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當安德遜（Kelly Anderson）的寶寶兩個月大的時候，她嘗試進行一套睡眠計劃，但她失敗了——事實上，整個過程「幾乎要把我逼向瘋狂的邊緣」。安德遜最終放棄了計劃，但是經過六個月沒有睡好覺的生活後，她意識到自己需要幫助。

她給英國睡眠顧問科恩（Kate Cohen）打了通電話，她專門幫助那些有小孩的家庭獲得急需的睡眠。科恩查看了整家人的起居記錄後起草一份睡眠計劃，這是一個幫助父母提高孩子的睡眠質素的「睡眠聖經」。

像科恩這樣的專家建議可並不便宜：從一次50英鎊（65美元）的諮詢到395英鎊的整套服務。但安德遜認為很值得，「即使是這個價錢的100倍，我也願意給。」

Image copyright Getty Images Image caption 卡斯帕公司在2014年推出了「盒子裏的席夢思」這個產品，並且在2018年開設零售實體店，在店裏你可以體驗品牌的產品——甚至是打個盹也說不定（Credit: Getty）

自從科恩在兩年半前開始這項事業，她已經有超過250個顧客。而且她並不孤單——各種睡眠相關的產品和服務迅速發展，因為全世界都意識到這個產品有多寶貴——睡眠是一個價值數十億的產業，其中包括枕間噴霧劑，智能鬧鐘和白噪音耳塞等不同的發明都在爭相吸引人們的注意。

卡斯帕（Casper）公司在2014年推出了的「盒子裏的席夢思」——顧客可以把牀墊帶回家屬舒舒服服的體驗100天再決定他們是不是喜歡。如果不喜歡，公司會上門回收。

克利姆（Philip Krim），卡斯帕的創始人之一表示，他們重塑了牀墊的購買體驗，他將這種體驗比作在陳列室裏買二手車。

「我們一致認為，購買牀墊曾經是最糟糕的消費經歷」，他說：「其實這是人生裏如此重要的產品，對人的生活帶來很大的影響，所以購買它們需要有更好的方式。」

投資者看起來也很喜歡這個想法：這門生意從一開始就在風險投資那兒籌得了24億美元（約合18.5億英鎊），無數的體驗式牀墊品牌也如雨後春筍般出現。但即使這樣，它們只是佔據了一小部分市場，因為傳統的零售商也在這方面加大了競爭力。

英國最大的一個牀墊零售商「夢鄉」（Dreams），引進了一種色彩代碼系統來幫助消費者更好的理解不同的產品，他們也順應消費者口味，推出了體驗式牀墊。公司CEO盧苟（Mike Logue）承認，讓人們在大白天的展示廳裏試睡牀墊是有一點奇怪的，但他也同意，「買牀墊一項非常重要的事，一定要買對才行。」

然而，不僅僅是牀墊。各家公司也在如何將可穿戴科技應用到睡眠中。「夢鄉」已經推出了一個叫做「小憩」（Napp）的睡眠追蹤的手機應用程式，連同一個小圓石尺寸的屏幕連接到你的寢具上，從而記錄諸如活動、心率和呼吸情況等。

這類產品通過分析數據，幫人們做出最佳選擇——什麼時間睡覺，房間保持什麼溫度——從而安排好睡眠。這些產品到目前為止都還挺實用，但它們的目標受眾則是一個更市場具洞察力的市場。

Image copyright Oura Image caption 歐拉指環（The Oura）包含傳感器，透過監測整晚的脈衝波形來評估你的睡眠質量（Credit：Oura）

乍一看，這枚歐拉戒指看上去像是一件不錯的珠寶。這一系列有銀色的、黑色的或者是鑲鑽的款式。 但戒指中隱藏著測量整個夜晚脈衝波形的傳感器。 他們每秒鐘採集250個樣本，為的就是評估你的睡眠質素。

它生成的圖形會告訴人們，自己一整晚的睡眠是怎樣的。歐拉的銷售總監拉泰拉（Harri Lahtela） 解釋說。他說，類似產品能幫助我們認真對待睡眠，就像我們認真對待鍛煉一樣。他表示，多年來人們一直忽視了睡眠對我們整體健康的影響。 「我們非常高興，它終於開始得到應有的關注。」

牛津大學晝夜節律神經學教授福斯特（Russell Foster）也同意這一看法，他說，人們對於睡眠如何影響自己的認知有所增加。

「過去幾年的研究表明，我們鞏固記憶、處理信息、為複雜問題提出解決方案的能力，都取決於夜間大腦獲得休息的情況。」「事實上，我們白天的工作能力取決於晚上的睡眠質量。」

同樣明顯的是，睡眠不足會給你帶來沉重的打擊。 福斯特教授列舉了一些短期後果，如信息處理不準確、注意力不集中，以及免疫系統受到抑制、患心血管疾病和心理健康問題的可能性增加等長期健康風險。

隨著人們對睡眠重要性的認識越來越高，僱主們也開始關注這個問題。林德霍斯特（Christopher Lindholst）的公司 MetroNaps 在銷售一種叫能量艙（EnergyPod）的產品，這是一種非常現代化的斜躺牀，讓員工可以在工作間中小睡一會兒。

「僱主們已經認識到需要著手解決員工睡眠不足的問題，」林德霍爾斯特說。「科技讓我們睡不著覺——人們總是熬夜看電影，工作時間也比以前更長了。」

MetroNaps 於2015年前在紐約成立，產品銷往30多個國家，其中一個客戶是跨國軟件公司 SAP，該公司已經在其新加坡分公司安裝了能量艙。該公司負責人力資源的高級副總裁雷多赫曼（Renate Janini Dohman）表示，能量艙也在改變公司的文化。

Image copyright MetroNaps Image caption MetroNaps 公司的能量艙能讓員工適應正午的快速睡眠。 這樣的豆莢艙在全球一些大公司的辦公室裏都有（Credit：MetroNaps）

「在我們的公司文化中，一個人把自己照顧好是重要的，這樣他/她才能在重返工作時表現出色，」雷多赫曼認為，這對公司是有顯而易見的好處的。

「當公司對員工的健康和幸福進行投資時，員工投入的成都可能是一般員工的8倍，生產力可能性是一般員工的3倍，因此，考慮員工健康狀況對生產力的影響是很重要的。」

福斯特教授看到了職場文化正在發生的轉變。「我們已經從80年代走出來了，當時進來說『我又熬了一個通宵』幾乎是一種榮譽，老闆會拍拍你的背。而現在，一個好的僱主會說：『回家吧，我不想讓你繼續工作了』。」

但他同時也警告說，睡眠產業現在還很年輕，什麼產品有用什麼產品沒用，還有待觀察。

「許多市場上流行的睡眠產品只有非常少的科學根據，所以作為一個科學家，我會反對。但如果它們對你有效，並且改善了你的睡眠習慣，那麼我覺得也行。」

畢竟，短時間內世界運轉的速度不會放慢。 隨著企業為我們提供了獲得完美睡眠的方法，這只會是一門持續增長的生意。

「我想，投資者認為睡眠正在成為健康的支柱，而這種趨勢還只處於起步階段，」卡斯珀公司的創始人克利姆說。「人們將會在改善睡眠環境上花越來越多的錢。」

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