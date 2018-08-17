戛納電影節影評：《人盡皆知》

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第71屆戛納電影節的開幕片以無可匹敵之勢融合了歐洲魅力、國際藝術片公信力以及好萊塢巨星等元素。該電影成為戛納電影節近幾年最有實力且最重要的開幕片之一。影片的伊朗籍導演兼編劇法哈蒂（Asghar Farhadi）在今年早些時候剛贏得了奧斯卡最佳外語片獎。而他執導的這部由克魯茲（Penelope Cruz）和巴登（Javier Bardem）領銜主演的西班牙語影片《人盡皆知》（Everybody Knows），頗為扣人心弦，明年他很有可能被再次提名。

克魯茲飾演的勞拉遠嫁阿根廷，丈夫名叫亞歷桑德羅（Alejandro）（裏卡杜•達林飾，留著一絲不苟的額發和鬍子，名副其實的比吉斯，Bee Gees）。勞拉妹妹婚禮將至，但她的丈夫得去布宜諾斯艾利斯出差，勞拉隻身帶著自己的一雙兒女重返風景如畫的西班牙家鄉。出席婚禮的還有勞拉的姐姐、姐夫、愛找碴的爸爸和一群侄子侄女。要搞清楚他們之間的親屬關係得頗費一些工夫，但也許這就是問題的關鍵。在這個村子裏，每個人的生活都跟其他人互相糾纏在一起，這可能正是勞拉當初渴望移民的原因。

帕科（Paco，巴登飾）也是婚禮賓客之一，他是一位葡萄園主，體格健壯，留著絡腮鬍子，戴著一副海盜耳環，時長開懷大笑。他與芭芭拉•藍妮（Barbara Lennie）飾演的貝亞（Bea）婚姻幸福美滿。但是為什麼首字母縮寫LP被刻在鄉村教堂破舊的鐘樓裏呢？其實這是一個人盡皆知的秘密——勞拉和帕克曾經相戀多年。

法哈蒂（Farhadi）濃墨重彩地展現了陽光明媚的婚禮籌備、舒適周到的賓客服務以及縱酒狂歡的庭院派對。也許太冗長了，就如其他很多婚禮派對一樣令人太過疲憊以至於想找個房間打個盹兒。事實上，勞拉十幾歲的女兒，卡拉•坎普拉（Carla Campra）飾演的艾琳，就是這麼做的。但是，當勞拉上樓看女兒時，卻發現艾琳不在，幾分鐘後勞拉收到一條短信：艾琳被綁架了。

克魯茲對痛苦和恐懼的鑽研再次證明了她是一個了不起的演員。這個場景在法哈蒂（Farhadi）的鋪陳下就是一個真正的噩夢。幾年前一位當地女孩曾經遭到綁架和謀殺，因此，當勞拉看到一條短信警告說如果報警就撕票，驚嚇過度的勞拉嚇癱了。

但是，影片《人盡皆知》並不是一部綁架驚悚片，沒有人需要連姆•尼森（Liam Neeson，曾主演《颶風營救》）和他無與倫比的救人技能。相反，這是法哈蒂（Farhadi）又一次執導了他擅長拍攝的不幸家庭。影片的偵探情節可能讓人聯想到阿加莎•克里斯蒂（Agatha Christie）的偵探懸疑小說，因為一個接一個的人物都有犯罪動機，但該片的主要內容是排山倒海的痛苦創傷將如何重燃鬱積已久的憤恨，從而揭開隱藏多年的秘密。村民們沒有一起幫勞拉找人，而是討論誰可能有能力支付贖金，以及誰窮得需要這筆贖金；誰會綁架勞拉的女兒；誰又會救她。很明顯，當艾琳得救之後，一切都將發生改變。

法哈蒂（Farhadi）的影片如此扣人心弦，原因之一是相較於大多數電影而言，他的影片與小說有更多共同點。因為他了解人物一切複雜的成長歷程以及訴求和渴望。正如製作設計師把書籍、裝飾品以及其他人物過去生活的證據混雜在每個房間中一樣，法哈蒂設計的對話也暗示了屏幕上的每個人在電影開始之前都在真實地生活著，而且在影片結束後，演職員表字幕在屏幕上開始滾動後，他們的生活還將繼續。

然而，這種極端真實的一個缺點是，他可以有計劃地設計對話並揭露真相，就好像他小心翼翼地確保每個演員都有機會展現自己一樣。這讓情節失去了一些張力，因為影片人物一直坐著理智地闡述他們的問題。如果偶爾有人尖叫、大喊或者憤然離去，可能會有所緩解。然而最終唯一真正放鬆的時刻是那場縱酒狂歡婚禮派對。

最後，《人盡皆知》這部電影未能達到法哈蒂以往作品的高度。令我驚訝的是，該片與萊昂納德•科恩（Leonard Cohen）的歌《人盡皆知》（Everybody Knows）同名卻沒有任何關係。一群人圍著餐桌規律而有條不紊地發洩家庭積怨，讓人想起肥皂劇。儘管如此，影片故事情節豐滿、主題嚴肅、魅力影星克魯茲和巴登（現實生活中的夫妻）詮釋完美，可謂一部上乘肥皂劇。

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