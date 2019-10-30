遠距離伴侶關係能長久維持的真正原因

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對於吉爾摩（Brynne Gilmore）和齊雄（David Cichon）來說，分離比相聚更為平常。6年前，兩人在愛爾蘭都柏林讀研究生時相遇，但即使是常住都柏林的那段日子，兩人也常常因為要出國做研究而分離。

這對夫婦分別來自加拿大和德國，兩人離開都柏林後曾旅居多國，但直到現在仍將都柏林視為「老家」。齊雄是一位勞工研究員，主要研究服裝工人的最低生活工資，目前在柬埔寨金邊工作，不過他已經凖備搬回到柏林。吉爾摩研究全球衛生健康狀況，在肯尼亞的內羅畢和馬薩比特兩地工作。兩人都30多歲。

他們都認為自己是在為未來打拼，所以現在的犧牲是值得的。吉爾摩說：「我們之所以總是分離，並且能夠堅持下去，是因為我們想要在有能力的時候盡力發展事業。」兩人都熱愛自己的工作，並且認為對方的事業也十分重要。同時，長期出差意味著不滿和怨恨情緒無容身之地。

同時兩人都把感情放在第一位，並凖備一旦距離威脅到了感情，都願意做出改變。在還是學生的時候，這一點他們就很看重，當時他們最多三個月就要存錢買機票去看對方。儘管這是一筆很大的開銷，「但我們總會為了這件事省吃儉用」，齊雄回憶道。

當然，吉爾摩和齊雄的關係也不總是那麼浪漫有趣。長途飛行和倒時差也很折磨人。吉爾摩還不得不面對這樣的假設——她的伴侶做出了更多犧牲，並且還要承受異地單身生活所帶來的影響。

但這種關係明顯的好處是。雙方都可以全身心投入於自己的事業，並且遠距離戀愛使他們更珍惜在一起的寶貴時光。吉爾摩說：「當我們在一起時，兩人都心無旁騖。」

Image copyright David Cichon Image caption 30出頭的吉爾摩和齊雄分別來自加拿大和德國，這對情侶總是因為工作而分隔兩地（Credit: David Cichon）

更高更遠

我們很難得知這種遠距離關係是不是越來越常見，但在20歲以上的加拿大夫婦中，有7%處於「分隔兩地」狀態，其中年齡在20歲至24歲之間的人，「分隔兩地」的比例更高達31%。人口普查數據顯示，有近400萬美國人和78.5萬英國和威爾士人和伴侶分隔兩地。但目前尚不清楚有多少是因為工作的原因，而不是其他原因，比如感情不和、健康問題等。

美國利哈伊大學（Lehigh University）的社會學家林德曼（Danielle Lindemann）解釋說：「現有的人口統計無法統計出有多少受過良好教育的專業人士，因為工作原因分居兩地。無法確切地說這種生活方式比以前更普遍，但研究這個領域的人都同意這一點。有證據表明，至少在美國，異地婚姻呈上升趨勢。」

有些人認為遠距離伴侶關係之所以越來越普遍，部分原因是社交媒體和約會軟件的興起。但同性伴侶的數據比較缺乏，他們可選擇的對象更少，所以不得不為了感情在地點上有所妥協。

美國一項針對博士生的研究表明，高學歷的雙職工夫婦相比起分居或接受一份不太滿意的工作，更有可能選擇分居。事實上，高學歷可能會限制選擇。

林德曼在其新書《通勤配偶：變化世界中的新家庭》（Commuter Spouses: New Families in a Changing World）中提到這樣一種悖論——在教育和技能上投入大量的時間和精力意味著，你能用到這些技能所做的事情非常有限。林德曼喜歡舉以下這個例子：「假設你是一位專門研究18世紀俄羅斯茶杯的教授，那麼你就必須去能提供這種工作的地方生活」。就業市場專業化程度越來越高，意味著受過高等教育的人，必須去更遠的地方才能找到稱心的工作。與此同時，林德曼還提到了一種「極端表現型個人主義」，在某種文化中，人們的自我意識與工作緊密相關。

Image copyright F. Vallieres Image caption 美國人口普查數據顯示異地婚姻越來越普遍（Credit: F. Vallieres）

成功的秘訣是什麼？

當然，並不是所有人都是為了一份稱心的工作而分居。荷蘭鹿特丹伊拉斯謨大學（Erasmus University Rotterdam）和阿姆斯特丹自由大學（Vrije University）的傳播學研究員畢勒多（Chei Billedo）指出，那些出於經濟原因而不得不分離的人，相比為了追尋職業理想而分居的人承受的壓力更大，因為這會對關係的穩定產生負面影響，比如無力負擔探親或是一家人定居的費用

有些情況還會更為極端，有些家政服務人員有時候連打電話的時間都沒有，但來自菲律賓的畢勒多說，對於不受勞動力剝削或嚴重經濟壓力影響的夫妻來說，分隔兩地的關係和一般伴侶的分手機率是一樣的。

畢勒多解釋說：「事實上，分隔兩地的伴侶會認為自己的情感更加穩定。某些因為離得近而可能被妖魔化的事情，反而有助於維持遠距離戀愛。比如說嫉妒，」畢勒多發現嫉妒其實有利於遠距離伴侶關係，但必須是切切實實感受到威脅而產生的反應性嫉妒，而不是毫無根據的猜疑。

同樣地，不管是何種戀愛方式，監視對方都是一個讓人討厭的事情，但是輕度的社交媒體跟蹤卻對遠距離戀愛有利。畢勒多針對臉書的研究表明「來自社交網絡的反饋對於關係滿意度十分重要」。因此，當沒有朋友可以面對面交談時，跨越距離的社交媒體軟件就能夠發揮重要的作用，鞏固戀人之間的關係。這種社會的認可也會影響夫妻雙方的看法。

某些性格特徵也有助於維持遠距離戀愛。齊雄和吉爾摩都認為對方適應能力很強，可以在新環境交到朋友，也可以舒服地與自己獨處。這也是林德曼在書中所提到的「遠距離伴侶共有的特點」，除此之外還包括自力更生、經濟保障和沒有孩子。

事實上，異性戀者在為人父母后會改變看法。異地戀中的女性經常會說，自己不用滿足外界對於女性的期望，但為人父母后這種關係的平等程度就大大降低了，比如說，誰來承擔大部分的共同責任。林德曼之前與丈夫兩地分居，現在有了孩子就不會再選擇異地分居了。

Image copyright Getty Images Image caption 有證據顯示，嫉妒其實有利於遠距離伴侶關係（Credit: Getty）

有什麼建議？

從這些經驗中可以總結出遠距離伴侶關係成功的共性：經常反覆的溝通。用一些方法彌補距離所造成的隔閡，比如說用臉書或者WhatsApp「匯報行蹤」。除此之外，減少性別差異也十分有用，同性關係中的性別差異可能會小些。

還應該對這段關係有正確的期望值，而不是與其他沒有分隔兩地的伴侶關係進行比較，因為這種比較只會讓人覺得有挫敗感。研究結果一致認為，距離和另一半的缺席並不會破壞情侶之間的關係，真正影響感情質量的是這段關係的性質和參與者本身。

林德曼還建議，我們應該將感情中的適應性運用到工作上。她希望「有關教育文化能夠有所改變，讓我們能夠更專業化，將接受的教育運用於更廣闊的範圍裏。」

未來的工作是有不確定性的，所以以上建議對普遍情況都有幫助，而不僅僅適用於那些相隔千里的伴侶。

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