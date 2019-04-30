《復仇者聯盟4》：漫威超級英雄的返場答謝表演

Image copyright Getty Images Image caption 《複聯4》好比是匯集了過去的一切榮耀。觀眾如果記不清之前幾部漫威電影的細節，可能會看得一頭霧水。

即使《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）不能被稱作最後一部超級英雄大片，它也算得上是迄今為止漫威發行過的超級英雄影片的終結篇。漫威在電影業舉足輕重，《復仇者聯盟4》是它11年來製作的第22部電影。這部作品內容豐富，幾乎融合了之前影片中所有的故事線索。

但去年上映的《復仇者聯盟3：無限戰爭》（Avengers: Infinity War）才更像是漫威的巔峰之作，匯集了復仇者聯盟以及銀河護衛隊、奇異博士（康伯巴奇，Benedict Cumberbatch飾）、蜘蛛俠（赫蘭德，Tom Holland飾）和黑豹（博斯曼，Chadwick Boseman飾）。

影片中，紫色皮膚的大塊頭滅霸（Thanos，布洛林Josh Brolin飾）毀滅了宇宙中的一半生命（至少是能說話的生命，但並沒有跡象表明動植物能倖免於難）。電影融合了星際科幻小說和人們對遊戲《龍與地下城》（Dungeons and Dragons）的幻想，涵蓋以往老派經典超級英雄的群戰，但身手更加敏捷，史無前例，令人驚嘆。

相比而言，《復仇者聯盟4》算不上是史詩級別，劇情也並非高潮迭起，影片更像是返場表演，比賽結束后冠軍繞場答謝觀眾。忠實粉絲會想看到眾多熟面孔的重聚，但你如果想要感受漫威電影過山車般的緊張刺激，還是再看一遍《復仇者聯盟3》吧。

《復仇者聯盟4》之所以沒那麼有衝擊力，一個簡單的原因是，超級英雄變少了。上一部的結局出人意料， 滅霸戴著金色的無限手套打了個響指，許多極受歡迎且有趣的角色都隨之灰飛煙滅，包括黑豹、奇異博士、蜘蛛俠、緋紅女巫（奧爾森，Elizabeth Olsen飾），還有星爵（帕拉特，Chris Pratt飾）。影片新加盟了由拉爾森（Brie Larson）飾演的驚奇隊長，但只出現了幾分鐘。雖然她是在地球上出生長大，但更關注其他宇宙，於是一有機會就飛去了外太空，令人失望。

Image copyright Getty Images Image caption 故事情節也相對較弱，對白可能比你期待的要多，沒那麼沉重也沒那麼瘋狂，更像是一部吵吵鬧鬧的犯罪電影。

於是，鋼鐵俠（小唐尼，Robert Downey Jr飾）、美國隊長（埃文斯，Chris Evans飾）、雷神（海姆斯沃斯，Chris Hemsworth飾）、綠巨人（魯法洛，Mark Ruffalo飾）、黑寡婦（約翰遜，Scarlett Johansson飾）、鷹眼（雷納，Jeremy Renner飾）、火箭（庫珀，Bradley Cooper配音）、蟻人（路德，Paul Rudd飾）、戰爭機器（錢德爾，Don Cheadle飾），還有星雲（吉蘭，Karen Gillan飾），個個都在緬懷同伴，之後才打起精神去對抗滅霸。

你得承認，把這些名字羅列出來，超級英雄的數量簡直太多了。但《復仇者聯盟3》的看點在於，編劇馬庫斯（Christopher Markus）和麥克菲利（Stephen McFeely），以及導演安東尼·羅素（Anthony Russo）和喬·羅素（Joe Russo）將來自不同星球的眾多角色巧妙地安排在了一起，但《復仇者聯盟4》的編排就簡單了許多。

故事情節也相對較弱，對白可能比你期待的要多，沒那麼沉重也沒那麼瘋狂，更像是一部吵吵鬧鬧的犯罪電影，一幫人分成幾隊從滅霸手裏去偷能夠毀滅生命的無限寶石，以阻止滅霸戴著無限手套打個響指就將生命毀滅。

《復仇者聯盟4》跟犯罪電影《十一羅漢》（Ocean's Eleven）風格類似，有什麼特殊之處我就不劇透了，畢竟漫威對主要情節的保密工作做得簡直天衣無縫。

但我要說，各位英雄要去一個新的地方完成任務，但這個地方已經在無數非漫威系列的電影和電視劇中被探索過了。戰爭機器和蟻人甚至還把《復仇者聯盟4》與他們之前電影之間的聯繫悉數列出——倒是個轉移批評的好辦法，但也說明《復仇者聯盟4》中的許多反轉和笑點你之前都看過了。

Image copyright Getty Images Image caption 《複聯4》標誌了一個時代的終結。

但有一點沒有類比到——在經典情景劇《宋飛傳》（Seinfeld）最後一集裏，宋飛（Jerry Seinfeld）和朋友們重逢了，也與劇中許多人再次相聚。

《復仇者聯盟4》好比是匯集了過去的一切榮耀。觀眾如果記不清之前幾部漫威電影的細節，可能會看得一頭霧水，但就算是忠粉也可能會覺得，製片人沒把故事放在首位，不過是給影迷們一個懷舊和自行發揮的機會，這也好意思。但電影也算是流暢感人，三個小時很快就過去了，尤其是雷神和綠巨人變得很有意思，可謂驚喜。

平心而論，如果你真的相信漫威宇宙，願意花三個小時去看電影，那麼對電影裏一堆拍肩擊掌的好心舉動應該也不會反感。

而且，兩位導演也確實呈現了觀眾們期待已久的盛大場面和濃厚情感。首先，他們奉上了注定會發生的終極大戰——比上一部電影裏的終極大戰還要宏大。另外，還作別了幾位漫威最受歡迎的角色，催人淚下。有些角色是真的死了，與滅霸在星際間解體不同，他們是永遠地離開了。

在我觀看的那一場電影，周圍觀眾都在抽泣，這也怪不得他們。之後還會有許多超級英雄電影，但《復仇者聯盟4》確實標誌了一個時代的終結。

★★★☆☆

影片評分：三星

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