中規中矩的《蟻人2：黃蜂女現身》

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影片中，蟻人（Ant-Man）斯科特·朗（Scott Lang）對環繞在他周圍討論科技圈種種的天才科學家們說："你們說話是不是每句都要加 '量子'（quantum）一詞？" 高頻重覆的"量子，量子，量子"倒是很好地詮釋了《蟻人2：黃蜂女現身》的乏味。好在路德（Paul Rudd）飾演的蟻人一如既往地魅力十足。幾乎是他以一己之力拯救了這部續集。第二部雖稱得上有親和力，但遠不及第一部有趣。

2015年上映的《蟻人》中，由路德扮演的斯科特是位剛出獄的行騙天才。為了給年幼的女兒籌手術費，本是普通人的他被邁克爾·道格拉斯（Michael Douglas）飾演的發明家皮姆博士（Dr Hank Pym）招募，換上蟻人戰服後擁有了自由伸縮身體大小的能力，一會兒如昆蟲般大小，一會兒又變成龐然大物，與邪惡勢力對戰也有優勢。前集中，路德才華橫溢的喜劇天賦和小人物形像的塑造為電影增色不少。可續集卻笑料不足而平庸的動作戲太多。第二部仍由莉莉（Evangeline Lilly）擔綱黃蜂女（The Wasp）一角，與蟻人併肩作戰對抗反派。可在這部電影裏，雖說她有翅膀會飛，大量動作戲瀟灑利落，但作為女主角略顯蒼白無力了。

Image copyright FilmMagic/Getty Images Image caption 路德（Paul Rudd）飾演的蟻人一如既往地魅力十足。

《蟻人2》的故事開篇是接續《美國隊長3：內戰》的劇情，蟻人因加入美國隊長的行列，捲入復仇者聯盟内鬥紛爭，與鋼鐵俠（Iron Man）對抗而被軟禁在家。皮姆博士和他的女兒霍普（Hope）再次招募斯科特，請他去營救皮姆博士的妻子、霍普的母親珍妮特（Janet，影片中由演員菲弗Michelle Pfeiffer飾演）。幾十年前，她"進入亞原子狀態"，縮小並消失在另一個極其微小的世界裏。斯科特必須爭分奪秒完成營救任務，並在他的緩刑監視官發現前趕回家。

影片一開始有幾個不錯的笑點設計。一隻巨大的螞蟻呆在家中，戴著斯科特的監控腳環，過著他的生活——打架子鼓、躺在沙發上。皮姆博士和霍普在一幢設備齊備的實驗室大樓裏工作生活，但這個樓能縮小成登機箱尺寸，皮姆博士可以拎著它自由行動。

說到劇情就比較老套了。演員戈金斯（Walton Goggins）飾演的黑市商人桑尼（Sonny）想盜取這個實驗室。但其實這位反派表現平平，只是在為後面爭搶的動作戲設定背景而已。霍普初次穿著黃蜂裝亮相，並在一家餐廳附近痛擊了桑尼的團伙。她身穿的超能力制服是一套帶翅膀的鋼鐵緊身連衣褲，造型老土，和人設一樣臉譜化。相比第一部裏了無趣味的她，第二部的她也並沒有好多少。真難想像以她的情商還能跟斯科特談戀愛，不過她確實在片中打情罵俏了。

Image copyright Getty Images Image caption 莉莉（Evangeline Lilly，中）擔綱黃蜂女（The Wasp）一角，與蟻人併肩作戰對抗反派（圖為莉莉2018年6月25日出席加州《蟻人2：黃蜂女現身》首映式）。

另一個主要的反派角色幽靈（Ghost）名叫艾娃（Ava, 由演員卡門Hannah John-Kamen飾演）。組成這位年輕女子的分子微粒是離散的，因此她能穿牆隱身。這位大反派十分古怪。與其說她是一個角色，倒不如把她視作一個前沿概念。

影片中，斯科特擺脫反派，進入量子領域去搭救珍妮特。過程中他變大變小，並不斷重覆此模式。舊金山街道上車輛疾馳而過。影片中還有一些畫面的表現手法膚淺，例如巨大的凱蒂貓糖果售販機掠過畫面。雖然特效和三維動畫效果還算利落流暢，但這部電影中的精彩瞬間都之無關。正如《銀河護衛隊》（Guardians of the Galaxy）系列影片靠的是帕拉特（Chris Pratt, 片中主角的扮演者），《蟻人》系列靠的是角色可愛和相互逗樂，而並非大部分漫威（Marvel）電影中有震撼力的動作場景。

《蟻人2：黃蜂女現身》稱不上幽默活潑，過無人之處，也沒什麼鮮明特色。影片裏傻氣的片段倒是不少。斯科特在由佩納（Michael Pena）飾演的昔日獄友路易斯（Luis）的帶領下，與一群改過自新的騙子朋友們共同愉快地經營著一家名叫"反X安保"（X-Con Security）的公司。有一段情節是斯科特變成中等大小，潛入一家學校去找他女兒背包裏的某樣東西。這一場景的亮點並不是他的身型，而是他對垂頭喪氣神情與孩子氣狀態的演繹。電影中最搞笑的一段是珍妮特給斯科特的頭上戴一個天線後，珍妮特能通過斯科特向自己許久未見的丈夫和女兒說上一段情感至深的話語並袒露愛意。這個過程都是斯科特以珍妮特口吻來表演，十分滑稽。

Image copyright Getty Images Image caption 《蟻人2：黃蜂女現身》 2018年7月4日巴西聖保羅首映式。

路德本人也參與了劇本創作（但明顯參與不足）。另外四位編劇包括電影《蜘蛛俠：英雄歸來》（Spiderman: Homecoming）的兩位編劇麥肯納（Chris McKenna）和薩默斯（Erick Sommers）。《蟻人1》由導演里德（Peyton Reed）執導，總體表現只能說與第一部一樣：基本能勝任。

少兒觀眾大概會被飛行的微型人和巨型的鹽罐逗樂。對孩子來說，影片有點新鮮感。但稍感失望的成人觀眾可能會覺得斯科特還不如軟禁在家呢，至少能讓路德更多地發揮自身的喜劇潛能。卡羅爾（Lewis Carroll，英國作家）在《愛麗絲漫遊仙境》（Alice's Adventures in Wonderland）一書中描寫女主人公的心理活動："'在家裏多舒服，'可憐的愛麗絲想，'在家至少不會一會兒變大，一會兒變小''。想到這句，觀眾也許會會心一笑。

推薦指數：★★★☆☆

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