身體畸形恐懼症：藝術家視角下「扭曲的自我認知」

Image copyright DERRICK SANTINI

2009年1月，攝影師桑蒂尼（Derrick Santini ）接到一個拍攝任務——為一位美國歌手拍攝雜誌照片，這位歌手他並不認識。

他在接受英國廣播公司新聞頻道（BBC News）採訪時表示:「接下任務時，我從沒聽說過女神卡卡(Lady Gaga)這個人。兩個月後，她就變得家喻戶曉了。」

當時，女神卡卡正凖備發行她的首張單曲《舞力全開》（Just Dance）。這首歌成為了她的第一首熱門單曲。

桑蒂尼的此次拍攝是受僱於英國《太陽報》（The Sun）旗下新發行的副刊《美妙》（Fabulous）雜誌。他也曾為歌手阿黛爾（Adele）、瑪麗·簡·布萊姬（Mary J Blige）和演員艾爾巴（Idris Elba）等人拍攝過照片。

桑蒂尼回憶道：「她整個人都有點浮誇。我們把色調調得很亮，選了飽和度高的深紅色背景和色彩強烈的服裝。」

「她知道自己要什麼，在這方面可稱得上是專家。她顯然對自己的形像和一舉一動都很在意，容不得一絲懈怠。」

這些照片記錄了Gaga如何利用時尚、藝術和表演來表達截然不同的身份。

Image copyright DERRICK SANTINI Image caption 桑蒂尼為女神卡卡拍攝的一些照片也參展了。

10年前拍攝的這些照片如今被收錄進了一個關於"身體畸形恐懼症"的展覽。「身體畸形恐懼症」是一種心理疾病，患者會過分關注自己外貌的缺陷。

女神卡卡無疑是時尚和魅力的象徵，但她曾公開講述自己過去與暴食症和厭食症的抗爭經歷。

桑蒂尼說：「那時候我沒意識到她的問題，但也可能是由於那時『身體畸形恐懼症』還未如此普遍。」

「她當時確有這方面的問題。我認為它其實類似於自我認同障礙。人人都有自我意識，也都會記錄自己。」

「而這種奇妙的自省在大腦中不斷發生，甚至越來越扭曲——你認為自己長得什麼樣，你覺得自己看起來如何，這就是『身體畸形恐懼症』的徵結所在。」

桑蒂尼為女神卡卡拍攝的照片出現在倫敦「斑馬一號」(Zebra One)畫廊近期舉辦的一場新展覽上，其中有些照片首次公之於眾。

10位入選本次展覽的藝術家的作品都旨在探索 「身體畸形恐懼症」(body dysmorphic disorder, BDD)相關的主題。

畫廊老闆普盧伊(Gabrielle Du Plooy)在今年早些時候提出了舉辦此次展覽的想法，並開始接觸那些作品與展覽主題相符的藝術家。

Image copyright METRA-JEANSON Image caption 梅特拉和珍森(合稱為Metra-Jeanson)從廣告圖片中剪下了極具風格的面孔，然後把它們貼在了模特臉上。

Image copyright MELTEM ISIK Image caption 伊希克（Meltem Isik）的人物肖像作品中的被攝對象用畫布顯示出自我認知。

這10位入選藝術家的所有作品都圍繞著同一主題展開——對自我外貌的認知扭曲。

其中一位入選藝術家伊舍伍德（Scarlet Isherwood）說：「我個人對『身體畸形恐懼』的定義是無法正確地認識自己。」

「對現實中自我外表與形像的認知扭曲大多與抑鬱、焦慮等情緒有關。」

「身體畸形恐懼症」的早期症狀：

總擔憂軀體的某個部位——尤其是臉部

花大量時間比較自己和他人的長相

經常照鏡子或完全不照鏡子

過於努力掩蓋自身的缺陷——例如，花很多時間梳頭髮或是挑選服飾

對皮膚吹毛求疵，總想讓它變"光滑"

來源: 英國國家醫療服務體系（NHS）

「名人，尤其是活躍在Instagram等社交平台上的名人，大多被PS美化了，但與此同時，他們常常過分矯飾並不真實。可即便是這些『理想型』是普通人難以望其項背的，人們也還是習慣看這些鏡花水月般的形像」。

伊舍伍德希望這次展覽「能讓人們退後一步，看看這些不完美的地方，並坦然接受自己」。

Image copyright Daniel Martin Image caption 馬丁(Daniel Martin)畫的人物肖像（如上圖中的《盧卡斯》（Lucas）這幅），意在挑戰對醜的常規定義。

Image copyright Scarlet Isherwood Image caption 伊舍伍德的作品是一顆被樹脂包裹的羊心，周圍環繞著蝴蝶和亮片。

伊舍伍德的作品亦有參展，他特別受托製作的藝術品是一顆羊心臟，周圍裝飾著亮片和蝴蝶。

她解釋說：「這顆心代表著人們的真實感受、價值和自尊。」

「這些蝴蝶代表媒體和自我意像。它們掌控一切，吞噬一切，就像野外的蝴蝶一樣。」

「只要見到腐肉，它們就會大吃特吃。隨著病情惡化，內心會開始腐爛，患者會開始覺得自己毫無價值。這很可怕。」

Image copyright James Greed Image caption 格林（James Green）運用被攝對象的面部表情來表達被束縛的強烈感覺。

如果一種泛化的視角看待「身體畸形恐懼症」，伊舍伍德認為：「每個人或多或少都患有這種病，尤其是在這個總是拿自己與他人做比較的時代。」

「這是個難以啟齒的話題，但我認為每個人的內心其實都有這種感受。我見過一些患者，病症各有不同。我希望這種展覽能讓人們對此有所覺察。」

《身份》將於11月24日在斑馬一號畫廊展出。