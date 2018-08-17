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《摘金奇緣》（Crazy Rich Asians，港譯《我的超豪男友》，台譯《瘋狂亞洲富豪》）以拿破侖評論中國的一句話拉開序幕："讓中國沉睡吧，因為她一旦醒來，就會吵醒整個世界。"同預期一樣，這部影片塑造了鮮活的人物，是一部熱情洋溢、光彩奪目、充滿魅力的浪漫喜劇。影片講述了 一位華裔美國經濟學教授在新加坡這個國際大都會與男友的富豪家庭見面的故事，情節同原著小說一樣。但故事編排巧妙，影片別出新意，主要得益於完美的演員班底，由亞洲人、亞裔美國人和亞裔英國人組合而成。 在影片絢麗的外表之下，對民族認同，以及階級和文化碰撞等議題精心設置：讓新貴遇上舊富，讓個人成就遭遇家族責任。

凱文•關（Kevin Kwan）的暢銷小說為影片提供了現成的藍本，所有的浪漫喜劇元素到位，以女主角的歡樂出場揭開序幕。朱瑞秋（Rachel Chu，吳恬敏[Constance Wu]飾演）聰明、詼諧、腳踏實地，偶爾缺乏安全感，這樣的特質令觀眾感同身受。她在紐約和在牛津大學受過教育的楊尼克（Nick Young，亨利•戈爾丁[Henry Golding]飾演）教授過著幸福的生活。這位先生英俊逼人，讓人忽略了他最笨拙的舉動： 他帶著瑞秋回家鄉參加他最好朋友的婚禮，但卻沒有告誡她，自己的家人和朋友都異常富有。 他們可以花費上萬元買一件衣服，可以因一時興起而買下一層樓。這些背景使影片有機會使用華麗的服裝和奢華的場地，不管是尼克祖母居住的高雅、華麗的豪宅，還是沙灘私人島嶼，都成了影片拍攝單身派對的場地。 吳和戈爾丁對角色自然地演繹，即使在最富有夢幻色彩和極具想像的空間下，電影依舊貼近現實。

在許多浪漫喜劇中，女主角的搞笑配角是個吃力不討好的角色。而在這部影片中，女演員和說唱歌手奧卡菲娜（Awkwafina）成就了瑞秋的大學舊友吳培林（Peik Lin）這個角色，使角色本身的演繹活靈活現。一頭蓬發、金髮碧眼的培林是個急性子，是這個熱情洋溢的新加坡家庭的一分子，耀眼的豪門新貴。她的母親向瑞秋展示她們過分鍍金裝修的臥室，說靈感來自凡爾賽宮。培林跟著嘟囔了一句，"還來自特朗普的衛生間。"

瑞秋必須克服一個經典的浪漫喜劇女主角所遭遇的阻礙：男友的母親不贊成他們在一起。楊宋麗諾（Eleanor Young，由電影《藏龍臥虎》中的傳奇影星楊紫瓊[Michelle Yeoh]飾演）集優雅脫俗與趾高氣揚於一身，讓瑞秋這位新秀美國人遠離自己的家人，並把尼克帶回國經營家族企業。"如果孩子離家太久，他們就會忘記自己是誰，"她平靜地對瑞秋說，首次見面就給了她一個下馬威。楊紫瓊成功演繹了楊宋麗諾這個角色的倔強，但富有真正的母愛。

演員大多表現不遜，比如尼克的親戚們。尼可的美麗、時尚的堂兄妹阿斯特麗德（Astrid ，陳靜[Gemma Chan]飾演）與她中產階級丈夫的婚姻面臨崩潰。肯•鄭（Ken Jeong）飾演培林的父親，個性張揚。還有一些在單身派對上嘲笑瑞秋的刻薄女孩。值得稱讚的是，影片不受種族刻板印象的限制。

導演朱浩偉（Jon M Chu）輕鬆指導大場景拍攝，只是這些場景有時似乎過於累贅。在一個電影片段中，新郎的朋友伯納德（Bernard,歐陽萬成[Jimmy O Yang]飾演）以最庸俗的方式把貨船上舉辦的單身派對搞成了流動中的拉斯維加斯。在一個音樂場景中，瑞秋試穿連衣裙，《物質女孩》（Material Girl）為其配樂，演奏效果雖然不錯，但始終擺脫不掉陳詞濫調的結尾。

這部影片在表現內心情緒中發揮地更好，包括瑞秋和她母親克里（Kerry，陳瓊華[Tan Kheng Hua]飾演）之間的情感。瑞秋離開新加坡前，克里手捧女兒的臉，說她雖然在紐約看起來像個中國人，但是當她遇到一個傳統的海外家庭時，她的華裔美國人身份便與眾不同。吳楊一同上演了影片中的高潮部分，固執己見但尊重他人的瑞秋痛苦地思考自己能否成為尼克的人生伴侶。

在尼克朋友的婚禮上，奢華的場景與內心的情感絶美地交織在一起。花朵如流水般鋪滿長廊，影片奏起格瑞尼斯（Kina Grannis）的浪漫版《不由自主愛上你》（Can't Help Falling in Love）,新娘緩緩走過長廊。在整部影片中，亞洲歌手演唱的流行歌曲增強了電影的基調，與整體歡樂的氣氛相交輝映。

《摘金奇緣》這部影片脫離原著小說，是一部獨立的作品，但有時在故事情節上壓縮過度。影片以倒敘開場，大雨淋透了尼克的大家庭成員，他們渾身濕漉漉，卻被一位勢利的酒店經理拒絶在倫敦一家酒店門外。如果影片在此時給予觀眾多一點喘息空間，加上其靈活的布局和歡樂的結局，會帶來更深遠的影響。原著讀者在跌宕起伏的故事情節中迷失，在理解人物角色中回歸。演員陳靜盡全力為阿斯特麗德帶來思想深度，但影片並未講述為何她當之無愧是尼克最喜歡的堂兄妹。她在婚禮上吸引到一個男人的注意力——影片最後一幕的巧妙設置——這一情節只有讀罷小說才能慢慢領略，這個人是誰，以及兩人悠久的愛情過往。

這部影片是25年來首部由亞洲演員出演的好萊塢巨作，投資巨大。問題不在於影片是否會給亞洲觀眾帶來共鳴，而在於它能否吸引到浪漫喜劇之外的影迷。《摘金奇緣》小心翼翼地踐行浪漫喜劇的理念，幾乎可以感覺到導演和演員集體在幕後摒住呼吸，希望自己不要以失誤收場。不難理解，影片結束，大家長舒一口氣，以磅礴之勢拉上序幕。

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