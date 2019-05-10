人口研究：老人比幼童多 我們該怎麼辦？

Image copyright Getty Images Image caption 老年人比較健康的國家醫療成本會更低（Credit: Getty Images）

聯合國的數據顯示，世界上的老年人口已經超過幼童，這在歷史上尚屬首次。

數據表明，2018年底，65歲以上人口超過了5歲以下的。

如今全球65歲以上的人口大約有7.05億，而0到4歲的大約有6.80億。

差距越來越大

依照目前的趨勢，最年長和最年幼兩組人口之間的差距直到2050年都會不斷增加——屆時，65歲以上人口的數量將是0到4歲人口的二倍還要多。

逐漸擴大的差距體現了人口統計學家們追蹤了幾十年的一個趨勢，即在大多數國家，人的壽命正在增加，而新生兒數量卻不足。

但這對你有什麼影響？會不會已經產生了影響？

新生兒數量不足

穆雷（Christopher Murray）是華盛頓大學健康指標與度量研究院的院長，他表示：「兒童數量將很少，65歲以上的人口會很多，全球社會將難以維繫。」

穆雷2018年還寫了一篇論文，並在文中表示，世界上幾乎有半數國家正在經歷「生育低谷」，兒童數量不足以維持人口規模。

「想一想社會中祖輩比孫輩多所造成的嚴重社會經濟影響，」他補充說。

世界銀行的數據顯示， 1960年全世界的生育率為每名女性生育將近5個孩子。

不到60年，這一數字減半到2.4個而已。

與此同時，社會經濟的進步讓出生的孩子們受益。 1960年，人的平均壽命只有52歲多一點，2017年則達到了72歲。

這意味著人們活得越來越久，並且隨著年齡增長，所需的資源也越來越多，給養老金和醫療體系等方面增加了壓力。

老年人口

人口老齡化問題在發達國家更為突出。這些國家的出生率往往更低，原因有很多，最主要在於經濟富足，因此兒童死亡率更低，易於採取節育措施，而撫養孩子的花費則相對較高。

發達國家的女性往往晚育，因此生育孩子的數量也少。

Image copyright Getty Images Image caption 日本人的預期壽命將近84歲，高於其他各國（Credit: Getty Images）

發達國家更高的生活水凖意味著人們活得也更久，日本就是最好的例子。在日本，人們出生時的預期壽命將近84歲，是世界上國民預期壽命最久的，2018年65歲以上的人口佔到總人口的27%，比例也是全球最高的。

日本5歲以下的人口佔多少呢？聯合國的數據是大約3.85%。

這兩重挑戰已經困擾了日本當局數十年，就在去年，政府宣佈強制將退休年齡從65歲上調到70歲。

這一政策實施之時——如果實施的話，日本勞動者將成為世界上退休最晚的人。

但人口不均衡也同樣威脅著發展中國家。中國65歲以上人口的比例比日本低得多（為10.6%），但由於自1970年代開始執行嚴格的計劃生育政策，這一世界第二大經濟體的出生率同樣較低——每位女性僅生育1.6個小孩。

中國大陸5歲以下的人口數量如今不超過總人口的6%。

兒童數量 VS 生活質量

生育率高的都是非洲國家。

例如，尼日爾（Niger）是世界上生育率最高的國家，2017年每位女性平均生育了7.2個小孩。

然而，非洲國家的兒童死亡率也很高——尼日爾每千名活著出生的新生兒中有85例死亡，位居全球最高之列。

Image copyright Getty Images Image caption 生育率高的都是非洲國家，例如在尼日爾，每位女性平均生育7.2個小孩（Credit: Getty Images）

替代率

對於人口來說，2.1是個神奇的數字。人口統計學家表示，2.1%是人口能夠自行更新換代所必需的生育率。

然而聯合國最新的數據表明，全世界生育率達到這一水平的國家只有113個——只佔全球半數多一點。

研究人員還指出，兒童死亡率較高和預期壽命較低的國家需要2.3%的出生率，而目前只有99個國家能達到。

儘管全球人口總數在增加，並有望在2024年底突破80億大關，但由於新生兒數量下降，許多國家的人口很可能會顯著減少。

最極端的一個例子是俄羅斯：每位女性平均生育1.75個小孩，這一生育率會導致俄羅斯在未來幾十年人口顯著減少。

聯合國人口司預測，俄羅斯人口將從目前的1.43億下降至2050年的1.32億。

經濟影響

人口下降以及老齡化會導致勞動人口減少，從而造成經濟生產力下降，妨礙經濟增長。

去年11月國際貨幣基金組織曾警告，由於人口老齡化，日本經濟在未來40年將下滑超過25%。

「人口統計學影響著我們生活的方方面面——看看窗外，看看街上的人、房屋、車輛和消費，統統受到影響，」牛津大學人口老齡化研究所的所長利森（George Leeson）向BBC表示。

科技能減輕人口老齡化帶來的經濟影響嗎？

政策與政治

不過各方一致認為，政府需要採取行動來拆除老齡化這顆「定時炸彈」，政府也已經在努力了。

中國2015年重新研究了獨生子女政策，並在2018年表示將在下一年全面終止生育限制。中國官媒《人民日報》上的一篇專欄文章表示，生孩子「是家事也是國事」。

不過放開限制卻並沒有解決問題：中國2018年的新生兒數量為1520萬，是60多年來最少的。

中國的學者認為，新生兒數量減少的原因在於育齡女性人口下降，此外一些家庭也因為經濟原因推遲了生育計劃。當家庭中的女性受過較高教育、不想擔當主要看護人這一傳統角色時，生育計劃更會推遲。

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活得更久，身體更好

人口專家告誡我們，在減輕人口老齡化影響的過程中，改善長者健康狀況的政策應該發揮重要作用。

他們認為，身體更健康就能工作更長年頭，精力也更充沛，能夠降低醫療成本。

讓勞動力更加多元化的問題經常被忽視，涉及到性別時尤其如此：國際勞工組織的數據顯示，2018年女性參與全球勞動力市場的百分比為48.5%，比男性低了不止25個百分點。

國際勞工組織的經濟學家恩斯特（Ekkehard Ernst）解釋說：「經濟體中，如果女性參與勞動力市場的比例較高，則經濟增長下滑的速度會比較慢。女性勞動者更多不僅能讓經濟體更有抵抗經濟衝擊的能力，也是對抗貧窮的有力手段。」

可以確定的是，問題迫在眉睫。

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