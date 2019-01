影評：《神奇動物：格林德沃之罪》

Image copyright Warner bros

JK羅琳(JK Rowling)的書已經賣出了天文數字,電影賺得更多,因此讀完她的劇本然後說「能不能砍掉50頁」是很需要勇氣的。對她最新的「魔法世界」作品,《神奇動物:格林德沃之罪》(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald),有人能這麼建議就更好了。

這部電影是2016年《神奇動物在哪裏》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)的續集——或者取決於你怎麼看,它也是《哈利波特》(Harry Potter)系列的前傳,影片充滿了想像力與奇特魔法。尖端的數碼特效讓每一個道具都能動,而且可以像跳芭蕾舞一樣優雅地變形。克雷格(Stuart Craig)的美術設計一如既往地大量使用了各種歷史建築風格,令人嘆為觀止,影片服裝精美絶倫,把精靈和龍都比得黯然失色。要是有圖片冊和手稿集這類的周邊產品一定值得珍藏。影片由《哈利波特》系列電影的御用導演葉茨(David Yates)執導,在許多方面都很成功。但沒有重點,讓人沒什麼感覺,而且似乎拖拖拉拉的沒完沒了。

更糟糕的是,《神奇動物》和華納兄弟公司其他特許授權的動作大片,DC漫畫公司的超級英雄電影一樣,影片情緒都是黑暗暴躁的。充斥著陰冷的死亡、破壞和絶望,色調都是由灰到黑。影片一開始就定下了不歡快的基調,邪惡的格林德沃(Grindelwald,德普(Johnny Depp)飾),一位伏地魔式的人物,希望由女巫和巫師來統治非魔法界的生物。1927年,也就是第一部電影裏的故事發生後不久,格林德沃被關進了位於紐約的美國魔法部。牢房的安全級別很高,但要把他轉移到另一個小鎮上。任何看過恐怖片或警匪片的人都知道,他100%會半路逃跑。也確實如此。在一個激動人心、令人目眩的俯拍鏡頭裏,伴隨著轟鳴的雷聲和隆隆的管弦樂,格林德沃殺死了他的警衛,在夜空中飛走了——這裏真的更像是一部恐怕片而不是兒童電影。

影片的副標題叫《格林沃德之罪》,有些奇怪,但的確是講的這個——如果格林沃德算是犯罪。德普扮演的格林沃德面如死灰,留著朋克歌手羅頓(Johnny Rotten)的髮型,像吸血鬼一般令人毛骨悚然。但除了嘀咕幾句巫師和非魔法界生物之間可能發生的戰爭,他也沒做什麼。由於這場戰爭在《哈利波特》系列小說中從未提及,我們確信它不會發生。

不過,他從紐約逃到巴黎已經足以吸引其他角色紛紛來到法國。當中以斯卡曼德(Newt Scamander,雷德梅恩(Eddie Redmayne)飾)為首,他是個十分害羞的男人,躲在福爾摩斯式的外套下,說起話來總是低著頭小聲咕噥。上部電影中斯卡曼德在紐約大鬧一番,這次回到了倫敦,跑到了英國魔法部,他的兄弟提修斯(Theseus ,特納(Callum Turner)飾)是那裏的一名傲羅(Auror,巫師偵探)。斯卡曼德被派往巴黎尋找威力巨大的危險分子拜爾本(Credence Barebone,米勒(Ezra Miller)飾),斯卡曼德很像《星球大戰》(Star Wars)最新一部電影裏倫(Kylo Ren)這個角色,在原力(一種超自然的神秘力量)的光明與黑暗之間難以抉擇。

斯卡曼德選擇不接受這個任務,寧願去照顧自己那群有魔力的花花草草——他的寶貝豆芽,既是植物也是動物,像是《銀河護衛隊》裏的小樹人格魯特(Groot)。但後來又有人要他去巴黎——具體而言是他在霍格沃茨魔法學校最喜歡的老師鄧布利多(Albus Dumbledore,裘德•洛(Jude Law)飾)。整部影片的基調就像是亞馬遜森林砍伐的紀錄片一樣沉悶,裘德•洛飾演的鄧布利多是一個讓人喜歡的亮點:他和善的微笑,慈祥的態度是一劑補藥。影片的整個色調都是哥特式的陰沉灰暗,而他在霍格沃茨教學時,學校周圍的綠草地則與之形成了鮮明對比。鄧布利多還是電影中一個最大的疑問:他是什麼時候從20世紀20年代一個衣冠楚楚穿三件套西服的紳士,變成了一個身著拖地長袍的嬉皮士,成了演員哈里斯(Richard Harris)和甘本(Michael Gambon)在《哈利波特》系列電影裏所扮演的鄧布利多形像。如果有天早上他對著鏡子說,「沒關係,我是校長,想穿著睡衣睡帽去上班,誰能攔著我呢」,那他說這話的時候該是多大歲數?

再說回斯卡曼德。羅琳總是把每個故事元素都複雜化,譬如斯卡曼德拒絶了鄧布利多讓他去巴黎的請求,就跟拒絶了魔法部一樣。但當他遇到了上一部電影中的老朋友,雅各布(Jacob,可愛的福勒,Dan Fogler飾演)和奎尼(Queenie,薩爾多,Alison Sudol飾,造型模仿了瑪麗蓮•夢露),就突然有了個好點子:他要去巴黎。

他不是獨自一人。瞬間穿越英吉利海峽的還有他的舊情人、美國的巫師偵探蒂娜(Tina,沃森,Katherine Waterston飾)、總和他對著乾的同學萊斯特蘭奇(Leta Lestrange ,克拉維茨,Zoe Kravitz飾)、一個可以變成蛇的女人(金秀賢,Claudia Kim飾),以及許多許多人。你以為這就是全部人物了,但影片又加入了一堆新角色,然後又回到這些角色之前的生活。這部電影有15條次要故事線,但都沒什麼情節。電影走向來來回回,從巴黎到霍格沃茨,又從現在到過去,講了10分鐘關於配角的故事,當再回到主角身上的時候,你已經忘了最後一次看到他們是在哪裏(通常是站在屋頂上)。全篇都沒有高潮。晚上的時候,斯卡曼德的鴨嘴鼴鼠(反正就是那個東西)搞了點小手段,但除此之外就沒有什麼精巧妙計和英雄之舉了。大家都在跑騰(跑騰算是與哈利波特的「波特」二字諧音),但沒有解決什麼問題。畢竟,這個系列還有三部電影要拍——羅琳的創造力如此肆意,也許之後還會誕生另一個五部電影系列。

哈利波特的忠實粉絲會非常喜歡羅琳在《神奇動物》和《哈利波特》原著故事之間建立的細小聯繫。如果你想要尋找這種關聯,《神奇動物》參照了許多《哈利波特》中為人熟知的人物和朝代。但如果你不是一個哈利波特迷,沒有很喜歡讀書中的註解,就會知道為什麼這部關於巫師家庭的電影大片並不那麼令人滿意。

訪問BBC Culture閲讀英文原文。