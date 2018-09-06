80年代的成長電影對於2018年是否太過震撼

Image copyright Michael Ochs Archives/Getty Images Image caption 1988年，由瑞德（Winona Ryder）和斯萊特（Christian Slater）主演的諷刺電影《希德姐妹幫》（Heathers）。

一段有毒的戀情，一所高中明顯蔓延的自殺行為，還有一名患有精神病的少年罪犯企圖炸毀學校，殺死所有學生。1988年，由瑞德（Winona Ryder）和斯萊特（Christian Slater）主演的諷刺電影《希德姐妹幫》（Heathers），絶不僅僅是關於一個女孩（維羅妮卡，Veronica）無法忍受她三個最好朋友（都叫希德）的故事。

當時，這部電影的票房並不算成功，但影評不錯，在小眾電影（譯注：cult，指某種在小圈子內被支持者喜愛及推崇的電影，指拍攝手法獨特、題材詭異、劍走偏鋒、風格異常、帶有強烈的個人觀點、富有爭議性）中保有一席之地。今年，該片以4K格式對原作進行復原，以慶祝它誕生30週年。這部電影也被改編成一部成功的音樂劇。但是，《希德姐妹幫》這部電影在2018年能獲得認可嗎?

據製作方說，從一開始，觀眾就普遍誤解《希德姐妹幫》是一部有關青少年自殺問題的電影。維羅妮卡和迪恩（JD）殺死"紅色的"希德·錢德勒（Heather Chandler）並將其偽裝成自殺後，其它自殺悲劇在這所虛構的高中一發不可收拾。

"我記得在1988年放映時，我對觀眾說，'這部電影不是關於青少年自殺，'"導演勒曼（Lehmann）說。"這是對各種事情的諷刺，但不是青少年自殺。這部電影是關於青少年的普遍認知，以及一個群體可以有多快就把謀殺認為是自殺。但一些人，以及電影評論家，確實認為它令人討厭。他們覺得這是一種禁忌，拍攝一部這樣想法的喜劇是麻木的，也是錯誤的。"

"沒有人在電影中自殺，"福爾克（Lisanne Falk）說，她在片中飾演麥克納馬拉（Heather McNamara，即"黃色的希德"）。"他們是被謀殺的。《希德姐妹幫》其實是一部復仇的奇幻片。"

這是導演勒曼的第一部故事片；他說，沃特斯（Dan Waters）的劇本是對上世紀80年代末包括《春天不是讀書天》（Ferris Bueller's Day Off）在內的大量成長電影的諷刺回應。

"我和沃特斯一直都知道這會被看作是一種冒犯和挑釁，"勒曼說。"但你諷刺別人的部分原因是為了激怒別人，讓他們以一種不同的方式看待事情，所以當別人被冒犯了，或者把影片引向了我們沒有打算去的方向時，我不會太在意。"

當時16歲的瑞德剛拍完《陰間大法師》（Beetlejuice），是一顆冉冉升起的新星，她回憶起自己的經紀人曾懇求她不要出演維羅妮卡這個角色，說拍完這部電影后在好萊塢就很難接到角色了。"但我寧願不要報酬也要出演《希德姐妹幫》，"她說。

福爾克（Lisanne Falk）出演時23歲，她覺得自己很幸運，因為她不需要像女演員格雷厄姆（Heather Graham）一樣徵得父母的同意，格雷厄姆當時16歲，她的父母不讓她出演"紅色的希德"，即錢德勒這個角色。

"我告訴我的經紀人，我會不惜一切代價出演這部電影，"福爾克回憶說。"我最初並沒有出演其中一個希德，但在其他人退出後我得到了這個角色。我們這些試鏡的人都喜歡這個劇本，無論如何都要演這部電影；那些受到父母干涉的人面臨更多困難。

Image copyright Getty Images Image caption 網飛公司（Netflix）關於青少年自殺的電視劇《13個原因》（13 Reasons Why）富有爭議，它為觀眾提供了更多有用的資源。

"現在，我自己作為一名家長，我可以看到片中一些令人震驚的語言和內容，也許我會擔心這些都被當真。"

"那個時代獨特的作品"

《希德姐妹幫》在1988年引起的反響主要是在成年人當中，而不是其預期的青少年觀眾。與30年前相比，如今的年輕觀眾對他們觀看的內容更加敏感。上世紀90年代的情景喜劇《老友記》（Friends）最近開始在流媒體播放，社交媒體用戶很快就強調它的故事情節"過時"，這反映出社會態度的變化。

如果《希德姐妹幫》的主要明星們參與錄製一段視頻，敦促那些受到電影影響的人去尋求幫助，然後提供更多有用的資源，這樣的話，也許這部電影在今天也仍然可以拍攝。網飛公司關於高中自殺事件的電視劇《13個原因》就是這樣做的。但是勒曼仍然堅持認為，作為一部電影，《希德姐妹幫》現在已經行不通了，這並不一定是因為與自殺主題有關。

"這是因為現在學校裏的暴力事件，而自殺通常成為對欺凌行為的回應，"他說。"沒人想拍一部喜劇，以那種方式觸及高中暴力。"

西新墨西哥大學（Western New Mexico University）的媒體心理學家約翰斯頓（Jennifer Johnston）博士研究了媒體大規模報道槍擊事件與模仿殺人之間的聯繫，她同意勒曼的觀點。

"我認為這部電影對於那些想要成為槍擊案殺手的人來說是一種完美的啟示。他們選擇了當時很受歡迎的演員斯萊特扮演了一個經典的反英雄角色。瑞德是反文化的象徵。他們在電影中扮演的角色代表了那些高中槍手常說的他們認同的群體。這部電影展示了當你開始對周圍的人評頭論足時，生活是什麼樣的。80年代，我還是個十幾歲的孩子時就看了《希德姐妹幫》，我不確定當時我是否完全理解它是一部諷刺作品。"

事實上，《希德姐妹幫》比第一起臭名昭著的高中槍擊事件，科隆比納（Columbine）高中槍擊案要早十年，但勒曼也指出，今年早些時候，佛羅里達州的帕克蘭（Parkland）槍擊案發生後，一檔策劃好的《希德姐妹幫》的衍生電視節目（節目主角包括演員多爾蒂Shannen Doherty，曾經出演了希德姐妹中的一人）被立即叫停。

"《希德姐妹幫》的音樂劇是一部偉大而有趣的作品，但它選取了一個更輕鬆的視角，作為一部音樂劇，它可以很有趣。但我認為現在這是一個敏感題材，"勒曼說，他還補充，最初這部電影有幾個不同的結局，其中一個是斯萊特飾演的迪恩設法炸毀了學校。

"我們被告知要更改這個結局，因為有人看到後可能會傷害自己或他人。我當時不認為這是一個問題，但現在我會擔心。"

福爾克認為，評判《希德姐妹幫》應該從1988年的歷史角度，而不是2018年，儘管她認為這部電影仍然在談論青少年在學校的位置。

Image copyright Getty Images Image caption 今年帕克蘭槍擊案發生後，一部策劃好的《希德姐妹幫》衍生電視節目被叫停。

"我問我十幾歲的女兒《希德姐妹幫》是否仍有意義，"福爾克說。"我女兒說她覺得最有關的是學校依然把人分門別類。所以所有的動力都還在，關於等級制度的爭論還在繼續，維羅妮卡們仍然存在，也許認為她們想要成為其中的一部分，然後發現了自己的局限，在這個過程中找到了自己的身份。"

勒曼主張，《希德姐妹幫》是那個時代一部獨特的作品，應該被留在那個時代。

"我去看《希德姐妹幫》時，人們問我，'當時你是如何拍出這部電影的？為什麼我們現在不能拍像這樣的電影呢?'"

"這是一個非常特別的劇本，一套特殊的環境。由於家庭錄像帶市場的不斷增長，它才可能獲得資金支持，而家庭錄像帶市場在1987年前後才出現爆炸式增長。我們很幸運拍了這部電影。我個人無法想像除了瑞德之外的人來演這個角色，而她恰好也想演，並且她的年齡演維羅妮卡正合適。這是一種相當好的環境，而這種情況並不常有。"

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