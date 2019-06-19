圖輯：九座讓人驚艷的當代圖書館

Image copyright Tianjin Binhai Library/ MVRDV

英語中的單詞圖書館（libray）源於拉丁語書籍（liber）一詞。今天的圖書館大多都精心設計為文化中心和社會公民中心，當然會有大量的圖書。本文中提到的當代圖書館，都是全球範圍內圖書館革命的一小部分。我們可以看到，無論是丹麥的哥本哈根、加拿大的卡爾加裏，還是新西蘭的基督城和美國的芝加哥，各個城市令人嘆為觀止的圖書館建築，都會舉辦各種豐富多彩的活動，包括瑜伽、3D打印等。

Image copyright ALA Architects

頌歌中央圖書館（Oodi Central Library）

芬蘭赫爾辛基的頌歌中央圖書館，只有1/3的區域留給了書籍的儲藏。頌歌圖書館的負責人索伊尼瓦拉（Anna Maria Soininvaara）稱，這一設計的目的是「解決未來芬蘭人口的需求，重新定義圖書館，以此提倡社會的融合和全民教育。」芬蘭修改了《公共圖書館法案》（Public Libraries Act），以促進公民的終身學習、加強社會公民感、推進民主和言論自由。頌歌圖書館這一做法即是對該法案的回應。

頌歌圖書館坐落於赫爾辛基的坎薩萊斯托裏廣場（Kansalaistori），對面是芬蘭的議會大廈。圖書館樓頂呈起伏波浪狀，立面木板由芬蘭雲杉製成。圖書館面積達17250平方米，由ALA建築公司（ALA Architects）設計成公民文化活動場所。其中除了圖書收藏之外，還配備有電影院、創客空間、錄音室等，提供了各種公共服務，還能夠舉辦展覽以及社區活動等。

圖書館二樓的創客空間配備有各種高科技的工具，包括3D打印機、乙烯基打印機、激光切割器、熱壓機、縫紉機和數字木材雕刻設備等。圖書館將圖書轉移到地下這一層，擴大了圖書館的整體活動空間。而圖書的分類上架則由機器人操作。

Image copyright Tom Harris/ Skidmore Owings & Merrill

芝加哥公共圖書館·西環路分館（Chicago Public Library, West Loop）

這是芝加哥西環區的第一家公共圖書館，也是芝加哥圖書館的第81個分館。圖書館所在的兩棟建築前身是電視演播廳，建築外牆是久經風霜已生鐵鏽的鋼材。圖書館的內部重新裝修，拆掉原封閉了弓桁架和天窗的天花板，讓室內獲得明亮的採光。圖書館由SOM建築設計事務所（Skimore Owing & Merrill ）負責設計，佔地達1500平方米。由於配備了會議室、數字學習空間以及讓青少年使用的錄音間，圖書館平時還可以作為社區的活動中心使用。其中還特地為孩子們搭建了一個數字創客空間，可以作為「手腦結合實驗室」使用。圖書館講故事的房間有帶磁性可書寫的牆面。西環路分館和其他的芝加哥公共圖書館一樣，都提供免費的課後輔導。

Image copyright COBE

廷伯格圖書館（Tingberg Library）

哥本哈根的廷伯格社區有大量現代主義風格建築，但近來該地區犯罪率很高，整個地區也被邊緣化。COBE建築事務所設計的廷伯格圖書館是廷伯格學校的延伸，既是圖書館，也是當地社區的文化之家。圖書館內有會議室、咖啡廳和一間配備了激光切割器的工作坊。圖書館大廳內能夠舉辦音樂會、兒童戲劇、電影工坊、玩具製作工坊等各種活動，還能夠邀請作家到此朗誦作品。圖書館呈楔形結構設計，整個圖書館最窄的地方只有1.5米寬。

Image copyright Schmidt Hammer Lassen Architects/ Architectus

圖朗加基督城中央圖書館（Tūranga Christchurch Central Library）

2010年到2011年初，新西蘭南島遭遇幾次地震，基督城中央圖書館被夷為平地。現在圖書館已重建，並被定位是標誌基督城浴火重生的九大重建建築其中一座。新圖書館坐落於基督城歷史悠久的大教堂廣場，由丹麥和新西蘭的建築事務所共同設計完成，整個建築共有五層，面積達9500平方米。其巨大的混凝土外壁能夠在地震時隨之搖晃，因此有保護建築本體的抗震作用。

圖書館的入口處設有一個咖啡廳及一塊技術創新區，其觸摸屏高達7米。圖書館的二樓是社區公共活動場所，並有兒童閲讀區，其中設有閲讀洞穴和活動室。最上面的三層樓，分別是會議室和學習室、製作工作室、計算機實驗室和音樂工作室。

Image copyright Snøhetta

卡爾加裏中央圖書館（Calgary Central Library）

加拿大阿爾伯塔省的卡爾加裏市有一個新建成的圖書館，外牆裝點著六邊形的幾何圖案外觀。此圖書館可舉辦各種活動，從寓教於樂的到嚴肅的學術活動皆有。圖書館的一樓是兒童圖書區，是兒童的遊樂場所，孩子們可以在裏面做手工、畫畫等。圖書館四樓是一個「大閲覽室」，供人們在此專注閲讀。圖書館的面積有22300平方米，室外有一個露天劇場，使得室內的活動能夠延伸到室外。卡爾加裏中央圖書館是斯諾赫塔事務所（Snøhetta）設計的。

Image copyright Thai Thach/ Farming Architects

VAC圖書館（VAC Library）

VAC圖書館位於越南河內，農場建築事務所（Farming Architects）在設計的過程中，借鑒了越南農村的傳統園藝和畜牧業。整個圖書館綜合了圖書館、城市、農村的概念，外觀上來看就像是一個巨大的木質攀爬架。建造這個圖書館的目的，是為了讓城市裏的孩子在能夠看書的同時，學習到生態系統如何自我維持的知識。圖書館內種植了各種蔬菜，還養了錦鯉和雞。進入這個圖書館，孩子們既能玩耍，也能夠閲讀，還能學習生態模型的知識：因為魚和雞的糞便是植物很好的肥料。

Image copyright Gonazalez Moix Arquitectura

南方圖書館（Biblioteca Sur）

秘魯利馬的南方圖書館由岡薩雷斯莫雷建築公司（Gonazalez Moix Arquitectura）設計，圖書館的外圍有許多混凝土柱，之間是垂直的窗戶，不禁令人聯想到堆疊在書架上的圖書。南方圖書館位於拉莫裏納區，與聖靈感孕公園（Inmaculada Concepción Park）毗鄰。圖書館總面積有1300平方米，裏面為市民提供了各種課程，包括吉他、瑜伽、繪畫、攝影、芭蕾舞和戲劇。

Image copyright Atelier Masomi/ Studio Chahar

丹達吉圖書館（Dandaji Library）

丹達吉位於尼日爾西部，是一個豪薩族（Hausa）村莊。村中有一座失修的土坯清真寺，如今已經改建成圖書館和社區中心。圖書館是由設計師馬索米（Atelier Masomi）和察哈爾工作室（Studio Chahar）聯合設計的，主要是在原有的土坯建築上進行翻新。翻新時，圖書館的內部並沒有照傳統使用稀缺的木材。隔斷牆、樓梯和新建的夾層樓，採用的都是金屬的設計。他們將圖書館裏的學習室打造得十分明亮，如果學生家裏停電，還可以來圖書館做作業。應當地婦女要求，館內還開設了成人識字課堂。圖書館內還配有一個計算機實驗室。館外不遠處，人們還新建了一座清真寺。

Image copyright MVRDV

天津濱海圖書館

由荷蘭MVRDV建築設計事務所設計的天津濱海圖書館共有五層，總建築面積33700平方米，設計充滿未來主義感。圖書館內，周邊牆壁上層層的書架一直從地板延伸至天花板。建築中央是一個球形的社交空間，能夠同時容納110人。濱海圖書館的一樓和二樓設有閲覽室和休閒區，配備了會議室、電腦和音響室，樓上還搭建了兩個屋頂露台。

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