圖輯：改變穿著的60年代太空時尚

具有太空感的皮爾卡丹(Pierre Cardin)銀色束腰外衣、帕高(Paco Rabanne)的鏈甲連衣裙、奎恩特(Mary Quant)的超短迷你裙——這些都是對20世紀60年代的絶佳描述。是什麼激發出二戰後時尚界這股前衛思潮呢?時尚和紡織品博物館(Fashion and Textile Museum)的展覽《搖擺倫敦:一場生活方式的革命》(Swinging London: A Lifestyle Revolution)透露出相關訊息,特別是關於俗稱為切爾西套裝(Chelsea Set)的波希米亞文化。

太空潮流的成員包括1955年在國王大道(King's Road)開設第一家芭莎(Bazaar)精品行的奎恩特,1964年開設第一家生活方式商店的康藍(Terence Conran)。其他重要藝術家還有康藍的密友保羅齊(Eduardo Paolozzi),他是獨立團體(Independent Group)的聯合創始人,也是英國波普藝術運動的先驅。

「這個戰爭年代出現的組織十分年輕和叛逆,」雷納(Geoffrey Rayner)說道。雷納與張伯倫(Richard Chamberlain)曾合著《康藍/奎恩特:搖擺倫敦:一場生活方式革命(ACC 藝術叢書)》(Conran/Quant: Swinging London: A Lifestyle Revolution (ACC Art Books)),該書亦與本次展覽同時推出。「社會舊秩序以及大英帝國均已瀕臨破碎,普通人手中有了更多的錢,因而奎恩特開始質疑精英時尚。」

倫敦的維多利亞和阿爾伯特博物館(Victoria & Albert Museum, V&A)已有對奎恩特的回顧,展示了她對芭莎精品行的設計,以及印有她個人圖標(時髦的黑白雛菊圖案)的草圖、走秀錄影、化妝品以及包裝。

「現代主義並非奎恩特服飾的全部,」擔任維多利亞和阿爾伯特博物館策展人的利斯特(Jenny Lister)向英國廣播公司設計頻道(BBC Designed)說道。「現代主義關乎實用主義,拒絶任何過分挑剔的態度。1960年前後,她開始借用花呢、法蘭絨、細條紋西服料等實用的男裝面料,並將黑色和明亮的顏色運用在運動衫上,讓它們看起來更立體。她希望女性奔跑、運動。她的服飾就是迪奧(Christian Dior)蜂腰造型的反面,而她的靈感則源自巴黎世家(Cristóbal Balenciaga)的麻袋裙以及20世紀20年代的低腰連衣短裙。」

另一位對奎恩特影響深遠的則是香奈兒(Chanel),她曾把女性從束腰中解放出來。而奎恩特的雛菊標誌彷彿是香奈兒白色山茶花標誌的波普版本。

正如這兩場展覽所示, 20世紀60年代相對永恆的現代主義服飾吸引著那個年代的摩登人士,在更為華麗的迷幻主義風潮來臨前,已在1966年達到頂峰,並持續令時尚愛好者著迷。現任時裝集團賽琳(Céline)創意總監的斯裏曼(Hedi Slimane)亦同樣長久地受其影響。在2000年至2007年擔任迪奧男裝(Dior Homme)創意總監期間,斯裏曼引入了他著名的纖細、帶有60年代新風格的剪裁,並為放蕩樂團(The Libertines)設計舞台服飾。那個年代,另一位沉醉於此的設計師是已故的斯普勞斯(Stephen Sprouse),他曾在20世紀70年代為哈利(Debbie Harry)設計有60年代創意的服裝。

奎恩特大概是眾人當中最前衛的。她與後來成為她丈夫的格林(Alexander Plunket Greene)、前律師以及攝影師麥克奈爾(Archie McNair)一同建立起自有品牌。不久後,這成了她20世紀50年代簡約設計的範本。她早期充滿活力的設計包括:寬鬆方正的背帶裙、用來提亮、點綴裙子的塑膠衣領。

太空時代

時尚界中現代主義的興起同樣由內在的簡約品味所激發。奎恩特第二間芭莎精品行於1957年在騎士橋街(Knightsbridge)開幕,其白、灰、黑三色的內部裝潢出自康藍之手,極為簡約。芭莎店中常常播放的現代爵士樂也為該店的現代主義品味增色不少。

時尚組合福爾與塔分(Foale and Tuffin)1961年在倫敦成立。其成員丹尼斯(Sally Dennis,曾用名Sally Tuffin)認為,奎恩特是那個時代的榜樣:「當時我們在皇家藝術學院(Royal College of Art)學習,奎恩特來做關於創業的演講。畢業後,我們勇敢地創建我們自己的品牌,對此我要感謝奎恩特。在藝術學校時,我們就把自己標榜為無拘無束的女性,不再滿足於母親們的著裝模式。我們的衣服簡單,易於穿著和舞動。學生時期,我們曾去參加巴黎時裝秀,對我們而言,在那座冷峻教堂裏看到紀梵希(Givenchy)展出他的極簡服飾是重要的轉折。」

奎恩特穿著自有品牌服飾的行為,不僅強化了品牌內在的現代主義特性,也反映出一套完整的生活方式。「大多數人都沒能意識到,造型不只是你穿的衣服,」她在1965年寫道:「還有你的妝容、做的髮型、挑選的襪子、走路的方式,所有的這些都是『造型感』的一部分。」

雖然奎恩特早期的設計價格相對較高,但她有意願要製作實惠服飾,所以對她而言,轉向量產服裝也十分自然。自1961年起,擁有超過1700家門店的美國零售商傑西潘妮(JC Penny)委托奎恩特設計時裝系列。1963年,她創建活力集團(Ginger Group)作為她的副線,名為塔樓(Paraphernalia)的紐約精品行負責銷售她的服飾。

奎恩特是最先發明超短裙的設計師之一。20世紀60年代的時尚靈感主要來源於50年代科幻小說中人物穿著的短裙,以及20世紀60年代的太空競賽。雷納表示:「《星際迷航》(Star Trek)等科幻小說電影及電視劇為宇宙創造了許多龐大、浪漫的元素。」銀色作為一種與太空旅行相關的顏色在當時十分流行,正如設計歷史學家希利爾(Bevis Hillier)在他的書《風尚百年》(The Century of Style)中所指出,邦德街(Bond Street)上拉皮迪斯(Ted Lapidus)精品行的銀色外觀(façades)和國王大道上的切爾西藥房(The Chelsea Drugstore)就是個中代表。

奎恩特熱衷於使用塑料材料,這是一種有太空時尚的材料。她在1965年為短吻鱷公司(Alligator)創作了名為潮濕(Wet),基於歐普藝術(Op Art)靈感的銀白雨衣系列。

奎恩特被巴黎的時尚圈拒之門外,正如皮爾卡丹因推出成衣線而被巴黎的高級時裝工會(Chambre Syndicale de la Haute Couture)驅逐。皮爾卡丹完全投入到未來主義美學當中,並且開發出名為卡迪納(cardine)的人造面料。與此同時,前土木工程師庫雷熱在1964年推出他的太空造型:模特帶著頭盔、不透明太陽鏡,穿著銀色褲子,如宇航員一般。

除了斯裏曼,今天的時尚品牌仍顯示出20世紀60年代的設計感。總部設在巴黎和倫敦的Yperlab致力於創作具有20世紀60年代獨特造型的服飾,並由巴黎精品行Lol by Louisiane銷售。「我們完成了對英雄們的致敬,」該品牌的聯合創始人巴爾特(Brice La Barthe)說道。「其中之一是對克萊因(William Klein)1966年的電影《波莉·瑪古,你是誰?》(Who Are You, Polly Maggoo?)的致敬,這部電影對時裝行業的浮華進行了辛辣諷刺。」

與此同時,鞋履品牌Ops&Ops亦受20世紀60年代影響。精品鞋行自由先生(Mr Freedom)因其產品上的趣味美國卡通人物圖案而著稱。他們的設計包括12號短靴(No 12 ankle boot),對應的彩色版本則名為月塵(Moon Dust);以及16號靴,其靈感源自電影《太空英雄芭芭拉》(Barbarella)。「這些設計本身就是很好的作品,」該品牌設計師之一的奧林斯(Teri Olins)表示:「我們無需說它的靈感來自20世紀60年代,只需要它看上去時髦。」

