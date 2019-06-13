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全球溫度都在升高，但對各國的影響並不相同。

一項最新的研究顯示，半個世紀以來，氣候變化加劇了國家間的不平等，拖緩了最貧困國家的發展，似乎也令一些富裕國家愈發繁榮。

美國加州斯坦福大學（Stanford University）的研究人員表示，貧富兩極國家間的差距加大，有超過25%的因素是全球變暖。

地處熱帶的非洲國家遭受的打擊最為嚴重，毛里塔尼亞（Mauritania）和尼日爾（Niger）的人均GDP因為氣候變暖的緣故少增長了40%。

「貧富兩極國家間的差距加大，有超過25%的因素是全球變暖。」

國際貨幣基金組織（IMF）預測印度將在今年成長為全球第五大經濟體，但該項研究表示，因為全球變暖，印度的人均GDP比2010年減少了31%。對於全球第九大經濟體巴西來說，這一數字是25%。

另一方面，發表在《美國國家科學院院刊》（National Academy of Sciences）的一篇文章寫道，氣候變暖對一些富裕國家的人均GDP似乎有正面貢獻，其中幾個還是世界上最主要的溫室氣體排放國。

Image copyright Getty Images Image caption 尼日利亞也在尋求國際援助，以應對環境變化帶來的影響（Credit: Getty Images）

變暖的代價

布爾克（Marshall Burke）是斯坦福大學地球科學系的教授，也是研究團隊的成員。他花了數年時間，研究了165個國家在1961年到2010年之間溫度與經濟波動的關係。

他的研究採用20多個氣候模型，分析了人類造成的氣候變化對各個國家溫度升高有多少影響，然後又通過2萬種方法計算了在氣溫不升高的情況下這些國家的年增長率會是多少。

研究證明，在氣溫高於平均水平的年份，氣溫較低國家的發展速度會加快，而炎熱國家的增速則會減慢。

他說：「歷史數據明確顯示，氣溫不高不低的時候，農作物產量更高、人更健康、工作效率也更高。」

他認為，溫度升高讓寒冷國家獲得了「升溫福利」，而炎熱國家的氣溫則跟理想溫度相差更遠了，受到了「升溫懲罰」。

研究的帶頭人迪芬巴夫（Noah Diffenbaugh）說：「溫度對經濟活動的影響體現在各個方面。」

「譬如農業。冬天令寒冷國家作物的生長期十分有限，但也有充分的證據表明，高溫時作物收成也會大幅下降。」

「同樣，溫度高時人的生產力降低，認知能力變差，人與人的衝突增加。」

Image copyright Getty Images Image caption 16歲的桑伯格（Greta Thunberg）是一名環保積極分子，受她激發，全球青少年展開了一場環保活動（Credit: Getty Images）

貧富差距更大？

研究人員表示，氣候變化給較寒冷的富裕國家帶來了哪些好處還不好說；但歷史數據已經表明，較熱的國家會受到哪些影響。

如果將氣候變化的起點設為工業革命伊始，就會發現其影響更加深遠。

綠色和平組織非洲分部的高級政治顧問喀布勒（Happy Khambule）說：「我們一直都知道，氣候變化會令威脅加倍，本已嚴峻的問題會首當其衝，本就危險的情況因此進一步惡化，研究結論也與此一致。」

「也就是說，最貧困、最脆弱的國家在氣候變化面前最先遭殃。解決日益嚴峻的氣候影響，發展中國家將以自身發展為代價。」

Image copyright Getty Images Image caption 2015年的熱浪曾造成印度和巴基斯坦上千人死亡，類似的嚴峻問題可能很快成為常態（Credit: Getty Images）

莫桑比克遭受颶風「肯尼思」（Kenneth）襲擊後很明顯缺乏應對措施，4月25日颶風造成泥石流以來已經死亡40多人，喀布勒補充道。

今年3月，颶風「伊代」（Idai）在莫桑比克、馬拉維和津巴布韋造成900多人死亡。

喀布勒還說，即使是南非這樣基礎設施完備的國家，也會因為極端天氣而在2018年出現了名為「臨界日」（Day Zero）的用水危機（各家沒有自來水可用，需要到水站限量取水，譯者注），最近在誇祖盧-納塔爾省（Kwa-Zulu Natal）也發生了多起洪災。

「氣候變化沒有多少是非洲國家造成的，但它們依然受到嚴重影響，而且根本無法應對。」

Image copyright Getty Images Image caption 反抗滅絶運動要求政府對氣候危機的程度說實話，並頒布法律，在2025年底前徹底消除碳排放（Credit: Getty Images）

富裕國家倖免於難

根據此項研究，在1961年到2010年間，二氧化碳人均歷史排放總量低於10英噸（9公噸）的18個國家全都受到了全球變暖的負面影響，與氣溫不上升相比，人均GDP減少量的中位數為27%。

而在19個二氧化碳人均排放總量超過300英噸（272公噸）的國家中，有14個從氣候變暖中受益，人均GDP上漲的中位數為13%。

研究顯示：貧困國家不僅沒能盡享能源消耗的全部福利，許多還因為富裕國家使用能源而變得更加貧困（相對而言）。

但研究結果也遭到了不少批評。

美國加州大學伯克利分校公共政策的向教授（Solomon Hsiang）之前曾與布爾克和迪芬巴夫合作過，他認為，雖然全球變暖對較為貧困、炎熱國家的負面影響「千真萬確」，但富裕國家也沒能倖免於難。

他還說：「用他們的方法來分析，富裕國家受到的影響要遲些才會顯現。影響開始之幾年後，通過觀察就能發現，較為寒冷、富裕的國家跟較為炎熱、貧窮的國家一樣會遭受損失。」

中緯度國家受到的影響有多大尚不清楚，這當中包括了美國、中國和日本這三個世界最大的經濟體。

喀布勒說：「長遠來看，氣候變化對誰都沒有好處。如果變化勢頭不減，則終將失控。世界主要溫室氣體排放國必須趕快行動起來，減少排放。」

「政策的制定者們得更加嚴肅地看待氣候變化問題，馬上停止使用化石能源，轉用可再生的能源。」

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