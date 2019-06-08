付費租借熊貓不是那麼黑白分明的一件事

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網網和福妮十年前從中國來到澳大利亞，「複雜」一詞能最貼切地形容他們的關係。這對熊貓雖然接受了大量的醫療援助，但還是未能產下後代。他們能否獲准繼續留在澳大利亞還是一個巨大的未知數。

這兩隻大熊貓的命運現在取決於5月18日的聯邦選舉結果。要把這對熊貓留在阿德萊德動物園（Adelaide Zoo）意味著每年要向中國政府支付約100萬澳元。

這又是一個關於對明星物種的政治、經濟和國際外交考量高於動物保護本身的故事。

圈養繁殖計劃

中國目前向18各國家的26個動物園出租（或提供租用）大熊貓。芬蘭的艾赫泰里（Ähtäri）動物園是最新獲得大熊貓的動物園，於2018年歡迎了兩隻15歲熊貓的到來。丹麥的哥本哈根動物園（Copenhagen Zoo）也在急切地等待兩隻即將於四月抵達的大熊貓。

官方看來，這些都是圈養繁殖計劃的一部分，旨在拯救熊貓這個物種免遭滅絶。雖然熊貓已不再是瀕危物種（2016年情況改善，變為易危物種），但野外仍然只有500至1000隻成年大熊貓，分佈在中國中南部的六個孤立的山系中。

海外租用熊貓還為中國自有的67個保護區之外增加了保護基地。任何在海外出生的熊貓幼崽都屬於中國所有，而且通常會歸還給中國繼續進行圈養繁殖。

但大熊貓在動物園的出生率一直很低。正如史密森尼學會（Smithsonian Institution）的「熊貓專家」邁克希亞（Bill McShea）所說，野外的熊貓的交配繁育問題相對較少。「在野外，雄性大熊貓在春天會聚集在山脊頂端，而雌性大熊貓會源源不斷前往，保持密集的交配活動。」

動物園無法模擬這些條件。大型熊貓是獨居動物，除了雌性每年能交配的那幾天之外均為分開飼養。由於圈養環境下無法選擇配偶，自然交配非常罕見。大部分的圈養繁殖都是體外受精的治療結果。

Image copyright Getty Images Image caption 雖然大熊貓不再是瀕危物種，但野外仍然只有500至1000隻成年大熊貓，分佈在中國中南部的六個孤立山系中。

貿易考量

這並不是說向海外動物園租借大熊貓沒有動物保護價值。但提升中國的公眾形像、加強貿易關係等其它戰略目標則顯得尤為突出。

例如，柏林提耶帕克（Tierpark）動物園的新熊貓居所恰好在2017年漢堡的G20峰會舉辦之前開放。德國總理默克爾（Angela Merkel）以及中國國家主席習近平參加了開幕儀式。該活動被認為標誌著中國支持德國與美國競爭西方世界的領導者地位。

2012年，中國宣佈將向加拿大多倫多動物園和卡爾加裏（Calgary）動物園各借出兩隻大熊貓，一定程度上促成了中國與加拿大貿易對話的成功，尤其是雙方敲定了談判了近20年的《投資保護協定》。

愛丁堡動物園於2011年接受了兩隻大熊貓，一定程度上也促成了後續達成的數十億美元貿易往來。

把熊貓租借給阿德萊德動物園的消息則由時任中國國家主席的胡錦濤在2007年悉尼舉行的亞太經合（APEC）峰會上宣佈。同一天，澳大利亞總理霍華德（John Howard）和胡錦濤主席還宣佈，計劃每年進行「安全對話（security dialogue）」。

Image copyright Getty Images Image caption 2015年阿德萊德動物園，大熊貓福妮享受特別凖備的熊貓生日大禮。

毛茸茸的大使

人們認為，熊貓外交最早可追溯至七世紀，當時武則天女皇送給日本一對熊貓作為禮物。20世紀，毛澤東也採用了這一戰略，將熊貓送給同一陣營的共產主義國家。1972年尼克松訪華時，鄧小平也向他贈送了兩隻熊貓。

從此以後，接受熊貓的國家主要變成了富有的資本主義國家，這其中有兩大原因。

首先，中國借助熊貓改變其形像，以圖加深與富裕資本主義國家的關係，因為這些國家可以向中國提供寶貴的資金和技術。這一行為被恰如其分地描述為運用「可愛軟實力」。

其次，自從2008年汶川地震後，中國運用熊貓的租金支付本土動物保護工作的費用，修復受損的熊貓保護設施，並開展大熊貓研究。

Image copyright Getty Images Image caption 愛丁堡動物園於2011年接受了兩隻大熊貓，這與後續達成的數十億美元貿易往來有關。

財務附加條件

對於這些動物園而言，養育大熊貓是一件成本高昂的業務。

以阿德萊德動物園為例，即使澳大利亞聯邦政府已經全面承擔了熊貓每年100萬澳元的租金，但動物園為了修建特殊的熊貓居住場地花了約800萬澳元，因此背負了高額債務。

每年照顧每只熊貓的花費也高達幾十萬澳元。熊貓是動物園裏花費最高的動物，養殖成本可以高達大象的五倍。

光食物一項就是一個讓人頭疼的問題。大熊貓並不是天生的草食性動物，但出於某些原因，它們大約6000年前開始食用竹子，不再是雜食動物，不再吃肉。然而竹子的營養成分很低，難以消化，這意味著熊貓必須吃大量的竹子，然後休息。一隻成年熊貓每天可以吃大約12公斤的新鮮竹子，而且它們還挑食，這意味著提供的竹子至少要是食量的兩倍。

所有這些意味著必須把熊貓當成一項生意來對待。對熊貓的投資能夠回本嗎？耗資在熊貓身上的錢是否能夠被熊貓吸引而來的額外訪客量所賺回來？

阿德萊德動物園過高的預期很快就破滅。像其它租借了熊貓的動物園一樣，阿德萊德動物園最開始遊客激增，但到了2010年，遊客數量就回到了引進熊貓之前的水平。很明顯，福妮和網網並不會像預測的一樣在十年內為南澳經濟帶來六億澳元的收入。研究表明，這對熊貓在最受歡迎的那幾年也只是引進了2800萬澳元。如果能誕下一隻熊貓寶寶，或許能極大增加它們的吸引價值。

財務以外的價值

有人把熊貓稱為大白象，意即價高但無用的東西，其原因也就顯而易見了。

但我們不要忽略這些居住在海外的熊貓對該物種脫離「瀕危」名單所作出的貢獻。部分原因是支付給中國的租借費被用於支持熊貓保護區的研究以及中國四川省碧峰峽和臥龍的相關項目。

澳大利亞的動物園飼養員、獸醫和科學家也作為全球知識網絡的一部分，貢獻了他們的價值。

我們對熊貓的行為以及危害熊貓的環境因素仍然所知甚少。我們通過自己的研究，對尋求減少圈養大熊貓壓力的方法，作出了一份微小的貢獻。如果福妮和網網繼續留在阿德萊德，動物園就有潛力提供更多有價值的洞見。

而作為關心動物和動物福利的科學家，我們認為重要的是，要記住福妮和網網幫助了成百上千的兒童和成年人接觸大自然。

這兩隻大熊貓有著自己的性格，和每天照顧它們的飼養員已建立情感聯繫。自然並不只是一件經濟商品，更是我們生存的關鍵因素。如果你還沒有去看過福妮和網網，就盡可能抓住機會吧。

吉蓮·瑞安（Jillian Ryan）是澳大利亞聯邦科學與工業研究組織博士後研究員；卡拉·利奇菲爾德（Carla Litchfield）是南澳大利亞大學心理、社工及社會政策學院高級講師。

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