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學習一門新的語言本身就是一個可怕的想法。成千上萬的生詞、完全不同的語法結構以及很有可能遭遇的尷尬，這些都足以讓我們望而卻步。

但是專家們認為，每天只花一個小時，就很有可能取得重大進步。不僅如此，練習一門新語言所獲得的技能可以讓人在職場中和其它地方覺得如虎添翼。

研究表明，雙語能力與智力、記憶技能以及更高的學術造詣有直接聯繫。雙語能力讓大腦更有效率地處理信息，這甚至能延緩與年齡相關的認知能力下降。

依靠母語和正在學習的新語言，你可以開發出一套不同類型的工具箱，帶來短期和終身的認知收益。當然，語言的差別越大，挑戰也就越大（比如學習荷蘭語和越南語）。不過，專注於一項特定的應用情景能夠顯著縮短練習時間。

不管是找一份新工作，提高文學修養，還是與他人隨意交談，你都可以提高語言技能。不論年齡多大，抑或之前有沒有接觸過這門語言。

Image copyright Getty Images Image caption 「跨文化能力」，即知道如何在不同文化之間建立聯繫，可以成為一項有價值的技能（Credit: Getty Images）

最難的語言

美國對外事務研究所（US Foreign Service Institute，簡稱 FSI）針對母語是英語的人士，將他們學習的語言按照難度分為四類。第一類最易學，包括法語、德語、印尼語、意大利語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、西班牙語和斯瓦希裏語。FSI 的研究顯示，所有第一類的語言，要達到基本流暢需要大約 480 小時的練習時間。

順著榜單繼續往下，語言的難度開始陡增。第二類語言（包括保加利亞語、緬甸語、希臘語、印度語、波斯語和烏爾都語），要達到與第一類語言同等的流暢度需要 720 小時。還有許多語言更加難學，比如阿姆哈拉語、柬埔寨語、捷克語、芬蘭語、希伯來語，屬於第三類。第四類則包括一些對說英語的人最具挑戰性的語言，包括阿拉伯語、漢語、日語和韓語。

儘管這一時間表讓人怯步，但專家表示，只看認知收益，學一門第二語言是非常值得的。這樣能夠自然地開發我們的執行能力。匹茨堡大學神經科學系的教授菲耶（Julie Fiez）表示：「這是一種高級能力，可以靈活地處理並利用信息，在大腦裏保存信息並封鎖不相關的信息。之所以叫做執行功能是因為人們認為它是 CEO 所具備的技能：管理一群人、兼顧大量信息、同時處理多項事情以及為事情設置輕重緩急。」

西北大學的一項研究表明，有雙語能力的大腦仰仗執行功能（比如控制力、工作記憶以及認知靈活性）來維持兩種語言之間的平衡。兩種語言系統總是處於活動狀態並且相互衝突，使大腦的控制機制得以不斷增強。

Image copyright Getty Images Image caption 只要每天練習一小時，一位母語為英語的人就可以在兩年內學會一門第一類語言（Credit: Getty Images）

邁尼蓋蒂（Lisa Meneghetti）是一位數據分析師，來自意大利特雷維索（Treviso），她掌握了超多門語言，能夠流利地說至少六門語言：英語、法語、瑞典語、西班牙語、俄語和意大利語。開始學習一門新語言的時候，尤其是一門難度曲線較低、需要較少認知耐力的語言時，她表示最大的困難是克服避免把詞搞混。

她說：「在語言之間轉換並使用捷徑對大腦來說是很正常的。對於同屬一個語系的語言來說，這會發生得更頻繁也更容易……因為相似之處太多了，但是同樣地，這種產生誤判！」

貝克（Beverly Baker）是渥太華大學一位研究語言和雙語學習的教授，她表示，儘管與這種心理障礙作鬥爭似乎違反常理，但做起來其實很簡單，就好比學習一門與已知語言相似度小的語言。

她表示：「如果你選擇的兩門語言有不同的書寫系統和區別之處，比如日語和西班牙語，那麼你就不會有把詞搞混的煩惱。」

一小時的差別

學習任何語言的基礎都是非常快速的。多鄰國（Duolingo）或者羅塞塔石（Rosetta Stone）等語言學習程式可以引導你以閃電般的速度學會一些祝福語和簡單的短語。多納（Timothy Doner）通曉多種語言，他建議，如果要獲得更好的個人體驗，不妨去閲讀並觀看你有興趣的材料。

「如果你喜歡烹調，那就買一本用外語寫的烹調書吧；如果你喜歡足球，那就試著看一場外國的球賽吧，」他說。即便你每天只學會一點點單詞，都可以掌握絶大多數第二類語言。

Image copyright Getty Images Image caption 如果你把一門新語言與自己喜歡的東西結合在一起，那麼學習這門語言就會容易得多，比如看一場用外語解說的足球比賽（Credit: Getty Images）

在你走遠前，重要的是要考慮在未來如何使用這門語言。

貝克說：「一位繁忙的專業人士可能會覺得學習漢語普通話很重要，因為他們與中國有商業上的往來，或者你的家人會說這門語言而你不會，或者你愛上了一個說這門語言的人。抑或你只是對跟岳父岳母聊上幾句充滿興趣。這是你的個人動力——實際上是你想達到這種級別，以便能夠現實地生活在這種語言中。」

一旦你確定學習這門新語言的目的，你就可以著手制定一套卓有成效的小時計劃來進行日常練習，其中包括多種學習方法。

對於如何最好地利用這段時間因人而異，通曉多種語言的人和語言學專家對此有不同見解。不過有一個小貼士似乎廣為認可：至少有一半的時間不去接觸書籍和視頻，而是和一位母語使用者面對面地練習。貝克說：「討論問題並開展活動、使用這門語言一起聊天討論文化。我不會跳過這部分，因為學習有關人和文化的知識會激勵我跟上其他學習進度。」

菲耶說：「一些成年人學習語言的方式是努力背單詞、練習發音，所有這一切都是無聲進行的，而且都是一個人做。他們不會向前走一步，試著用這門語言和他人對話。那真的不是在學習另外一門語言，只是在學習視像與聲音的聯繫。」

Image copyright Getty Images Image caption 語言學習的培訓項目固然重要，但是花時間與母語使用者一起練習是最有效的方法（Credit: Getty Images）

和學習樂器一樣，相比於零星地練習且每次花大量時間，有規律地練習且每次花不多的時間則更有效率。這是因為，如果沒有連續的時間安排，大腦就無法專注於任何深度認知過程，比如在新知識與之前的學習之間建立關聯。因此，每天一小時、每周五天要比每周一次、每次五小時突擊更加有益。

FSI 指數顯示，按照這一速度，要達到一門第一類語言的基本流暢度需要 96 個禮拜，即不到3年的時間。然而如果遵照專家的建議，學習特定應用情景的課程而非力求達到整體流暢，初學者將能夠顯著縮短達致心儀水平的時間。

IQ 與 EQ

「學習一門第二語言能夠滿足眼下的需求，同時還能助你成為一位更加善解人意、更具同理心的人，因為它能夠開啟一扇通往不同思考與情感方式的大門，」邁尼蓋蒂說。「這是IQ 與 EQ 的結合。」

在語言壁壘之間交流並產生共鳴能夠使人們獲得一種需求甚高的技能，即「跨文化能力」。從本質上來說，這種能力能夠使人們與其他文化的人有效交流。

每天花一小時來學習一門新語言，是一種在人與人之間搭建橋樑、消除鴻溝的訓練。這種訓練能使你獲得更有韌性的交流技能，拉近你與同伴的距離，無論是在工作中、在家裏還是在國外。

「你面對的是一個來自不同文化的人，他（她）持有不同的世界觀。你將不急於判斷，而是更有效地解決迎面而來的衝突，」貝克說。

「只需學習一門語言，不管是何種語言，都能夠幫你適應其他文化，並培養隨機應變的能力，就這樣。」

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