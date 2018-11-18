好萊塢大咖們的現代主義豪宅

Image copyright Sinatra

好萊塢黃金時代（20世紀20到50年代）的明星在銀幕外也用心打造魅力形像，精細程度不亞於電影工作室對燈光的調控。保持完美光環對於演員生涯至關重要，就連住所也顯示出明星與普通電影觀眾的區別。

艾倫•赫斯（Alan Hess）和邁克爾•斯特恩（Michael Stern）攥寫的《摩登好萊塢：明星豪宅》（Hollywood Modern: House of the Stars）讓大家有機會一睹明星們的生活方式，書中有照片展現了南加州那一棟棟激發靈感的未來主義建築，風格從極簡到繁複都有，充分體現了當代最有創意的建築師為好萊塢名流設定的理想住所標凖。

Image copyright Steve King

德洛斯•霍普（Dolores Hope）和鮑勃•霍普（Bob Hope）夫婦

喜劇演員霍普和妻子的豪宅出自賴特（Frank Lloyd Wright，美國建築大師）的徒弟勞特納（John Lautner）之手，房子位於棕櫚泉，穹頂結構一眼就能看到，就像飛碟降落在山頂上，寬闊的空間足夠讓霍普夫婦在家舉辦大型慈善活動。霍普第一次看到設計圖時曾打趣說：「火星人來地球可知道在哪兒降落了。」屋頂上的超大圓孔讓光線灑滿庭院中央，打造了一個景觀秀美自然和諧的戶外起居室，能容納數百名客人。

Image copyright Julius Shulman/J. Paul Getty Trust

露西爾•鮑爾（Lucille Ball）和德西•阿納茲（Desi Arnaz）夫婦

電影《我愛露西》（I Love Lucy）的主演鮑爾和阿納茲夫婦在蘭喬米拉市的度假別墅建於1954年，周圍環境非常引人注目，好似棕櫚泉的風格，但房子本身更注重舒適度，並不刻意奪人眼球。這幢現代風格的單層別墅由保羅•威廉姆斯（Paul R Williams）設計，面積超過4,400平方英尺（409平方米），足夠舉辦泳池派對和燒烤聚會，還有個雙層電視天線高聳入雲。設計師沿用了木牆和石頭壁爐的傳統元素，同時也給人帶來開放式的生活體驗，兼顧了傳統建築風格與現代生活方式。

Image copyright Dominique Vorillon

加裏•庫珀（Gary Cooper）

庫珀的豪宅坐落於洛杉磯市的荷爾貝山莊，這幢精緻的超現代住宅於1955年由建築師瓊斯（A Quincy Jones）設計，牆體由玻璃打造，四周都是自然美景。這是庫珀為妻子維羅妮卡（Veronica）建造的，當時他與女演員尼爾（Patricia Neal）發生婚外情，宅子是送給妻子的求和禮物。庫珀和妻子在拍攝美國作家安・蘭德（Ayn Rand）的同名小說電影《源泉》（The Fountainhead）時互生好感，男主角是一位意志堅定個人至上的現代主義建築師，女主角是被這種剛正不阿的品格所吸引的社交名媛，說來也很諷刺。

Image copyright Julius Shulman/J Paul Getty Trust

約瑟夫•馮•斯登堡（Josef von Sternberg）

20世紀30年代，聖費爾南多谷還是一片鄉村景象，許多好萊塢明星在那兒都有牧場。奈特拉（Richard Neutra）1935年為奧地利裔美國電影製片人斯登堡所建造的宅子，卻使用了閃閃發光的鋁製牆壁，四周還有水系環繞，設計大膽超前且頗有技術含量。從露台上望出去，景色精巧得就如電影畫面一般——滿眼都是房子、天空和樹木，牆上的噴水系統還能製造出薄霧彌散和大雨傾盆的特殊效果。

Image copyright Steve King

史蒂夫•麥奎因（Steve McQueen）

1964年，麥奎因搬進了設計師卡普圖 （Hugh M Kaptur）為投資人格里芬（Thomas Griffing）設計的住宅。房子位於棕櫚泉市科切拉谷上方，結構緊湊，採用鋼筋和玻璃結構，是這個沙漠山谷上一幢功能齊全的現代主義住宅。 卡普圖的設計給了明星最夢寐以求的東西——個人隱私、隔於眾人以及自由。鋼筋結構讓大起居室能夠懸掛在山坡上，拉開玻璃門就可以走到外圍的平台上。

Image copyright Julius Shulman/J Paul Getty Trust

盧•沃瑟曼（Lew Wasserman）

超級經理人沃瑟曼與妻子伊蒂（Edie）的住宅採用了現代主義風格的簡潔線條，還有玻璃牆、推拉門、白色的水磨石地板，當然還少不了游泳池，但後院中有大量弧形結構。房子由建築師萊維特（Harold Levitt）設計，舉辦過各種派對和會議，20世紀50到80年代好萊塢所有的大事基本都發生在這兒。

Image copyright Steve King

查爾頓•赫斯頓（Charlton Heston）

建築師貝克特（William Sutherland Beckett）1959年為赫斯頓（曾主演電影《賓虛傳》（Ben-Hur）和《決戰猩球》（Planet of the Apes））在城市遠郊建造了一棟箭頭形狀的宅子，雖然不適合好萊塢奢華的派對，舉辦小型聚會卻不錯。房子建在好萊塢山之間，赫斯頓稱它為「山脊」，是他和家人的避風港。客廳地毯上醒目的圖案是赫斯頓本人設計的，他頗具藝術天賦，候場拍攝時經常為劇組工作人員和其他演員畫速寫。

Image copyright Steve King

弗蘭克•辛納特拉（Frank Sinatra）

1949年4月，辛納特拉在棕櫚泉市度假的時候拜訪了建築師斯圖爾特•威廉姆斯（E Stewart Williams），請他建造一座格魯吉亞殖民地復興式建築來舉辦當年的聖誕派對。但建築師卻說服辛納特拉在市中心附近的公寓裏打造一個現代主義的住宅，從主臥可以看到雪山全景。威廉姆斯說泳池形狀並不是仿照三角鋼琴，設計初衷是用曲線與建築的線條相映成趣。

請訪問 BBC Culture閲讀 英文原文