艾瑞莎：美國歷史上最偉大的歌手

艾瑞莎·富蘭克林(Aretha Franklin)去世了,享年76歲。這一消息讓人們感傷、思考,並反思這位靈魂歌后如此非凡的全盛時期。在長達六十載的職業生涯中,她國際唱片的銷量數以千萬計,無數經典單曲令人振奮——《尊重》(Respect)、《(你讓我感覺像)一個天生的女人》((You Make Me Feel Like) A Natural Woman)、《愚人鏈》(Chain Of Fools)、《搖滾依舊》(Rock Steady)、《西班牙的哈姆萊區》(Spanish Harlem),獲得包括18項格萊美大獎在內的各種榮譽。

艾瑞莎如此傳奇,全世界稱呼她時都不冠姓氏。她的才華如此驚人,女王氣勢十足,一直與各種"名人"圈保持了相當的距離。在浮誇且裝腔作勢的娛樂年代,艾瑞莎始終是一個真正的天才,贏得了大家的尊重。直到今天,一直如此。即使是現在,感覺都不該用過去時談及她的嗓音。因為那歌聲直到此時此刻,都如此美妙而充滿分量。

這不僅因為艾瑞莎的音凖從不出錯,不論高低都能踏凖。更在於她歌聲中充滿了熱情和共鳴;她那絶妙的女高音音域,活力十足;她音色透亮,辨識度十足。很難想像如果沒有她的聲音,音樂將是怎樣一幅光景。艾瑞莎的曲目層次之豐富,從她早期的瘋克樂、靈樂和藍調,到其圓潤渾厚的流行樂大獲成功(要知道她一直是美國公告牌音樂排行榜最著名女歌手),再到她對爵士樂的探索:比如1992年的合集《爵士到靈樂》(Jazz to Soul),2016年在美國白宮和漢考克(Herbie Hancock)、格拉斯帕(Robert Glasper)一同演唱的《王子悼念》(Prince tribute)。總有意想不到的精彩。

Image copyright Getty Images Image caption 艾瑞莎·富蘭克林出生於孟菲斯,童年時搬到底特律。她14歲時有了自己的第一張專輯,是在教堂歌唱的現場錄音。

就說說1998年的格萊美獎吧,艾瑞莎代替生病的帕瓦羅蒂(Luciano Pavarotti)上場,表演了《圖蘭朵》(Turandot)中的一段詠嘆調《今夜無人入眠》(Nessun Dorma)。她延續了帕瓦羅蒂的男高音調子,但又賦予其一種獨特的深情。這20分鐘的表演引來觀眾們極其熱烈的回應和掌聲,直到今天,這仍然是一場值得反覆欣賞的精彩表演:尤其是艾瑞莎質樸的嗓音唱出高昂的聲調,而沉靜的雙目也迸發了光芒。

靈魂之泉

艾瑞莎所有的音樂,甚至她的歌劇表演,都有一個深深的根源——福音。1942年,她出生於田納西的孟菲斯,父親是一名特立獨行的牧師。艾瑞莎在美國底特律長大,因為父親在新聖施洗者教堂(New Bethel Baptist Church)傳教,也正是這裏,她的音樂教育開始了。人們發現她很有唱歌和彈鋼琴的天賦,後來這項鋼琴才藝一直是她事業的一個標誌。她的成長經歷也很坎坷,父母離婚了,母親在她九歲時逝去。當艾瑞莎錄製自己的首張專輯《信仰之歌》(Songs of Faith)時,14歲的她正懷著自己的第二個孩子。1956年那張福音合集中的第一首歌,她演唱了18世紀的聖歌,裏面有一段《鮮血之泉》(Fountain Filled with Blood),鋼琴伴隨著她夢幻的嗓音,還有聽者久久的掌聲和無盡的狂喜,到今天聽起來還是美得令人難以忘懷。

Image copyright Getty Images Image caption 在其職業生涯中,富蘭克林被多位美國總統授予榮譽,在獲頒發著名的肯尼迪中心終身成就獎時,她既是獲獎人,又是表演者。

艾瑞莎的父親作為其經紀人,讓她和一些知名福音樂隊一起巡迴演出,比如當時由20歲左右的山姆·庫克(Sam Cooke)領銜的The Soul Stirrers樂隊。後來她開始表演世俗題材,想擁有更為廣泛的觀眾。在她在主流世界獲得成功後多年,他父親還是說:"其實,艾瑞莎從來沒有離開過教會。"這種精神品質貫穿了她的各種作品。她還通過自己1972年的現場演唱專輯《奇異恩典》(Amazing Grace)讚頌了這份信仰。至今,這張專輯依然是她最暢銷的唱片,並被認證為美國雙白金唱片。

Image copyright Getty Images Image caption 直到去世前不久,她一直都在表演,2017年11月7日,包括埃爾頓·約翰(Elton John)艾滋病基金會25週年音樂會。

在哥倫比亞唱片公司工作一段時間後,艾瑞莎於1967年與大西洋唱片公司簽約,並奠定了自己的音樂女王身份。在那裏,她與著名製片人威克斯勒(Jerry Wexler)、Muscle Shoals節奏樂工作室合作,推出了首張唱片《我從未愛過一個男人(我愛你的方式)》(I Never Loved a Man (The Way I Loved You))。這張扣人心弦、苦樂參半的專輯紅極一時,為她贏得商業聲譽。頗為奇怪的是,艾瑞莎有時被稱為"汽車城傳奇",眾人皆知她唱靈樂一流,但她其實從沒真正給自己加蓋過底特律的標籤。她無可爭議的"靈魂歌后"地位可能來自於1967年芝加哥皇家劇院的一場音樂會,DJ 斯潘(Pervis Spann)在舞台上用一頂皇冠為她"加冕"。這無非是一個有趣的噱頭,不過這個稱號,艾瑞莎是實至名歸。

喚醒前已然醒來

當代知名的流行歌手,其"醒悟"在很大程度上要歸功於艾瑞莎。可能她沒有刻意將自己塑造成一個政治人物,不過當敢言定會有風險時,她都勇於表態。1968年馬丁路德金被刺殺後的葬禮上,她演唱了黑人福音作曲家多爾西(Thomas Dorsey)的《親愛的主(牽我的手)》(Precious Lord (Take My Hand))。1970年民權藝術家戴維斯(Angela Davis)入獄,艾瑞莎公開表示為其支付25萬美元保釋金("這個錢我有,"她說,"取之於黑人朋友,我希望能還於他們")。她的作品中總有以非洲為中心的意像和表達,包括1972年那張以西蒙娜(Nina Simone)的讚美詩為題的專輯——《年輕的天才和黑人》(Young Gifted and Black)。

Image copyright Getty Images Image caption 艾瑞莎經常邊彈邊唱,當她於1967年轉入大西洋唱片公司時,她的事業進入了成熟時期。

她小心翼翼地保護著自己的私生活。作為一個黑人、女性和成功人士的混合體,從主流文化圈脫穎而出。因為太要強、太苛求,她一直飽受詬病,似乎女性就不應該有這些品質。她是首位進入搖滾名人堂(Rock and Roll Hall of Fame)的女性。名人堂成立第二年,就由基思·理查茲(Keith Richards)宣佈她的正式加入。還有很多事可以顯示她的要強求勝。2008年格萊美典禮上,碧昂絲提及無疑很出色的緹娜·特納(Tina Turner)為"女王"。事後艾瑞莎直言不諱:"我不想談,這太卑劣了,就是想引起爭論。"

Image copyright Getty Images Image caption 她的《尊重》、《愚人鏈》等歌曲,配以其特有的風格和表演形式,讓她成為一個新興的、毫無悔意、永不妥協的女性形像代表。

她也嘗試過多種多樣的合作,尤其是隨著音樂潮流的改變,不斷拓寬自己的領域。商業上並非永遠成功,但她的聲音從未失去風采。上世紀80年代,她開始登上大熒幕(她在《福祿雙霸天》(The Blues Brothers)中演唱了《想》(Think),那一場宴會表演如今看起來依然動人);她還改變風格,和喬治·邁克爾(George Michael)、Eurythmics樂隊等人表演二重唱,還發佈了自己的單曲系列,比如1985年的《誰在奔向誰》(Who's Zoomin' Who? )。90年代,她推出的內容不那麼豐富,不過卻一直有所升華。1998年,勞倫·希爾(Lauryn Hill)幫她製作推出了《玫瑰仍然是玫瑰》(A Rose Is Still A Rose)。視頻中,艾瑞莎坐在鮮花王座上,像布道一般,開始了這場歌唱。

Image copyright Reuters Image caption 1968年,她在馬丁·路德·金(Martin Luther King)的葬禮上歌唱, 40多年後,她又在美國第一位黑人總統的就職典禮上演唱。

艾瑞莎與與疾病做鬥爭已有許多時日,雖然此前她否認自己患有胰腺癌的傳言。即便如此,幾年前她曾被迫取消了巡演。進入2000年,她依然很輝煌——仍然出場震撼觀眾、帶來轟動。即便是那些讓人心碎的歌曲,她也會打扮得一絲不苟、確保自己完美無缺。2009年,她在奧巴馬總統的就職典禮上演唱了《我的祖國》(My Country 'Tis Of Thee);更有名的是,2015年,當她唱起《(你讓我感覺像)一個天生的女人》悼念作曲家卡羅爾·金(Carole King),奧巴馬聞聲感動落淚。"艾瑞莎一歌唱,美國歷史就湧了出來,"奧巴馬對《紐約客》的雷姆尼克(David Remnick)這麼說。

靈魂歌后可以寫出美妙的曲調,然而當她唱起別人的歌,那歌就徹底屬於她了。達迪思·斯普林菲爾德(Dusty Springfield)驚嘆於艾瑞莎演唱他那首《牧師之子》(Son of a Preacher Man)時獨有的嗓音,這首歌像是為她而作。奧蒂斯·雷丁(Otis Redding)聽到她演唱的《尊重》(這首歌他寫於1965年並錄製),斷言道:"她真的拿走了我的歌"。2014年她在大衛·萊特曼秀(David Letterman Show)上演唱了阿黛爾(Adele)的《愛恨交織》(Rolling in the Deep ),簡直是賦予其全新而經典的魂靈。多少次重聽她的熱門單曲,不論是把我們帶入舞池、還是安撫我們的破碎的心靈時,都能讓人在感受到,每個節拍中湧出那種光明的力量。艾瑞莎萬歲。她唱出的每一行歌詞,都像是一種啟示,從現在直到永遠。

Image copyright Reuters Image caption 2018年8月13日,艾瑞莎 "重病"的消息傳開後,紐約富蘭克林街地鐵站出現了這場臨時的悼念。

請訪問 BBC Culture閲讀英文原文。