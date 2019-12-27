什麼是「AQ」？它比「IQ」更重要嗎？

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曾經，要評估某人在職業階梯上的表現，會考慮讓他做一個智商（IQ）測試。多年來，人們一直認為智商測試是預測未來工作前景的最佳方法之一。它能衡量一個人的記憶力、分析思維和數學的能力。

近年來，人們越來越多地關注情商（EQ），它是一種處理人際關係、自我調節和溝通技巧的能力。情商現在被廣泛認為是一個工具包，在我們生活的很多方面能否取得成功起著重要的作用。

智商和情商都被認為是我們事業成功的重要因素。但今天，隨著科技重新定義了我們的工作方式，在就業市場上獲取成功所需要的技能也在不斷變化。需加入適應性商數（emotional intelligence, AQ），AQ是一組主觀的素質，大致定義為在快速、頻繁變化的環境中靈活應變和蓬勃發展的能力。

高盛（Goldman Sachs）駐紐約副總裁弗拉托（Natalie Fratto）表示：「要獲得一份工作，智商是最低要求，但隨著時間的推移，適應性商數就是你獲得成功的途徑。」在投資科技初創企業時，弗拉托對AQ產生了興趣。隨後，她在TED（Technology, Entertainment, Design 的縮寫，即技術、娛樂、設計）大會上就這個話題做了一個很受歡迎的演講。

弗拉托說，AQ不僅是吸收新信息的能力，而且是找出相關問題、摒棄過時知識、克服挑戰和有意識地做出改變的能力。AQ還包括靈活性、好奇心、勇氣、應變力和解決問題的技能。

隨著社會的變化，與IQ相比，AQ對事業成功的影響更大嗎？如果是這樣，如何識別它？有沒有一種方法可以磨礪AQ，以使職業生涯不受未來的影響呢？

Image copyright Getty Images Image caption 管理酒吧需要許多目前不能自動化的技能——它是由流程驅動的任務，如更容易發生變化的文檔審閲（Credit: Getty Images）

適應，否則就過時

哈佛商學院（Harvard Business School）領導與管理學教授埃德蒙森（Amy Edmondson）表示，正是工作場所變化的驚人速度，讓AQ比IQ更有價值。

科技極大地改變了工作崗位的數量，而這種變化還將繼續。根據2019年美國國際商用機器公司（IBM）的一項研究顯示，在未來三年裏，全球12個最大經濟體的1.2億人的工作崗位可能會因為自動化而重新安置。

英國技術諮詢公司Envisioners的首席執行官科普林（Dave Coplin）表示，任何涉及在數據中發現模式的工作，都很容易實現自動化。例如，律師審閲法律文件或醫生診斷病人。他說，這是因為算法能比人類更快、更凖確地完成任務。

為了避免過時被淘汰，從事這些工作的人員需要培訓出新的技能，比如解決新問題的創造力，與人溝通的同理心以及責任感，利用人類的直覺來補充機器洞察力的不足。「如果算法可以完成以前30%的任務，那麼該如何利用這些剩餘的能力呢？贏家是那些選擇做算法不能完成事情的人。」

埃德蒙森說，從銀行業到藝術界，每個職業都需要適應性和靈活性。假設你是一名會計。你的智商讓你通過考試獲得資格，然後你的情商幫助你與面試官建立聯繫，找到工作，與客戶和同事發展關係。然後，當系統更改或工作的某些方面實現自動化時，你需要AQ來適應這種創新，並適應執行新的角色。

埃德蒙森說，這三種商數是互補的，它們都能幫助你解決問題，適應環境。理想的候選人應同時具備這三點，但不是每個人都具備。她說：「有刻板的天才。」只有IQ沒有AQ，讓你很難用現有的技能接受新的工作方式，而較低的AQ將使你更難獲得新技能。

Image copyright Getty Images Image caption IBM的研究發現，「願意靈活適應變化的意願」是2019年職場最關鍵的技能，而在2016年的調查裏，該技能排名第四（Credit: Getty Images）

大膽假設

目前，越來越多地僱主在招聘中尋找高AQ的人。根據IBM的研究，全球有5670名高管將行為技能列為當今員工最關鍵的技能，其中最主要的是「願意靈活、敏捷和適應改變的意願」。

德勤（Deloitte）英國人力資本諮詢公司負責人高斯林（Will Gosling）表示，目前還沒有像智商測試那樣凖確衡量適應性的方法，但企業已意識到AQ的價值，並正在改變招聘流程，以識別可能在it領域有能力處於較高職位的人。

德勤已在使用沉浸式在線模擬，對求職者進行評估，看他們在多大程度上適應了潛在的工作挑戰。其中一項評估是鼓勵不情願的同事加入公司的鐵人三項團隊。德勤希望聘用那些在不同職能、不同行業或不同地區表現出色的人。高斯林說：「這證明了他們有敏捷的和快速的學習能力。」

與此同時，高盛的弗拉托提出，AQ可能會以三種方式體現在潛在的候選人身上：如果他們能夠通過提問「如果……會怎樣」的問題，來描繪未來的可能性；如果他們能夠忘掉過時信息來挑戰假設；如果他們樂於探索或尋找新的經驗。

她說，以上三點並不是AQ的權威標凖，但是招聘人員應該提出這類問題，來找出候選人具備AQ的證據。實際情況是，她把有AQ的人介紹給尋求她投資的初創企業的創始人。她解釋道：「初創企業會經歷演變過程。創始人不只需要有一份書面的工作描述；他們需要30或50種技能的列表，才能獲得成功。」

Image copyright Getty Images Image caption 由分析公司牛津經濟學（Oxford Economics）今年6月發表的一項研究估計，到2030年，全球將有多達2000萬個製造業工作崗位被機器人取代（Credit: Getty Images）

「關鍵任務」

AQ有一個好處是，即使你無法測量它，但你可以努力開發它。幫助人們提高適應能力的教育公司BKindred的澳大利亞創始人拉卡索（Penny Locaso）說，有些人性格上更具好奇心或勇氣，他們天生就比其他人更善於適應。「然而，如果一個人不堅持在他們不適應的領域鍛煉，與生俱來的適應能力可能會隨著時間的推移而減弱。」

拉卡索提出三種提高適應能力的方法：第一，限制分心，學會集中注意力，這樣才能決定應該做出什麼樣的調整。第二，提出一些需要克服心理障礙的問題，比如加薪，以培養勇氣，讓畏怯心理變為正常。第三，對那些吸引你的事情保持好奇，更多與人交談而不是在網上搜索答案，因為這種做法「會讓我們的大腦變得懶惰」，削弱我們解決困難挑戰的能力。

麻省理工學院斯隆管理學院（MIT Sloan School of Management）高級講師沙爾默（Otto Scharmer）還提出了其它的方法。在一次TED演講中，他建議對新的可能性保持開放的態度，試著從別人的角度看問題，降低自我意識，這樣才能對未知事物感到舒適。

我們知道的一件事是，未來的工作場所會有不同的運作方式。我們可能對變化的速度不太適應，但我們可以做好凖備。正如埃德蒙森所說：「學習是一項關鍵任務。學習、改變、成長和實踐的能力將比專長知識更為重要。」

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