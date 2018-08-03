影評：《碟中諜6：全面瓦解》

請想像這一幕：碟中諜（IMF）團隊的驕傲伊森·亨特（Ethan Hunt) （由演員湯姆·克羅斯（Tom Cruise）飾演）從飛機跳下，而被亨特視作看護人的中情局特工沃克（Walker，由演員亨利·卡維爾Henry Cavill飾演，在片中蓄著鬍子）緊隨其後。二人在自由落體幾千英尺後，其中一人忽然被閃電擊中。瞬間一片混亂，畫面充斥著半空中的氧氣罐和降落傘等。動作特技與拍攝手法都著實令人印象深刻。如果兩位身材魁梧的主角跳機是為了潛入反派的秘密堡壘或是要逃離敵人滑翔傘的包圍圈，場面一定無比刺激。

但他們並不是哦！你肯定猜不到，他們跳機是要去巴黎市中心的迪斯科舞廳。什麼？！迪斯科舞廳？這麼高調驚險的跳傘真的是我們的超級間諜去舞廳最隱秘、最實用的方式嗎？當然不是啦！可是影片的編劇兼導演麥奎裏（Christopher McQuarrie）肯定是覺得，如果伊森是簡簡單單搭個地鐵去舞廳，就有超過五分鐘的時間沒有任何動作場面了。他可絶不會允許這種情況發生。

歡迎觀看《碟中諜6：全面瓦解》，這是該系列影片的第六部，本部依舊由第五部的導演麥奎裏執導。麥奎裏的任務或者說他心甘情願接受的挑戰是將這一部拍成碟中諜系列中最精彩有趣的一部。先不管電影裏各場景是否有內在邏輯關聯，反正精心設計又驚險刺激的場景一個接著一個，整整兩個半小時，足以讓觀影者屁股坐麻。我猜它們肯定有什麼情節串聯，不過我還沒看出來就是了。

該部影片圍繞著三枚鈈核展開。鈈核被一群名為「使徒」（The Apostles）的恐怖分子偷去了（使徒其實他們與上一部裏名為辛迪加The Syndicate的國際犯罪組織是同一撥人，只不過改頭換面，重立旗號而已）。為了奪回鈈核，他不得不與 「白寡婦」（這個角色與復仇者聯盟里斯嘉麗扮演的「黑寡婦」毫無關係），一位性格冷酷無常的蛇蠍美人聯手。特工「白寡婦」由演員柯比（Vanessa Kirby）飾演，她曾出演過美劇《王冠》（The Crown）中的瑪格麗特公主（Princess Margaret）。我個人覺得她應該有更多戲份。

依照慣例，與伊森併肩作戰的仍是他的兩位老搭檔——一位是神經過敏的技術專家本吉（演員佩吉Simon Pegg飾），另一位是心寬體胖的電腦專家盧瑟（演員瑞姆斯Ving Rhames飾）。他們這對貌合神離的組合貢獻了不少的笑料。片中，儘管伊森的長官亨利（演員鮑德溫Alec Baldwin飾）老大不樂意，但中情局局長（由演員巴塞特Angela Bassett飾演）還是堅持讓特工沃克緊跟在伊森旁邊。片中的其他角色還包括：伊森的舊情人英國軍情六處的伊爾莎Ilsa（演員弗格森Rebecca Ferguson飾）；伊森的妻子茱莉亞（Julia，演員莫納漢Michelle Monaghan飾）；承續上一部的大反派所羅門（Solomon）（演員哈里斯Sean Harris飾)。影片中這麼多的角色和他們分屬的派別，你可能需要一台IMF團隊的平板電腦才記得住。

劇情上大略是這樣的：一堆人聚在一起嘰嘰喳喳，反派們說英雄們掉進了他們設的圈套，而英雄們則回應說，其實沒有，是反派掉入了陷阱；然後一個反派摘下自己的面具表明他其實是潛在壞人堆裏的好人；再接著兩邊一齊說，咱們開打吧！影片一開始略帶迷人復古氣質的歐洲間諜片氛圍，部分借鑒了荷馬的《奧賽德》（The Odyssey）式的波瀾壯闊，暗含著宿命感的湧動。但隨著影片的推進，連貫的敘事被撇到一旁，接續的是無休止的追逐與打鬥場景。主角伊森從柏林跑到巴黎，從倫敦打到克什米爾，沒完沒了地追回東西，爬上爬下，東奔西走，上下跳躍。

總體來說，故事是「肌肉發達，頭腦簡單」（brawn-over-brain）。前幾部裏，英雄比反派要更聰明，而這一部裏英雄主要是更堅韌更有決心而已。大主題上，你可以這樣理解，如果你的牙關咬得夠緊，死命盯著目標直到眼珠子要爆出來了，那你大概率能成為勝利的一方。當然，還有個前提是你得和伊森一樣堅不可摧。雖然沒有任何官方資料說明他是個變種人或者外星人，但他就是能在沒有頭盔的情況下，從全速行駛的摩托車上摔下來後，不一會兒就毫髮無傷地站起來。

可主角的「刀槍不入」卻讓《碟中諜6：全面瓦解》 並不是那麼引人入勝。若評判一部電影的標凖是在設計與執行大量壯觀而滑稽的動作場面上付諸的努力，那顯然這一部影片是一部傑作（正如一些影評人評述的那樣）。現年56歲的湯姆·克魯斯完成了大量的特技表演，搏命出演繩索飛躍、飛檐走壁等壯舉。我猜想，拍攝間隙他一定是猛灌了不老泉。

但如果你是依照動作場面的刺激程度來評價電影是否足夠精彩，可能《碟中諜6：全面瓦解》又會稍顯遜色。且不論從技術角度來說，直升機混戰或多車爭奪戰是多麼非凡的場面，但如果電影本身基調不一致的話，就無法令觀眾血脈憤張或捏一把汗。導演麥奎裏始終在淺顯的自我嘲弄與嚴肅的末日浩劫之間搖擺不定。倘若影片沒能塑造一位有意思的反派角色、打造一段經典的對話或是鋪陳一個令人信服的敘事緣由（比如前文提到的為什麼去個舞會要跳傘），那電影的主旨並不能傳遞出來。再者，這些動作場面的影響力也會被主角「超人」的能力給沖淡了。

片中，伊森的小伙伴們給觀眾不斷強化著伊森的好人形像，而麥奎裏同樣給他安排了些噩夢來告訴我們其實他內心也有故事。但六部電影之後，觀眾很難再對這種堅不可摧的「機器人」持續葆有極大的興趣。正如007系列電影裏的邦德（James Bond）或是諜影重重系列的主伯恩（Jason Bourne），觀眾會漸漸興趣缺失的。要問觀眾是否享受他帶來的鬧劇式的一系列冒險，答案自然是肯定的；可若要問觀眾真的關心這些"無敵"英雄嗎？那是不可能。

推薦指數：★★★☆☆

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