Image copyright Eric Geusz Image caption 以指尖陀螺為模型的國際空間站(Image: Eric Geusz)

我們大多數人都很少關注身邊的事物。但在古艾茲(Eric Geusz)眼中,不起眼的土豆剝皮器或是洗髮水瓶子都是能在星系間穿行的絶佳星際船艦。

古艾茲幾乎無時無刻不在設計飛船。

他說:「1997年看《星球大戰》(Star Wars)時我還很小,電影對我的影響很大。我那時經常和哥哥弟弟們一起用樂高積木設計自己的飛船。」

「小時候我們常常組裝飛船,把媽媽不用的各種舊實驗器具用熱熔膠粘起來,然後噴上顏色,有時還會在模型裏放煙花來引爆它。在學校我還會把橡皮擦當成《星際迷航》(Star Trek)裏的航天飛機,在上面畫小窗戶和其他細節。」

Image copyright Eric Geusz Image caption 以橡皮擦為靈感的設計(Image: Eric Geusz)

長大後,古艾茲成了一名軟件開發者,但閒暇時間仍然繼續畫畫,仍舊看什麼都能想到飛船。他於是把作品發到了網上,並在社交媒體上收獲了大批粉絲。

他補充道:「藝術創作能幫助我從一整天的編程以及排查故障的工作中解放出來,這是一種冥想活動,我推薦給所有人。我迄今為止最喜歡的設計是洗髮水飛船,但我還有很多設想,希望做出來能比現在的更好。」

Image copyright Eric Geusz Image caption 受某著名品牌啟發而創作的洗髮水飛船(Image: Eric Geusz)

古艾茲也受到真正的飛船,以及影視作品中經典設計的啟發。

他解釋道:「我一直都是太空飛船的狂熱粉絲,能與飛船同在實在是太酷了。俄羅斯R-7火箭家族是聯盟號飛船的運載火箭,我也特別喜歡這一款,設計非常簡潔但很棒。」

「電視電影中我最喜歡的是《太空堡壘卡拉狄加》(Battlestar Galactica)中的毒蛇二型星際戰鬥機(Viper Mark II)、《家園》(Homeworld)裏的泰坦攔截機(Taiidan Interceptor)、星球大戰系列遊戲《舊共和國騎士》(Knights of the Old Republic)裏的蒼木之鷹(Ebon Hawk),還有《星球大戰》裏人人都愛的T-65B X翼星際戰鬥機(T-65B X-Wing Starfighter)。」

Image copyright Alamy Image caption 天行者盧克的X翼星際戰鬥機(Image: Dances With Wolvezs / Alamy)

Image copyright Wikimedia Image caption 俄羅斯R-7火箭的各種型號(Image: Wikimedia)

Image copyright NASA Image caption 2009年亞特蘭蒂斯號航天飛機發射(Image: NASA)

古艾茲的作品通常先是在傳統媒介上成形,然後再進行數字化處理。

他說:「我的創作過程經常在變化,但我一般都會先用鉛筆畫很多草圖,找到可行的,再在平板電腦上用圖像處理軟件Photoshop做成電子版。有時也會製作3D草圖,幫助自己更凖確地設計結構。」

「我在電腦裏存了一大堆想要實現的創意和設計,我希望能出一本圖冊,創意都是來自於咖啡桌這些日常用品,獻給那些喜歡的人。雖然我沒出過圖冊,但我已經凖備好迎接挑戰了。我鼓勵大家都更加異想天開。」

Image copyright Eric Geusz Image caption 檸檬加上兩個勺子,就變成一架太空飛船(Image: Eric Geusz)

Image copyright Eric Geusz Image caption 從廚房飛往外太空(Image: Eric Geusz)

Image copyright Eric Geusz Image caption 是拉差甜辣醬太空飛船(Image: Eric Geusz)

