Image copyright Getty Images

1939年，有超過300名現代主義建築師定居倫敦，有的來自德國、奧地利，也有的來自蘇聯、捷克斯洛伐克、波蘭、匈牙利和羅馬尼亞。他們中的多數，都是從納粹控制下的歐洲逃亡出來的難民。這一批建築師中，比較出名的有格羅皮烏斯（Walter Gropius）、布勞耶 （Marcel Breuer）、萊伯金（Berthold Lubetkin）和門德爾松（ Erich Mendelsohn）等。難民中很多都是猶太人。

在英國短暫停留後，有的建築師又一次動身，移居美國。也有的到了英國後直接啟程前往美國或其他地方，如特拉維夫。前往美國的有德裔猶太人門德爾松，他在1935年時參與設計了英國濱海聖地貝克斯希爾（Bexhill-on-Sea）的德拉瓦爾亭（De La Warr Pavilion）。前往美國的還有俄國出生的英國建築師謝爾馬耶夫（Serge Chermayeff）。彼時的巴勒斯坦被英國佔領，兩人在赴美前曾在那裏設計了許多現代主義建築，包括特拉維夫附近的魏茨曼之家（Villa Weizmann）。

Image copyright Getty Images Image caption 德拉瓦爾亭位於英國的貝克斯希爾，由德國建築師門德爾松設計（Credit: Getty Images）

全英藝術節上，不論內行外行，大家都一直認為這些移民建築師的作品極大豐富了英國文化。波姆-杜辰（Monica Bohm-Duchen）是本次藝術節的創意總監，有一本書即將出版，她說：「兩年前我在漢普斯特德（Hampstead），講解上世紀30年代時此地何以成為倫敦的文化中心。著名的現代主義建築『草坪路公寓樓』（Lawn Road Flats），也有人稱之為伊索肯公寓樓（Isokon building），就坐落在此。當時我認為，人們低估了這些逃離納粹的建築師對英國的影響。對於他們來說，適應英國並不是一件容易的事情。英國人的反德情緒能夠追溯到一戰，而且和反猶太主義情緒一樣普遍。在公眾場合也不方便說德語。那時候曾經出版過一本書，專門教猶太人英國的禮儀。」

Image copyright Isokon Plus Archive Image caption 伊索肯公寓樓又名「草坪路公寓樓」，是設計師對于城市極簡主義生活的大膽創新（Isokon Plus Archive）

這些流亡到英國的建築師中，不乏才華橫溢的實踐型教師，有的畢業於包豪斯（Bauhaus）學校。這所學校由格羅皮烏斯創辦於1919年，至今仍有巨大的影響力。今年是學校創建100週年紀念，但這場由全球展覽和各種新書出版構成的慶典，並不能夠掩飾學校最後幾年動蕩的狀況。

上世紀20年代和30年代，包豪斯學校力推不加修飾的功能主義建築風格，後來人們將這種風格稱作是「國際風格」（International Style）。隨著納粹權力日益擴大，這種建築風格備受打壓。有人認為，學校薈萃全球文化的行為暗示了其反對德國的內核，就連學校的平面屋頂設計也為納粹所詬病，強詞奪理說這種設計不適合高緯度氣候，並將之劃為猶太人行徑。1933年，納粹衝鋒隊衝入學校，圍捕在校學生，並進行審訊，學校不得已關閉。格羅皮烏斯不是猶太人，但是由於他「墮落」的現代主義建築風格為納粹所鄙視，也遭到了排擠。至此，建築委員會已經空無一人，格羅皮烏斯沒有辦法，只能離開德國。

Image copyright Getty Images Image caption 倫敦的伊索肯公寓樓於1934年建成開放。作者說，這裏成為許多難民設計師的居所（Credit: Getty Images）

包豪斯學校堅持「整體藝術品」（Gesamstkuynstwerk）的原則。學生在校第一年必須學習基礎課程。在此期間，他們能夠熟悉各個不同的學科，最後決定自己的專業。這種方法頗具開創性，為英美藝術學校的預科課程設置提供了模板。包豪斯學校的建築師、織品設計師、玩具和平面設計師，以及陶藝師們在流亡的過程中，把學校的理念不斷傳向世界各地。

推廣包豪斯理念

新書《包豪斯的西進：英美的現代藝術和設計》（Bauhaus Goes West: Modern Art and Design in Britain and America）的作者珀爾思（Alan Powers）說：「包豪斯給學生打下了牢固的基礎，在流亡過程中也更能適應環境。」難民從納粹掌控之中逃脫，能否在其他國家扎根，主要取決於他們是否能和該國建立聯繫，以及能否維持設計水平，找到穩定的工作。格羅皮烏斯本人的起步不差。麥卡錫（Fiona MacCarthy）是最新傳記《格羅皮烏斯：包豪斯學校創始人的遠見卓識》（Walter Gropius: Visionary Founder of the Bauhaus）的作者，她說：「格羅皮烏斯到英國，是由建築批評家、現代主義愛好者尚德（Phillip Morton Shand）一手操辦的。他要來英國，就要預先確定兩人在建築事業上的合作伙伴關係。普理查德（Jack Pritchard）為他在『草坪路公寓樓』裏安排好了住所，並在自己的開發公司（伊索肯）為他留好了工作。」

Image copyright Isokon Archive Image caption 現代主義家具就是從包豪斯學校走出的，徹底改變了設計界（Credit: Isokon Archive）

和周遭的瑞士小屋（Swiss Cottage）、聖約翰林（St John's Wood）一樣，倫敦北部的漢普斯特德是左翼思想的搖籃。上世紀30年代，數千名難民來到此地定居。他們說著一口德語，被當地人稱為希特勒流亡者（Hitler émigrés）。佛洛依德（Sigmund Freud）就是其中的一員。英格倫德（Magnus Englund）和戴貝爾吉（Leyla Daybelge）曾經出版過一本書，名為《英國的伊索肯公寓樓和包豪斯風格》。如今在倫敦的阿蘭姆畫廊（The Aram Gallery ）正在舉行同名的展覽。如今的伊索肯公寓樓已經住滿了租客，底樓的畫廊於2014年開放，至今訪客已逾15000人次。

Image copyright Isokon Plus Archive and Pritchard Papers, Universi Image caption 1939年，里斯（Egon Riss）設計了伊索肯書架收納櫃（The Isokon Penguin Donkey）的原型（Credit: Isokon Plus Archive and Pritchard Papers, University of East Anglia）

1931年，普理查德和現代主義建築師科茨（Wells Coates）一起前往已遷校至德紹（Dessau）的包豪斯學校。他們發現，學校因委員會受納粹控制而關閉了。隨後，他和精神病醫生妻子莫裏（Molly）一起，委托科茨設計了「草坪路公寓樓」。

普理查德說服英國政府，接受了許多德國和奧地利的難民，就居住在這棟實驗性的大樓裏。當時樓裏還居住著包豪斯的家具系的前部門主任、匈牙利人布勞耶（Marcel Breuer）、金屬件工作室的主理人莫荷裏-納吉（László Moholy-Nagy），以及負責教編織工藝的博爾戈（Otti Berger）。博爾戈出生於南斯拉夫，逃亡到英國後居住在貝爾賽公園（Belsize Park）附近。後來，她回到歐洲大陸照顧生病的母親，不幸被納粹逮捕，於1944年死於奧斯維辛集中營。

Image copyright Yamawaki Iwao & Michiko Archives Image caption 博爾戈在高高的紡織機上工作的場景。博爾戈是一名織物設計師，20世紀30年代後期，她也來到了英國（Credit: Yamawaki Iwao & Michiko Archives）

佩夫斯納（Nikolaus Pevsner）也是逃離納粹德國的難民，同時也是格羅皮烏斯的支持者。1935年，佩夫斯納出版巨著《現代運動的先驅：從莫里斯到格羅皮烏斯》（Pioneers of the Modern Movement: from William Morris to Walter Gropius），大力推廣包豪斯學派的理念。格羅皮烏斯也在自己1935年出版的《新式建築與包豪斯學派》（The New Architecture and the Bauhaus）之中宣傳了現代主義思想。該書的封面由莫荷裏-納吉設計，配了一個測量裝置的圖片，中間用紅色燈芯體字體寫出書名，十分大膽前衛。

莫荷裏-納吉曾在皮卡迪利（Piccadilly）一家名為辛普森的男裝店工作過，主要工作是確保陳列無誤，膠合板櫥櫃彎折地恰到好處，吊燈陳列整齊。布勞耶出生自猶太家庭，但在1926年和第一任妻子俄普斯（Marta Erps）結婚時宣佈拋棄猶太教信仰。1936年，他聽從格羅皮烏斯的建議，搬到了倫敦。布勞耶受僱於普理查德的設計公司伊索肯，專門設計家具。當時鋼管家具已經過時，布勞耶設計的曲線膠合板件浪漫、多用有機材料，完美地融入了20世紀30年代盛行的現代主義風格。里斯出生於奧地利，當時也住在「草坪路公寓樓」中。應普理查德之邀，也為伊索肯公司設計過不少作品，其中包括一種膠合板製成的驢型收納櫃，能夠輕易收納書籍、雜誌、酒瓶和眼鏡。

Image copyright Isokon Plus Image caption 1936年，布勞耶設計了以自己名字命名的扶手椅，至今仍然有廠家生產（Credit: Isokon Plus）

格羅皮烏斯曾經受僱設計了劍橋郡的伊平頓鄉村學院（Impington Village College）。當時與他合作的設計師福萊（Maxwell Fry）用當地的磚，來回應了格羅皮烏斯這種柔和的現代主義情感。佩夫斯納稱它是「英格蘭最完美的建築之一」。

格羅皮烏斯還是認為，在英國的這段時間並不如意。麥卡錫告訴BBC設計欄目的記者說：「主要原因是沒有活幹。」當時英國人對現代主義建築風格接受度不高，她補充道：「布朗特（Anthony Blunt）說的挺對的，英國人不喜歡現代主義建築的原因，是『看著沒有家的感覺』。」包豪斯學校尚存之時，哈佛大學對其表現出了極大的興趣。1936年，哈佛向格羅皮烏斯拋出了橄欖枝，他成為了哈佛設計學研究生院的首席教授。

1937年，在皮卡迪利的特羅卡德羅（Trocadero）酒店，人們為格羅皮烏斯舉行了盛大的送別晚宴。當時共有136位嘉賓出席，其中包括著名小說家威爾斯（HG Wells）和家具設計師羅素（Gordon Russell）等，由此可以看出英國人對格羅皮烏斯的敬意。

Image copyright Getty Images Image caption 格羅皮烏斯和莫荷裏-納吉在芝加哥。美國張開懷抱迎接了這批湧入的現代主義設計師（Credit: Getty Images）

某種意義上來說，相比英國，從包豪斯學校裏走出來的人確實更容易在美國扎根。因為早在上世紀20年代，美國就對這一學派表現出了極大的興趣。相反地，麥卡錫也指出，即使有普理查德等人的推廣，英國的前衛文化先驅「還是屈居於福萊（Roger Fry）、布盧姆斯伯裏集團（Bloomsbury Group）等推行的法國主流審美之下」。

Image copyright Benjamin Blackwell/ Estate of Margaret DePatta Image caption 1940年芝加哥的一本剪貼簿，上面是設計學院的一些圖片（Credit: Benjamin Blackwell/Estate of Margaret DePatta）

1926年，美國的布魯克林博物館（Brooklyn Museum）舉辦了一場國際現代藝術展，有不少包豪斯學派的藝術家作品參展。1932年，哈佛大學學者巴爾（Alfred Barr Jr）設置了美國的第一門現代藝術與建築課程，他的同事約翰遜（Phillip Johnson）和希區柯克（Henry-Russell Hitchcock）也在紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art）舉辦了一場著名的國際風格展覽。

格羅皮烏斯抵達美國後不久，便讓布勞耶也到美國來找他：「美國太棒了！別告訴英國人，這裏沒有霧霾的困擾，也沒有各種心理上的噩夢。這裏的人們開放、自由，你在這裏也會找到更廣闊的空間。」布勞耶和格羅皮烏斯在美國有過一段短暫的商業合作關係。1939年至1940 年之間，二人共同設計了匹茲堡的艾倫·弗蘭克之家（Alan I W Frank House）。

1933年，約翰遜把包豪斯流亡者阿爾博思（Anni Albers）請到美國。阿爾博思是紡織品設計師，她丈夫約瑟夫則是藝術家，夫妻倆一起去北卡羅來納的黑山學院（Black Mountain College）任教。時年，這所學校剛剛成立，如今已經成為一所跨學科的創新型藝術學院。即使在美國，阿爾博思也秉持了包豪斯學校的教學傳統，在材料上不設任何限制。剛來時，學校還沒有配備紡織機，她便鼓勵學生模仿古代織工，到自然界中尋找編製工具。她後來成功開創了一番事業，成為了諾爾（Knoll）等高端設計品牌的織物供應商。

Image copyright Getty Images Image caption 泛美大樓（Pan Am building）是當時曼哈頓的標誌性建築，格羅皮烏斯是設計師之一（Credit: Getty Images）

德裔設計師範德羅（Ludwig Mies van der Rohe）曾是包豪斯學校的建築系主任。他於1938年搬到美國，在芝加哥創立了阿莫理工學院（Armour Institute），即伊利諾伊理工學院（Illinois Institute of Technology）的前身。他在建築界一如既往的成功，曾設計了許多標誌性建築，如芝加哥外的範斯沃斯住宅（Farnsworth House ，1945年 -1950年），以及紐約的西格拉姆大廈（Seagram Building ，1954年-1958年）等。

戰後，格羅皮烏斯與貝魯斯齊（Pietro Belluschi）、埃梅裏·羅斯家族建築設計公司（Emery Roth＆Sons）一起，共同設計了紐約泛美大廈（1960年-1963年）。1964年，他加入了建築師合作協會（Architects' Collaborative, TAC）。該協會成立於馬薩諸塞州的劍橋市，繼承了包豪斯學校團隊合作的熱情。珀爾思在《包豪斯的西進》（Bauhaus Goes West）中寫道：「設計過程中，協會要求所有成員參與討論，循序漸進，給予批評和建議。」

Image copyright Getty Images Image caption 1949年開始，格羅皮烏斯夫妻定居於馬薩諸塞州的林肯市（Credit: Getty Images）

來到美國後，格羅皮烏斯和妻子伊瑟（Ise）一直居住在馬薩諸塞州，直到1969年去世。房子是自己設計的，1938年建成。 1955年，在給普里查德的信中，伊瑟回憶了30年代的倫敦生活讓他們受益：「遊覽各個地方，給了我們很大的幫助。我們觀察到了不同國家、民族之間的相互聯繫；『草坪路公寓樓』讓我們邁出了第一步，至今都令我難以忘懷。」如今，人們將格羅皮烏斯夫妻在林肯市的房子改造成了一個博物館，向這位天才建築師和他那個圈子中其他非凡的設計師致敬。

請訪問 BBC Culture 閲讀 英文原文。