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有一些儀式永遠不應該為外人所見。在舉行這類儀式時會戒備森嚴，不透露任何風聲，唯有具資格者才能參與，並且不可以向外界透露一個字。也許，這些儀式中最有名的當屬教庭的秘密會議：到了選舉新教宗的時候，全體紅衣主教便被召集至西斯廷禮拜堂。世人已經接受了這個事實：在這個守口如瓶的會議上，唯一釋出的信號是燒燬紅衣主教的選票時冒出的白煙（意大利語為fumata bianca），這暗示著新的教宗已經產生了。

世界已經開始認識到，唯一能夠逃脫守口如瓶的悄悄話是白煙（或fumata bianca）的絞紗，當它倒閉並燒燬紅衣主教的選票時，它會釋放，並默默地表示已做出選擇。

當地時間1月15日晚，英國議會就首相特蕾莎·梅的脫歐協議舉行投票表決。此次闖關的意義重大，世界各地的人們在等待表決結果時驚訝地發現，今時今日，在英國議會的所在地威斯敏斯特宮，舉行儀式或召開大會竟然那麼神秘兮兮。議會的習俗只有內行才懂，外行人難以參透。這些習俗包括——投票意味著走動。議員表決的方式不是投選票、勾選項、按按鈕或拉桿。相反，議員們不過是在議會內的「贊成廳」和「反對廳」內行走，而每個廳的人流量都將被統計。

通常出於安全的考慮，此類場合中所拍攝的照片禁止對外公布。外界並不知道議員們在投票時是精神抖擻，還是偷偷摸摸地突然轉變立場，或者翻領上有沒有芥末醬。但現在是非常時期，距離英國脫歐的最後期限已經很近了，議會也對脫歐協議的辯論最為激烈，人們對這種過時的傳統——神秘地在古老大大廳中漫步，已經耗盡了耐心。

Image copyright Debbie Abrahams/Twitter Image caption 英國議會舉行脫歐草案投票的當晚，工黨議員艾布拉姆斯拍下議會大廈的「反對廳」。

英國下議院禁止使用相機，一些議員沒有理會這些規定，擅自拍下了投票的過程。「反對廳」中擁擠不堪，其中118張反對票來自特蕾莎·梅自己所在的保守黨議員。這是英國政府歷史上最大的失敗。議員們在推特（Twitter）上發佈這些非法拍攝的照片，似乎不僅很想點亮歐洲政治發展中難忘的一刻，也渴望將光芒投射到這一古老而華麗的儀式上。

蘇格蘭民族黨成員維沙特（Pete Wishart）感到惱怒，在他的照片配文中稱，「我們在下議院的投票方式真是徹頭徹尾的愚蠢。」在工黨議員亞伯拉罕（Debbie Abrahams）拍攝的照片中，議員們在投票儀式中行走，房間裏亮著恆久不變琥珀色的光，瞬間為這一刻蒙上懷舊色彩。亞伯拉罕也許通過照片，從視覺的角度來描述這次特殊的議會投票：畫面中的光溫情脈脈，或已成往事，一個時代即將走向終結，投票結果中壓倒勢頭明顯，讓畫面中的氣氛更為強烈，擺在英國面前的選擇又是什麼？誰都無法勾勒出的未來。

Image copyright Getty Images Image caption 18世紀的藝術家翁特貝格爾所作，描繪了共濟會維也納分會玫瑰宮內一次秘密集會。

亞伯拉罕用智能手機拍下這張照片，讓人們窺見了隱秘儀式的一瞥，讓人聯想到出生於18世紀意大利的畫家翁特貝格爾（Ignaz Unterberger）的一幅畫作。這幅畫是共濟會維也納分會在玫瑰宮內舉行秘密集會的場景。翁特貝格爾披露了玫瑰宮的房間內部的情景和儀式時的狀況（從作品可見，正式入會要求有劍，有蒙眼的布，兩人似乎正在握手），但這麼做是否得到會長的允許還不得而知。

一些評論家斷言，作品中坐在莫扎特（坐在最右邊）旁邊的可能是劇作家、歌唱家希卡內德（Emanuel Schikaneder），兩人共同創作了舞台劇《魔笛》（The Magic Flute）（歌劇本身因洩露共濟會的密語和規範而受到指責），另外一些評論家對此觀點提出質疑。不論翁特貝格爾在畫作中展現的是哪一幕或哪些人，它都是共濟會隱秘傳統中的一道裂痕。這幅畫神秘地劃分了一個時代的結束和新時代的開始。有時候，圖片就有這樣的效果。

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