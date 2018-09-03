Image copyright Getty Images Image caption Lady Gaga和Bradley Cooper在威尼斯電影節

8月31日，由布萊德利·庫珀（Bradley Cooper）導演，Lady Gaga主演的美國歌舞愛情電影《一個巨星的誕生》（A Star Is Born）在第75屆威尼斯電影節首映。該片將於2018年10月5日在美國上映。以下是BBC文化記者尼古拉斯·巴伯（Nicholas Barber）撰寫的影評。

影片中，人們從始至終都堅持認為，音樂行業裏是不是人才不重要，重要的是你有話可說。但對於一部沒有太多話要說的情節劇來說，這是一個冒險的限制。這是第四部描繪一位正在崛起的歌手和另一位正在衰落的歌手之間動蕩關係的電影，因為使用的是相同的情節和標題，所以它可以被歸類為第三次翻牌。這部影片中，幾乎沒有任何東西在之前的迭代中沒有，因此很難看出是什麼促使了這種特殊的重拍，甚至很令人難以不想起「面子工程」這個詞。

Image copyright Clay Enos Image caption 《一個巨星的誕生》劇照

《一個巨星的誕生》由布拉德利·庫珀執導、聯合編劇及聯合製作。庫珀在影片中飾演一個自我毀滅但才情十足、神秘莫測的搖滾之神。可能如果表演不成功，庫珀會更想成為一名音樂家。

跟1976年克里斯·克里斯托佛森（Kris Kristofferson）和芭芭拉·史翠珊（Barbra Streisand）主演的版本相比，庫珀的表現略有遜色。這並不奇怪，畢竟那兩個人中的一個出演了《宿醉》（The Hangover），而另一個人合寫了珍妮絲·賈普林（Janis Joplin）最受歡迎的歌曲之一。但是庫珀確實展現出了強大的表現力，他飾演的傑克遜·梅因（Jackson Maine）是一個疲憊不堪的搖滾歌手，其蹩腳的牛仔形像可與埃迪·韋德（Eddie Vedder），尼爾·揚（Neil Young），約翰尼·卡什（Johnny Cash）和吉姆·莫里森（Jim Morrison）相提並論，他低沉而含糊不清的聲音表明他一直在模仿史泰龍（Sylvester Stallone）的演講。

我們首先看到的是傑克遜出現在演唱會上，他先是敲打了藥片和酒，然後即興彈奏吉他，音樂聲大得直擊你的胸口。他給出了他在舞台上所擁有的一切，這意味著他只剩下刺耳的哨聲。他迫切需要一些烈酒。演唱會結束後，他蹣跚地走進最近的酒吧，在那裏他看到了艾莉（Ally，Lady Gaga扮演）。艾莉是一位女服務員，也是一位有抱負的創作型歌手，她多次被告知她的鼻子的形狀不適合在音樂圈發展。但傑克遜不這麼看。當她高聲唱出《La Vie en Rose》時，在一系列感性而親密的特寫鏡頭中，傑克遜凝視著她，他的眼睛閃閃發光，但又帶著茫然，他為自己的感動而尷尬。無論你是否相信一見鍾情，在這個神奇的序列中，你都會相信一見鍾情的存在。

Image copyright Getty Images Image caption Lady Gaga在威尼斯電影節

然後，傑克遜和艾莉一起去了另一家酒吧。此時，這部電影變成了一個灰姑娘的故事，庫珀的角色既是仙女教母，又是英俊的王子。 艾莉唱了幾句她寫的歌，然後她就乘坐私人飛機飛到了體育館，和庫珀一起在成千上萬的粉絲前，與他一起二重唱。影片中油嘴滑舌的英國經理由拉斐·加弗隆（Rafi Gavron）飾演，他對艾莉說，只要和他簽約，她就能擁有世界，並且他也可以把她改造成一個染著頭髮跳舞的流行海報女郎，而這一切都是時間問題。但醉醺醺的傑克遜對此並不贊同。

詭計多端的經理是一個滿嘴陳詞濫調的惡棍，或許可以稱他為「沒有靈魂的富翁」。當這個角色開始出現時，劇本缺乏洞察力和細節的問題就開始浮現了。《一個巨星的誕生》很好地描繪了男女主角在城裏相遇的那晚，但在那之後，它快速地略過了他們的職業生涯和個人生活，就像翻閲別人的度假照片一樣。電影沒有詳細地探討他們是誰，或者他們想要什麼。

雖然Lady Gaga比我們大多數人都更了解流行超級巨星，但這部電影對於很多時候都是被動的艾莉如何成功，以及她的成功花了多長時間的刻畫都非常模糊。幾周？幾個月？好多年？她模糊的成功路徑似乎沒有涉及唱片公司高管、新聞採訪或那些要求與偶像合影的粉絲。與此同時，傑克遜的職業生涯和她一樣模糊，因為當他不在舞台上時，他的樂隊就消失得無影無蹤，他的整個管理團隊好像只有一個忠實的得力助手（山姆·艾裏奧特 Sam Elliott飾演）。只有傑克遜的酗酒和痛苦看上去比較可信，因為是從生活中汲取的畫面。

儘管比較令人失望，但《一個巨星的誕生》確實有一些亮點。其中的大部分曲目都是由Gaga合寫的，而她在電影最後唱的民謠肯定會獲得奧斯卡最佳原創歌曲提名，因為這部電影很顯然是瞄凖了奧斯卡的。Gaga甚至可能會得奧斯卡最佳女主角。因為她主演的第一個角色是如此吸引人、開放和腳踏實地，她此後可以出演任何黑幫電影和浪漫喜劇。如果不出意外，電影明星就此誕生。

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