

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