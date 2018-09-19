人與藝術的新關係：令人驚訝的光影藝術品

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「博物館本身就是一件藝術品」，「團隊實驗室」（teamLab）的成員工藤岳（Takashi Kudo）告訴BBC文化專欄。「teamLab無界」森大廈數字藝術博物館（Mori Building Digital Art Museum: teamLab Borderless）位於日本東京，佔地1萬平方米（107,639平方英尺），所有東西都由電腦控制，包括門票都是電子的。博物館由60件獨立的藝術品組成，但正如它的名字「無界」所暗示的那樣，我們應該將這個博物館作為一個整體來體驗，而非一個個獨立作品。

但「無界」指的不僅僅是藝術品。工藤解釋說，這個空間背後的創意團體「團隊實驗室」正在探尋「人類與世界之間的一種新關係，包括與藝術品或其他人的關係」。博物館裏的展品模糊了藝術和觀眾之間的界限，使參觀者置身於藝術之中。

Image copyright Mori Building Digital Art Museum Image caption 燈之森林。

該博物館配置520台計算機和470台投影儀，其靈感來自於「互動」這一概念，當遊客穿過藝術空間時，藝術就會作出相應的反應。在《燈之森林》中，燈光會對每一在場者都會做出感應。如果房間內有多個人，燈光將根據他們的動作而改變。工藤岳表示，讓多人同時體驗藝術作品並成為藝術的一部分，能夠讓所有人的體驗都得到了增強。

他以在巴黎盧浮宮看達芬奇名畫《蒙娜麗莎》為例，並由此擴展了這個想法。他說，當你看著這幅著名的肖像畫，仔細欣賞她的微笑時，你會發現，這種體驗是一對一的，而其他人的出現「有時會讓我們感到煩惱」。但「團隊實驗室無界」則試圖證明，當你周圍有其他人時，每個人都成為了集體藝術的一部分，從而大家的藝術體驗都得到了提升。

Image copyright Mori Building Digital Art Museum Image caption 跨越疊巒記憶的海鄉之道——生命的色彩。

Image copyright Mori Building Digital Art Museum Image caption 漫步水晶世界。

在這個房間裏，遊客們被高低不一的睡蓮池包圍，由電腦操控的魚兒在周圍遊動。這個藝術品是由計算機程序運行，意味著每一次體驗都是獨一無二的。工藤說：「當我們在現實世界中創造東西時，你需要材料，例如在帆布上作畫，或者用鐵製作雕塑。」但使用數字工具創造藝術，他們所受的限制不像傳統藝術家那樣大。

在這個展室中，藝術品由觀賞者的智能手機控制。每個人都可以在燈光下創造自己的圖案，所以他們不僅身處藝術之中，而且還能創造藝術。工藤解釋說，「團隊實驗室」希望「讓人們真正置身入數字世界中」。

Image copyright Mori Building Digital Art Museum Image caption 薄霧。

成立於2001年的「團隊實驗室」現在已經擁有超過500名成員，包括動畫師、程序員、建築師、數學家和設計師。 工藤岳說，團隊大約兩三年前開展這個項目，改造空間花了八個月，安裝藝術品需要四到五個月。

他們的藝術經過反覆試驗和試錯。一個小組坐在一個展室中，各自提出概念然後進行嘗試。然後，每個專業人員都試圖解決在自己的領域中出現的問題。工藤岳說，團隊沒有等級制度，這就像一個笑話，如果你需要解釋它，這個笑話就已經不好笑了。

Image copyright Mori Building Digital Art Museum Image caption 藍色世界的紅衣人。

工藤岳說，數字藝術本質上是複雜的，並且需要大量的人力才能發揮作用。他表示，就像美術的發展一樣，剛開始人們不能在世外畫畫，因為塗料會幹得太快，直到有人髮明瞭裝塗料的管子，才能保持油漆新鮮。他說，憑借數字藝術，「我們必須自己親自製作畫筆、塗料管和畫架。」

「團隊實驗室」對人性和未來保持積極的態度。工藤岳說，團隊渴望有一天能夠建立一個完全由數字藝術構成的城市。他認為，如果人們能夠生活在數字藝術中，那麼人與人之間的態度將會更加積極。「你的存在本身成為了美麗的一部分。如果作為我們藝術作品的一部分，你覺得自己是美麗的，也許你就會感受到他人的美麗。」

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