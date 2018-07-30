影評：《媽媽咪呀2，再次出發》

Image copyright Getty Images Image caption 《媽媽咪呀2，再次出發》主演

作為票房大賣的《媽媽咪呀！》的續集，《媽媽咪呀2，再次出發》已上線，但續集能取得第一部那樣的成功嗎？

《媽媽咪呀！》是2008年最賣座的電影之一，票房高達4.66億英鎊（6.1億美元），並且後來還成為了英國有史以來賣得最快的DVD。然而，這些都無法改變該片粗製濫造這個事實：爛俗的情節設計、糟糕的唱功，以及無視與故事是否有關而強行插入的Abba曲目，混雜一起刺激著觀眾的神經。如果有人忘了，我可以提醒一下：在一首描寫一名舞後的歌曲中，主角只有17歲，年輕可愛，但在《媽媽咪呀》中，年近半百的華特絲（Julie Walters）卻是模仿貓王普雷斯利（Elvis Presley），舉著真空吸塵器唱這首歌。

但希臘的天空陽光明媚，海面波光粼粼。這些常出現在明信片上的美景，以及帶著我們大部分人不猛喝希臘烈酒就無法做到的那種超人般狂熱投入其中的演員，掩蓋了那些巨大的瑕疵。十年後，《媽媽咪呀2：再次出發》中並沒有太多這種無所顧忌的歡快氣氛，因此它可能不會取得太大的成功。但不同於《媽媽咪呀！》，《媽媽咪呀2：再次出發》是一部相當合格的電影，這一點很重要。

由帕克（Ol Parker）負責劇本並掌鏡的《媽媽咪呀2：再次出發》既是《媽媽咪呀！》的前傳，也是它的續集。寬容一點的話，你可以稱其為點唱機音樂劇中的《教父2》，即使不從品質上，從結構上也可以這麼說。不那麼寬容的話，你可以說它是粉絲作品。影片假設斯特裏普（Meryl Streep）飾演的角色唐娜已經去世，因此現在由她的女兒蘇菲（塞弗里德[Amanda Seyfried]飾）經營著那位於希臘一座小島上的酒店。現在的蘇菲異常苦惱，但影片回到了30年前。在那個夏天，唐娜分別與三個她心悅的單身男子展開了一段情緣。在第一部中，這些男子分別有由布魯斯南（Pierce Brosnan）、費斯（Colin Firth）和斯卡斯加德（Stellan Skarsgård）扮演。而在新片中，我們會看到他們在不超過17歲很多時年輕可愛的樣子。

回憶伊始，由詹姆斯（Lily James）飾演的唐娜和閨蜜譚雅（Tanya）及羅茜（Rosie）從牛津大學畢業。 （戴維斯[Alexa Davies]和表現搶鏡的懷恩[Jessica Keenan Wynn]分別飾演此前由華特絲和芭倫斯基[Christine Baranski]出演的這兩個角色）。為了慶祝畢業，她們開始充滿激情地唱起了明顯走調的《When I Kissed The Teacher》：在2008年的《媽媽咪呀！》中，Abba最有名的單曲被用完了，因此帕克不得不湊合用一些不那麼出名的單曲和專輯曲目。

在完成了第一部重要作品後，唐娜去歐洲各地旅行。在巴黎，她遇到了年輕時的哈里（Harry，斯金納[Hugh Skinner]飾，第一部中費斯飾），並同他在一家拿破侖主題餐廳裏表演了二重唱《滑鐵盧》。（如果斯金納笨拙的演技與第一部中的說法，即喜歡重金屬音樂的哈里曾是一個畫眼線的重搖滾歌手，後來才成了一名寡言少語的商人不符，請不要介意。）之後，唐娜來到希臘，並吸引了結實性感的瑞典水手比爾（Bill，迪倫[Josh Dylan]飾，前一部中由斯卡斯加德扮演）。而在登上她後來建起了自己的酒店的那座小島後，唐娜又邂逅了此前由布魯斯南飾演的角色薩姆（Sam）。在新片中，感情細膩的薩姆由歐文[Jeremy Irvine]扮演。令人困惑的是，在2013年的影片《鐵路勞工》中，費斯擔綱男主，但年輕時的男主也是由歐文飾演，並且斯卡斯加德也出現在了該片中。因此，歐文能記住費斯和布魯斯南兩人中哪一個才是老去後的自己是一件了不起的事情。

影片本來可以起一個《當唐娜遇到哈里（以及薩姆和比爾）》的副標題。它與《媽媽咪呀！》主要的區別在於，影片呈現給觀眾的不是50多歲的人手中緊握酒杯，遊戲人生，而是一群20歲左右的年輕人赤膊上陣，詹姆斯甚至穿著比基尼上衣。因此，我們看到的不是醉酒後的失態行為，而是年輕人的自由、樂觀和結實的腹肌。眼下，輕快、令人心情愉快的浪漫喜劇並不多，因此帕克打造出了這麼鬆軟的一團電影棉花糖值得稱讚。

在由柯蒂斯（Richard Curtis）參與創作的劇本中，尖酸刻薄的俏皮話剛剛好，對孤獨和失落的悵然思考平衡了插科打諢，儘管對話永遠比不上那些歌曲本身令人心碎的感染力。更重要的是，詹姆斯的明星氣質增添了《媽媽咪呀2：再次出發》的光芒。新片中的風景不如第一部中那般陽光明媚、海水閃閃發光——這一次是在克羅地亞而不是希臘拍攝的——但詹姆斯的微笑所傳遞出的積極樂觀足以彌補這一點。而且，和某些演員不同的是，她真的會唱歌。

背景設定在現在的情節沒有那麼明快。蘇菲一直皺著眉頭，其他的主要角色也分散在不同的國家，並且片中自然也是沒有唐娜的。因此，誰都沒有進入度假的心情。只有在最後，帕克才讓人想起了2008年那部影片中熱鬧的營地和歡快的隨性。為此，他不得不讓雪兒（Cher）乘坐直升機出場。喜歡《媽媽咪呀！》的人會為她把《媽媽咪呀2：再次出發》變成一場流光溢彩的卡拉OK聚會感到高興。但讓我們其他人覺得新片還可以忍受的，卻是從那些往事中感受到的愉悅和樂趣。

推薦指數：三顆星