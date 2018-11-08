影評：《毒液：致命守護者》可能被剪輯壞了

Image copyright REUTERS/Mario Anzuoni Image caption 湯姆·哈迪和編劇凱莉·瑪賽爾2018年10月1日 在洛杉磯出席電影首映式

無論你現在的工作有多艱難，你應該感到慶幸的是還有更糟糕的工作：索尼影業（Sony Pictures）當公關。

該公司最新打造大片《毒液：致命守護者》。電影的主角是《蜘蛛俠》漫畫中的外星怪物，也是山姆·雷米（Sam Raimi）導演的第三部蜘蛛俠電影中的反派角色。專為這個角色定制一部電影的計劃已經醞釀了十多年，現在終於實現了，由哈迪主演，魯本·弗雷斯徹（Ruben Fleischer）導演（代表作《殭屍之地》（Zombieland））。

然而，幾天前，一位採訪者要求哈迪推薦這部電影的最佳鏡頭。「被剪掉的那些，」哈迪回答。他接著解釋說，他最喜歡的三、四十分鐘被刪掉了："瘋狂的木偶戲鏡頭、黑色喜劇場景…...他們都沒放入電影裏。"

在這種情況下，任何負面評論似乎都是多餘的，因為沒有什麼比男主角的這個評價更糟糕的了。不難看出是什麼引發了哈迪的抱怨。顯然，《毒液：致命守護者》是野蠻剪輯的犧牲品。剪輯後的這部衍生版，情節粗糙的B級影片（譯注：劣質的小成本電影）就像一部預告片一樣混亂而倉促。

Image copyright Reuters Image caption 哈迪在片場工作照。他對自己最滿意的片段被剪掉滿腹牢騷

哈迪對媒體抱怨的影片，他在演片中演主角艾迪·布洛克（Eddie Brock）是一名電視記者，在舊金山（San Francisco）有自己的熱播電視節目。他總是鬍子拉碴，看起來應該洗個澡打理一下。他的老闆貼心地告訴他，「沒有比你更好的調查記者了」，或許為此提供了一個解釋。他的最新任務是調查卡爾頓·德雷克 （Carlton Drake，演員李茲·艾哈邁德Riz Ahmed飾），這位有點像埃隆·馬斯克（Elon Musk，特斯拉和太空探索公司CEO）的企業家在太空研究上投入了數十億美元。

他的一艘宇宙飛船剛剛迫降在馬來西亞的森林中，或者更確切地說是墜毀了；飛船上裝載著一批有感知能力的外星粘物。最近的兩部電影，《異星覺醒》（Life）和《狂暴巨獸》（Rampage），有同樣的場景，但更刺激。大部分粘性物都被帶回到德雷克在加利福尼亞的實驗室。他打算通過將活體黏液與人類宿主結合來創造一個新物種。

順便說一句，不要問這種結合是如何做到的，也不要問外星人來自哪個星球，也不要問為什麼他們中的一個最終會選擇稱自己為「毒液」。這樣的細節，連同哈迪最喜歡的場景，肯定都被刪掉了。

也許艾哈邁德最喜歡的場景也被刪掉了。他表現得好像對自己平淡無奇的角色感到厭倦，他看起來不像一個魅力十足的自大狂，而更像是一個聽命於自大狂的朋友。影片中德雷克真正的朋友是些專業人士，但他們中幾乎沒人對實驗中很多人被化為乾屍感到煩惱。這種不道德也延伸到了艾迪的未婚妻安妮（Anne）身上。

安妮由米歇爾·威廉姆斯（Michelle Williams）飾演，除了短格子裙和長長的金色假髮外，沒什麼鮮明特徵。考慮到她是一名律師，被僱來掩蓋德雷克的殘忍的研究，你可能期待安妮會對自己的骯髒工作感到一絲內疚，但導演從來沒想到過她可能並不像天使那樣完美。

Image copyright FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Image caption 米歇爾·威廉姆斯的角色有點令人困惑

至少艾迪和德雷克當面對質了，但艾迪第二天就被解僱，丟掉了電視台的工作。他在酒吧裏混了幾個月，因為很顯然，沒有媒體願意僱傭世界上最好的調查記者，他也沒有自己的網站或自己的YouTube頻道。

超級英雄電影可能並不以其邏輯性和可信度而聞名，但《毒液：致命守護者》的情節實在太離譜了。我們這還沒見到來自另一個世界的有知覺的「共生體」呢。

我們最終找到這些"共生體"時鬆了一口氣。當艾迪溜回德雷克的實驗室時，一個黑色的黏糊糊的東西滑進了他的身體，他不得不和一個來自外太空的生物分享他的身體。起初，這個外來的闖入者只是他腦中一個粗啞的聲音，大聲發出指令，並插入他的談話。然後，它會從他身上彈出粘糊糊的卷須，把德雷克的手下打倒。最後，過了將近一個小時，軟泥包圍了他，他變成了一個油乎乎的10英尺高的怪物，有著可怕的蛇形舌頭，牙齒像尖樁一樣鋒利，就像噩夢裏那樣，尤其是牙醫的噩夢。

但這並沒有讓他感到害怕。因為影片很快證明了「毒液」是一個卡通般的傻瓜，對艾迪和他的朋友沒有絲毫威脅。事實上，這部電影被吹噓為常規超級英雄大片的更凶險、更恐怖的替代品，但實際上卻更輕鬆、更適合兒童觀看。在影片的最後半小時裏，它甚至不再努力成為一部有棱角的科幻恐怖電影，而是變成一部滑稽的兄弟喜劇，艾迪/毒液這對雙重角色由勞瑞爾和哈迪演來，感覺像是借鑒了《化身博士》（Jekyll and Hyde）。

這一部分很有趣，令人驚訝。哈迪把自己融入他的雙重角色中，帶著所有的狂熱，就像金凱瑞（Jim Carrey）在《變相怪傑》（The Mask）和馬丁（Steve Martin）在《衰鬼上錯身》（All of Me）中一樣。還有一些不錯的動作場景，比如摩托車和汽車在舊金山起伏的街道上相互追逐。

但《毒液：致命守護者》只是在它匆匆趕往的令人失望的高潮時才找到了這種喜劇的基調。巧合的是，這個共生體撞上了另一個共生體，與《終結者2：審判日》中的T1000幾乎完全相同。然後，一場戰鬥結束了這部電影。在兩個咆哮的CGI電腦特效巨獸之間可預見但殘酷的短暫打鬥，讓人想起2008年的《無敵浩克》（The Incredible Hulk）。你可能還記得，那部電影被定位為一部長期上映的系列電影的第一集，但再沒拍過續集。《毒液：致命守護者》恐怕也不太可能拍任何續集。

★★☆☆☆

評分：兩星

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