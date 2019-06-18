圖輯：改變穿著的60年代太空時尚

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具有太空感的皮爾卡丹（Pierre Cardin）銀色束腰外衣、帕高（Paco Rabanne）的鏈甲連衣裙、奎恩特（Mary Quant）的超短迷你裙——這些都是對20世紀60年代的絶佳描述。是什麼激發出二戰後時尚界這股前衛思潮呢？時尚和紡織品博物館（Fashion and Textile Museum）的展覽《搖擺倫敦：一場生活方式的革命》（Swinging London: A Lifestyle Revolution）透露出相關訊息，特別是關於俗稱為切爾西套裝（Chelsea Set）的波希米亞文化。

Image copyright Getty Images Image caption 庫雷熱（Andre Courrèges）使用金屬元素，創造了具有太空感的設計（Credit：Getty Images）

太空潮流的成員包括1955年在國王大道（King's Road）開設第一家芭莎（Bazaar）精品行的奎恩特，1964年開設第一家生活方式商店的康藍（Terence Conran）。其他重要藝術家還有康藍的密友保羅齊（Eduardo Paolozzi），他是獨立團體（Independent Group）的聯合創始人，也是英國波普藝術運動的先驅。

Image copyright private collection Image caption 時尚和紡織品博物館將奎恩特的作品與《搖擺倫敦：一場生活方式革命》的展品一同展出（私人相片收藏）

「這個戰爭年代出現的組織十分年輕和叛逆，」雷納（Geoffrey Rayner）說道。雷納與張伯倫（Richard Chamberlain）曾合著《康藍/奎恩特：搖擺倫敦：一場生活方式革命（ACC 藝術叢書）》（Conran/Quant: Swinging London: A Lifestyle Revolution (ACC Art Books)），該書亦與本次展覽同時推出。「社會舊秩序以及大英帝國均已瀕臨破碎，普通人手中有了更多的錢，因而奎恩特開始質疑精英時尚。」

倫敦的維多利亞和阿爾伯特博物館（Victoria & Albert Museum, V&A）已有對奎恩特的回顧，展示了她對芭莎精品行的設計，以及印有她個人圖標（時髦的黑白雛菊圖案）的草圖、走秀錄影、化妝品以及包裝。

Image copyright Getty Images Image caption 皮爾卡丹專注於簡潔設計以及帶有未來主義式樣的帽子（Credit：Getty Images）

「現代主義並非奎恩特服飾的全部，」擔任維多利亞和阿爾伯特博物館策展人的利斯特（Jenny Lister）向英國廣播公司設計頻道（BBC Designed）說道。「現代主義關乎實用主義，拒絶任何過分挑剔的態度。1960年前後，她開始借用花呢、法蘭絨、細條紋西服料等實用的男裝面料，並將黑色和明亮的顏色運用在運動衫上，讓它們看起來更立體。她希望女性奔跑、運動。她的服飾就是迪奧（Christian Dior）蜂腰造型的反面，而她的靈感則源自巴黎世家（Cristóbal Balenciaga）的麻袋裙以及20世紀20年代的低腰連衣短裙。」

Image copyright Getty Images Image caption 1967年，穿著現代主義藝術家庫雷熱服飾的法羅（Mia Farrow），由貝利（David Bailey）為英國《時尚》雜誌（British Vogue）拍攝（Credit：Getty Images）

另一位對奎恩特影響深遠的則是香奈兒（Chanel），她曾把女性從束腰中解放出來。而奎恩特的雛菊標誌彷彿是香奈兒白色山茶花標誌的波普版本。

正如這兩場展覽所示， 20世紀60年代相對永恆的現代主義服飾吸引著那個年代的摩登人士，在更為華麗的迷幻主義風潮來臨前，已在1966年達到頂峰，並持續令時尚愛好者著迷。現任時裝集團賽琳（Céline）創意總監的斯裏曼（Hedi Slimane）亦同樣長久地受其影響。在2000年至2007年擔任迪奧男裝（Dior Homme）創意總監期間，斯裏曼引入了他著名的纖細、帶有60年代新風格的剪裁，並為放蕩樂團（The Libertines）設計舞台服飾。那個年代，另一位沉醉於此的設計師是已故的斯普勞斯（Stephen Sprouse），他曾在20世紀70年代為哈利（Debbie Harry）設計有60年代創意的服裝。

Image copyright Getty Images Image caption 1964年，設計師奎恩特與她的髮型師沙宣（Vidal Sassoon）（Credit：Getty Images）

奎恩特大概是眾人當中最前衛的。她與後來成為她丈夫的格林（Alexander Plunket Greene）、前律師以及攝影師麥克奈爾（Archie McNair）一同建立起自有品牌。不久後，這成了她20世紀50年代簡約設計的範本。她早期充滿活力的設計包括：寬鬆方正的背帶裙、用來提亮、點綴裙子的塑膠衣領。

太空時代

時尚界中現代主義的興起同樣由內在的簡約品味所激發。奎恩特第二間芭莎精品行於1957年在騎士橋街（Knightsbridge）開幕，其白、灰、黑三色的內部裝潢出自康藍之手，極為簡約。芭莎店中常常播放的現代爵士樂也為該店的現代主義品味增色不少。

Image copyright Getty Images Image caption 拉巴納（Paco Rabanne）的金屬鏈甲連衣裙濃縮了20世紀60年代的太空感（Credit：Getty Images）

時尚組合福爾與塔分（Foale and Tuffin）1961年在倫敦成立。其成員丹尼斯（Sally Dennis，曾用名Sally Tuffin）認為，奎恩特是那個時代的榜樣：「當時我們在皇家藝術學院（Royal College of Art）學習，奎恩特來做關於創業的演講。畢業後，我們勇敢地創建我們自己的品牌，對此我要感謝奎恩特。在藝術學校時，我們就把自己標榜為無拘無束的女性，不再滿足於母親們的著裝模式。我們的衣服簡單，易於穿著和舞動。學生時期，我們曾去參加巴黎時裝秀，對我們而言，在那座冷峻教堂裏看到紀梵希（Givenchy）展出他的極簡服飾是重要的轉折。」

奎恩特穿著自有品牌服飾的行為，不僅強化了品牌內在的現代主義特性，也反映出一套完整的生活方式。「大多數人都沒能意識到，造型不只是你穿的衣服，」她在1965年寫道：「還有你的妝容、做的髮型、挑選的襪子、走路的方式，所有的這些都是『造型感』的一部分。」

Image copyright Getty Images Image caption 1968年的電影《太空英雄芭芭拉》（Barbarella）依然激發著設計師的靈感（Credit：Getty Images）

雖然奎恩特早期的設計價格相對較高，但她有意願要製作實惠服飾，所以對她而言，轉向量產服裝也十分自然。自1961年起，擁有超過1700家門店的美國零售商傑西潘妮（JC Penny）委托奎恩特設計時裝系列。1963年，她創建活力集團（Ginger Group）作為她的副線，名為塔樓（Paraphernalia）的紐約精品行負責銷售她的服飾。

Image copyright Getty Images Image caption 1969年，模特穿著庫雷熱的拋光金屬服飾擺好姿勢，為英國《時尚》雜誌拍照（Credit：Getty Images）

奎恩特是最先發明超短裙的設計師之一。20世紀60年代的時尚靈感主要來源於50年代科幻小說中人物穿著的短裙，以及20世紀60年代的太空競賽。雷納表示：「《星際迷航》（Star Trek）等科幻小說電影及電視劇為宇宙創造了許多龐大、浪漫的元素。」銀色作為一種與太空旅行相關的顏色在當時十分流行，正如設計歷史學家希利爾（Bevis Hillier）在他的書《風尚百年》（The Century of Style）中所指出，邦德街（Bond Street）上拉皮迪斯（Ted Lapidus）精品行的銀色外觀（façades）和國王大道上的切爾西藥房（The Chelsea Drugstore）就是個中代表。

Image copyright Darren Evans/ Yperlab Image caption Yperlab是傳遞20世紀60年代設計感的當下品牌之一——其中耳飾由沃特森（Djurdja Watson）提供（Credit：Darren Evans/Yperlab）

奎恩特熱衷於使用塑料材料，這是一種有太空時尚的材料。她在1965年為短吻鱷公司（Alligator）創作了名為潮濕（Wet），基於歐普藝術（Op Art）靈感的銀白雨衣系列。

奎恩特被巴黎的時尚圈拒之門外，正如皮爾卡丹因推出成衣線而被巴黎的高級時裝工會（Chambre Syndicale de la Haute Couture）驅逐。皮爾卡丹完全投入到未來主義美學當中，並且開發出名為卡迪納（cardine）的人造面料。與此同時，前土木工程師庫雷熱在1964年推出他的太空造型：模特帶著頭盔、不透明太陽鏡，穿著銀色褲子，如宇航員一般。

Image copyright Darren Evans/ Yperlab Image caption Yperlab等當代時尚，都受奎恩特的影響（Credit：Darren Evans/Yperlab）

除了斯裏曼，今天的時尚品牌仍顯示出20世紀60年代的設計感。總部設在巴黎和倫敦的Yperlab致力於創作具有20世紀60年代獨特造型的服飾，並由巴黎精品行Lol by Louisiane銷售。「我們完成了對英雄們的致敬，」該品牌的聯合創始人巴爾特（Brice La Barthe）說道。「其中之一是對克萊因（William Klein）1966年的電影《波莉·瑪古，你是誰？》（Who Are You, Polly Maggoo?）的致敬，這部電影對時裝行業的浮華進行了辛辣諷刺。」

Image copyright Ops&Ops Image caption 鞋履品牌Ops&Ops的設計亦受20世紀60年代美學影響（Credit：Ops&Ops）

與此同時，鞋履品牌Ops&Ops亦受20世紀60年代影響。精品鞋行自由先生（Mr Freedom）因其產品上的趣味美國卡通人物圖案而著稱。他們的設計包括12號短靴（No 12 ankle boot），對應的彩色版本則名為月塵（Moon Dust）；以及16號靴，其靈感源自電影《太空英雄芭芭拉》（Barbarella）。「這些設計本身就是很好的作品，」該品牌設計師之一的奧林斯（Teri Olins）表示：「我們無需說它的靈感來自20世紀60年代，只需要它看上去時髦。」

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