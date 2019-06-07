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最近，許多公司發佈了更加靈活的工作著裝新規範，高盛（Goldman Sachs）便是其中一員。公司中的男性員工可以脫掉西裝，換上寬鬆的便褲，鬆開領帶，只要能「表現出良好的判斷力」即可。這是否說明男士傳統的西裝革履形像從此開始瓦解？如果是的話，這體現了男性身份怎樣的變化？

西裝一直以來都是男性紳士形像的代名詞，但是「紳士」在當今時代到底意味著什麼呢？這個詞總是會讓人聯想起鋥亮的牛津雕花皮鞋、三件套西裝和男士氣概。所謂紳士總有「高人一等」的感覺，但現在這個詞似乎已經過時。1931年創辦的美國男性時尚雜誌《紳士季刊》（Gentleman's Quarterly）於1957年更名為《GQ》，當時傳統男子氣概和男性權威正受到人們的鞭撻。越南戰爭、激烈抗議和文化劇變是20世紀60年代美國的標誌。1963年，肯尼迪總統，這位光鮮亮麗的騎士和傳奇領袖，在全世界面前被謀殺。

Image copyright Getty Images Image caption 西裝革履的肯尼迪總統透露著男子氣概（Credit: Getty Images）

肯尼迪身著筆挺的單排扣西裝，挺括的白襯衫，低調的領帶。他的髮型從來沒變過，邊分短髮，整個人看起來聰明又老練，一切細節都在掌控之中。身著西服的肯尼迪確實耀眼奪目，但對大多數男人來說，西裝只是一種制服。

男子氣概也應該是整齊劃一的。20世紀60年代，美國社會出現了嚴重的摩擦。想想看那時無政府主義的種種表現和嬉皮士形像，一切都與表達自由有關。人們開始蔑視身著灰色西裝的男性刻板印象及其所代表的一切。舒適、簡單和廉價的藍色牛仔褲從那時開始流行起來，這是向今天的街頭風格革命邁出的一小步。

2019年2月底的奧斯卡頒獎典禮上，當然很多男士都是西裝革履，但顏色和剪裁有了很大的變化。出演超級英雄電影《黑豹》的博斯曼（Chadwick Boseman）身穿一套裝飾華麗的紀梵希高級定制時裝亮相。這套衣服看起來更像一條連衣裙。最引人注目的還是電視劇《姿態》（這是20世紀80年代紐約上流社會的一個多性別場景）中的主演波特（Billy Porter），他穿著一件由克里斯蒂安·西裏亞諾（Christian Siriano）設計的寬大長袍，但從腰部以上是一件類似燕尾服的夾克。從萬用的男士西裝到燕尾服長袍，這其中的發展過程到底怎麼樣的呢？

Image copyright Getty Images Image caption 波特身著克里斯蒂安·西裏亞諾設計的「燕尾服長袍」在2019年奧斯卡頒獎禮上引起了轟動（Credit: Getty Images）

別再爭辯到底什麼是「紳士」了，我們現在所面臨的難題是「男人」是什麼，或更關鍵的是男人應該是什麼樣的人。「他」已越來越不像「我」和「我們」那麼重要。我們所處的群體定義了我們是誰，而「他」只是我們之一而已。

Image copyright Getty Images Image caption 在2019年奧斯卡頒獎典禮上，演員博斯曼身穿一套裝飾華麗的紀梵希高級定制的長尾禮服亮相（Credit: Getty Images）

我們再來看看美國《GQ》雜誌最近的一次轉型。2019年初，《GQ》前創意總監韋爾奇（Will Welch）被任命為該雜誌的新總編，旨在讓雜誌跟上現代化的步伐。印刷媒體很長一段時間以來一直與呈爆炸式增長的網絡媒體相較量。《GQ》面對的問題更加複雜，因為其目標讀者是千禧一代和後千禧一代（40歲以下的人）。這一群體很難取悅，而且討厭被定位。對於「男人」的定義也漸漸變得模糊，《GQ》從「紳士」雜誌轉型到「男性」雜誌，誰知道未來會有什麼樣的變化呢。韋爾奇似乎肩負了一項不可能完成的任務。

Image copyright Meinke Klein Image caption 《GQ》的新主編韋爾奇會帶來風格和態度上的改變嗎（Credit: Meinke Klein）

韋爾奇上任後，在第一期（2019年2月）的「編輯致讀者信」中附了一張自己的照片，照片中他盤腿坐在地上，穿著運動鞋和休閒襯衫，鞋子沒系鞋帶，襯衫沒扣扣子，裏面是一件t恤。頭髮還是側分，但手上卻有兩個紋身圖案。男士的形像已經不再是以前那般高貴了。

一切皆有可能

這張照片旨在表明雜誌的意圖，要知道該雜誌以前有專欄專門討論領帶的寬度和西服口袋的形狀。韋爾奇在接受BBC文化頻道採訪時表示：「我不會按照別人對《GQ》編輯著裝的看法行事。我對《GQ》的理解是了解自己，信任自己，做最好的自己，而不是去追求某種想像中的理想狀態，或者穿一件特別的襯衫。」

在這一期的《GQ》中只出現了少數幾套西裝，其中最保守的一套還沒有搭配襪子。其餘的則是一群有著自己著裝風格的人，奧森（Frank Ocean）、文森特（St Vincent）、梅爾（John Mayer）和鮑德溫（James Baldwin）都在其中。感覺好像特別突出了某種著裝路徑。正如韋爾奇所言：「我認為，衝刷男人和女人、雄性和雌性、黑人和白人之類二元結構對文化和社會都有好處。這意味著我們要時刻保持頭腦清醒，敞開心扉，認識並尊重個體的尊嚴和獨特性。」

Image copyright Alasdair McLellan Image caption 奧森穿著普拉達的高領汗衫和為《GQ》特別定制的褲子（Credit: Alasdair McLellan）

男裝在線零售商「波特先生」（Mr Porter）是另一個例子。如今男性比較深入地思考自己的身份以及想成為何樣的人，反映此變化的是男裝行業的快速增長。花幾分鐘瀏覽一下像波特先生這樣的網站，你就會對琳琅滿目的服裝和配飾有一個大致的了解，其中只有一小部分商品是西服套裝。奢侈品成衣，如湯姆福特（Tom Ford）和傑尼亞（Ermenegildo Zegna），一直是波特先生的核心市場。其購買董事弗斯（Fiona Firth）說：「當今時代，休閒服裝成為主流，人們日常生活中的穿著更加隨意，傳統成衣大不如從前。但是男人在生活中總會有需要穿西裝的場合，比如說婚禮、公司活動，對多數人而言是辦公室，所以西裝並不會完全退出人們的生活。」但菲爾斯補充說：「情況在不斷改變。緊跟潮流的西裝會變得更加休閒隨意，更符合現代男性的著裝標凖。我認為西裝是有未來的，會適應男性不斷變化的生活方式。」

Image copyright Getty Images Image caption 特立獨行的化妝師凱尼格（Ezra Koenig）在《GQ》年度男性大獎上接受媒體拍照（Credit: Getty Images）

波特先生評選的2018年最佳服裝男士名單上的8位男士中只有3位穿著西裝。正如人們所料，其中只有查爾斯王子穿著傳統的西裝。這8個人來自不同的種族，非常有自己的個性和風格。足球運動員貝列林（Héctor Bellerín）在倫敦時裝周上穿著絲綢睡衣和毛茸茸的古馳（Gucci）拖鞋亮相。他對這一切似乎完全滿不在乎。相比之下，2019年2月的最佳著裝男士可能比較低調，但很明顯，他們也在穿著上花了很多心思。8位候選人中有4位穿著西裝（榜單因奧斯卡而有所傾斜）。博斯曼身著粉色西裝，再次吸引了大眾目光。這些榜單上的人是敢於冒險的人，忠實於自己的喜好，並且不害怕做自己。

Image copyright Getty Images Image caption 在最近的倫敦時裝周上，足球運動員貝列林穿著絲綢睡衣和毛茸茸的古馳拖鞋（Credit: Getty Images）

也可以說，西裝本身和穿西裝的男人一樣都在改變。在過去，穿西裝需要遵守嚴格的規矩，現在看來一切皆有可能。例如，人們經常看到時髦西裝與運動鞋搭配，以及各種色調的套裝，包括紫色和柔和的粉色。西裝正被一個更大、更複雜的時尚穿法所吸收。正如韋爾奇所言：「我在洛杉磯、紐約、倫敦或巴黎時，我眼前的一切都互相融合。你既可以穿套裝也可以穿限量版運動鞋。你可以走復古路線，回到20世紀60年代、70年代、80年代或90年代。同一個人可以在一周的時間裏嘗試各種各樣不同的風格，正式、朋克、摩登、迪斯科、嬉皮或嘻哈。這就是為什麼當下的時尚如此之獨特。」

Image copyright Mr Porter Image caption 波特先生評出的2018年最佳著裝男士的造型多種多樣（Credit: Mr Porter）

就人類身份而言，我們生活在一個黃金時代。催生嚴苛的著裝規範的男性文化可能正在消亡，但其他東西也逐漸成形。灰色或黑色西裝永遠是經典。我期待未來「燕尾服長袍」也能成為經典服裝。

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