理想與現實：可能讓你晚景淒涼的退休計劃

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我需要凖備多少錢才能退休？

對於多數人來說，這個問題排在伙食費、交房租、房貸或助學貸款等更緊要的事項之後。但這個問題可能比你想象的複雜——一系列因素顯示，我們對晚年的設想與依賴固定收入生活的現實並不相符。

期望過高

美國人面臨的退休問題就是一個很好的例子。

在美國嬰兒潮一代人裏，不到半數擁有超過10萬美元的退休基金。但據估計，平均每對夫婦退休後在醫療保健方面的花費高達28萬美元。美林證券（Merrill Lynch）的一份報告指出，五分之一的美國人不清楚他們需要多少錢用於退休後的生活，並且大多數人儲蓄短缺了近20%。

另一報告反映出對退休生活的誤解。接近三分之二的美國嬰兒潮一代相信他們退休後能過上舒適的生活，但其中僅有略超三分之一的人相信他們已有足夠儲蓄。近半數受訪者認為，他們的生活標凖在退休後將維持不變。

然而，這些數據反映的情況和人們的認知有所出入，其罪魁禍首是一系列錯誤的觀念。

Image copyright Getty Images Image caption 額外的收入意味著生活中的休閒娛樂也越發昂貴，通脹的步伐與生活方式的緩慢變化如影隨形，這對退休者而言是危險的（Credit：Getty Images）

「早知道就好了」

我們沒有存夠錢退休的原因之一是：隨著年紀漸長，我們對自己的賺錢能力存在誤解。在美國，女性通常在39歲到達她們賺錢能力的頂峰，而男性的工資則持續攀升至40歲後期。

儘管小幅的薪水上漲在往後年份依然可能發生，但通脹的步伐以及生活方式的改變（當額外收入意味著生活中的休閒娛樂也變得日益昂貴）將趨於抵消這微弱的薪水漲幅。

經驗告訴人們，把年收入的15%存起來以備退休。但有一半美國人存不了這麼多，一部分人甚至零儲蓄。

在複利的作用下，與更早進行儲蓄相比，在人生的較晚階段再開始退休儲蓄很難獲得更高的收益——即便後來存更多的錢也不行。美國金融服務公司西北共同基金（Northwestern Mutual）的一份調查顯示，三分之一嬰兒潮一代的存款是2.5萬美金，或者更少。

美國以外，其他國家可能有比較多的儲蓄，但仍可能面臨不可預見的問題。

例如，德國人通常是更為謹慎的儲蓄者：他們通過讓工作中的國民繳納國家儲蓄計劃以供養退休人士。但社會老齡化產生了一定影響：退休年齡持續推遲，多數德國人依舊需要存有自己年收入四倍的錢，才能保證舒適的退休生活。

多數人進行現金儲蓄而非投資，無法從股票市場中獲益，加重了問題的嚴重性。極少數人認為他們有足夠金錢投入市場，或者認為現金儲蓄比投資更安全。

Image copyright Getty Images Image caption 極少數人認為他們有足夠金錢投入市場，或者認為現金儲蓄比投資更安全（Credit：Getty Images）

英國計劃財富（Plan Money）金融諮詢事務所的總監查德伯恩（Peter Chadborn）表示，多數人的錯誤儲蓄方式源於缺乏理財教育。例如，他有許多客戶並不知道自己需要更多的錢，才能在退休後賺取相同的收入。

「每當人們知道這件事，就會說：『如果有人在10年或者20年前跟我解釋這件事情，那我就能得到事先預警，做出不一樣的決定。現在我正處在退休的節點上，做什麼都太晚了。』」

「非意外之財」

在英國，雖然法定領取退休金的年齡是65歲，但55歲及以上的國民可以一次性取出他們的養老金，按照自己的意願進行消費或投資。

專家稱，許多人在首次提款時就錯過了一個機會：大多數人傾向於以現金或可以快速提現的銀行存款形式。很少人將金錢投入到年金之類的可以增長資金的長期投資中去。

英國政府是管理公眾年金的機構，正嘗試說服退休人士採取合理方式管理資金，而不要在家存放一筆以備不時之需的現金，或把錢藏在牀墊下面。即使最謹慎的投資也能抵消每年4%左右通脹的影響。

但退休人士所做的許多決策都是由恐懼驅動，英國財富諮詢服務公司（Money Advice Service）的政策經理弗裏茨（Teresa Fritz）說。

她解釋：「一些人將錢取出是因為他們不相信養老金產業。他們擔心如果現在不取出來，幾年後錢就沒有了。這不是由於投資失敗，而可能是政策發生變化，或者養老金公司已經倒閉，令他們無法得到這筆錢。」

「他們將自己的養老儲蓄當作是一筆意外之財。這種想法很危險，因為養老金並非意外之財。它們理應貫穿你的老年生活。」

財富諮詢服務公司認為，大多退休人士常常低估他們的退休時長。僅僅規劃20年的退休期可能意味著最後會花光所有錢——特別是65歲的男性和女性都有50%的機會分別活到87歲和90歲。

更糟糕的是，由於高昂的臨終護理費用，許多人晚年的開銷可能更高。計劃財富公司的查德伯恩說：「人們沒有重視到壽命的增長。如果我們需要護理服務，那麼可能至少是六個月。」

問問懂行的人

即使年紀大了，薪水增長，儲蓄也並不會變得更容易。隨著年齡增長，支出大額費用可能會使退休目標偏離原定計劃。當退休期漸近，財務決策將起到更大的決定性作用。

Image copyright Getty Images Image caption 雖然退休後的醫療保健費用每人高達25萬美金，也只有不到一半的美國嬰兒潮一代擁有超過10萬美金的退休基金（Credit：Getty Images）

「你有這麼一筆儲蓄需要做決策，如果你做錯了決定，沒有人能打保票你能靠著國家養老金度過餘生。」

人們懂得如何存錢，並且在固定收入的情況下做預算，但很少人懂得如何明智的投資——並且多數人很晚才開始投資。

查德伯恩說：「歷史上曾有過一次財務諮詢行業的衰敗。人們諮詢財富顧問，我需要為退休存錢，然後顧問告訴他們，盡可能地往養老金裏存錢就好了。但這只做了一半的工作。」

在經濟不明朗時，最好的養老計劃是穩健的凖備以及切合實際的預期。一旦你知道如何保證基礎開銷，就能決定何時作出長途旅行或放鬆計劃是合理的。查德伯恩給出了以下建議：

「我建議人們把花費需求分成兩類：一類是基本生活費用，這部分要用固定收入支付，保證了第一類之後你才能考慮第二類——休閒娛樂費用：你多久想要出外就餐一次，你想擁有多少輛車以及你多久想出去度假一次。這可以由浮動收入來支持，因為除通脹以外，你退休後的開銷會變得相對固定。」

那些面臨著退休後收入不足的人更難以決策。大部分情況下，這意味著他們要縮小住房面積，或者重新調整對生活的預期。

最英明的決策是趁早尋求財務幫助，並經常諮詢，弗裏茨說道。

「身體健康出問題時，你會毫不猶豫地聯繫醫生。但其實財務健康出現問題時，你也需要尋求幫助。」

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