圖輯：要如何解讀「坎普風」？

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當被問到「坎普」（camp）究竟是什麼意思時，設計師羅德斯（Dame Zandra Rhodes）也說不上來。她笑著說：「要清楚描述這個詞很難，可以說是個雷區了。」有這種感受的人不止她一個。19世紀末，坎普一詞首次進入英語世界。此後，人們對坎普的涵義有了不同的解讀，至今仍沒有達成共識。

桑塔格（Susan Sontag）1964年的文章《坎普札記》（Notes on Camp），是今年大都會藝術博物館慈善晚會（Met Gala）以及相關展覽主題的靈感來源。這位已故作家、電影人在文中寫道：「如果要用語言來說明感性問題……就必須靈活多變、且有一定的試探性。」然而，在閲讀桑塔格的文章時，我們發現，這一術語看似簡單，但有時她自己也不能吃透。

Image copyright Getty Images Image caption Met Gala上的尼永奧（Lupita Nyong'o），她著裝艷麗，以此來詮釋坎普的感性（Credit: Getty Images）

1909年版的《牛津英語詞典》中，首次出現了坎普的定義。「炫耀、誇張、做作、戲劇化；女性化或同性戀；有同性戀的特質……」，這就是當時大眾對於坎普的理解。即使坎普不是典型男同的近義詞，根據《牛津英語詞典》的釋義，我們也可以發現，坎普和同性戀的關聯也是十分緊密的。羅德斯說：「一說到坎普，我第一會想到的就是翹著蘭花指的男同性戀。對當時的女性來說，第一會想到的可能是王爾德（Oscar Wilde）[桑塔格的文章獻給了他]。」

Image copyright Getty Images Image caption 波特（Billy Porter）誇張的入場，可以說是完美概括了坎普精神（Credit: Getty Images）

克萊托（Fabio Cleto）是Met Gala展覽附書的聯合作者，他說：「坎普明確的定義直到19世紀晚期才出現，當時人們第一想到的就是酷兒界的明星王爾德。王爾德在當時不為世俗所接受，1895年，他被指控為『嚴重猥褻』，具有『同性戀』的典型特質。這給後來的坎普增加了一層扭曲的唯美主義意思，很大程度上坎普也就代表了性向偏離。」

桑塔格認為，坎普不僅僅指同性戀風格。她在開篇呈現58種「感性」時就提到「坎普的特徵在於浮誇精神」。除此之外，她還將坎普標榜為玩世不恭、「反對嚴肅」，當然還有誇張和矯揉造作。她還有一個比喻：「坎普就是一個身上穿著由300萬根羽毛製成的衣服走來走去。」

Image copyright Getty Images Image caption 精心打扮是坎普的核心，可以看到Met Gala上米勒（Ezra Miller）的妝容，十分引人注目（Credit: Getty Images）

同時，桑塔格還將坎普區分為「天真派」和「刻意派」。桑塔格認為，大衛·鮑伊（David Bowie）在《填滿你的心》（Fill Your Heart）等歌曲中半女性化的打扮與之不同。她說：「新藝術運動中的匠人們，會在台燈旁邊盤一條蛇……這可不是在開玩笑，他們是認真地在說：『看吧！東方人！』」也有人說，美國出版界的傳奇人物蘇珊（Jacqueline Susann）1966年出版的小說《迷魂谷》（Valley of the Dolls）就是照著坎普風寫的，雖然電影沒有拍出這個意思，但其實也有要這麼塑造的意圖。桑塔格個人更加偏向「天真派」的坎普，她認為這樣更加純粹不做作：「為坎普而坎普的坎普，總是差了那麼點意思。」

Image copyright Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort Image caption 大都會藝術博物館的展覽中，有一個展品是斯科特（Jeremy Scott）為莫斯奇諾（Moschino）設計的（Credit: Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort）

後來，坎普的範圍逐漸擴大。克萊托告訴BBC設計版塊的記者說：「如今，坎普無處不在。正是因為無處不在，人們不會覺得它由多麼特殊。」坎普對於性別和性取向有著包容性，派生出了女同坎普（dyke camp）以及一系列的行為。「成為了顛覆邊緣化身份的策略。」也正如桑塔格對於新藝術運動的評價一般，有時候，坎普是剝離了性暗示的。羅德斯說：「坎普一詞的重心已經有所不同。」大都會藝術博物館的展出中，有她的一件作品，她說：「[展出]並不是僅僅增加了同性戀的成分而已。」

Image copyright Getty Images Image caption 大都會藝術博物館慈善晚會上，Cardi B 的拖地長裙，體現了坎普風中招搖奪目的一面（Credit: Getty Images）

那麼「陣營」對於「時尚札記」的意義何在？根據羅茲的說法，「它確實意味著在其概念中超越頂級的東西，不會被忽視，並且[具有]幽默感；但它並不是主流，而是歡樂和不同尋常的……」當然，展覽的主要焦點在於「刻意派」陣營。正如穆格樂（Thierry Mugler）- 他的作品也在展覽中 - 告訴BBC 的，坎普是「自由而有趣的心態」。或者，正如克萊托所說的那樣：「它可以粗略地被描述為浮誇表演和感知的一種形式，在這個自我展示的舞台中，現實成為了一種極其具諷刺性的存在。」

那麼，Met Gala展的主題「時尚札記」中，「坎普」究竟意義何在呢？羅德斯說：「坎普是一種超越了概念的東西，其中有一種幽默感，無人能夠忽視它；但坎普也不是主流文化之一，它很能讓人開心、但也十分不凡……」展出的重點，很顯然在於「刻意派」的坎普風格。穆格樂也有作品在本次展出中登場，他告訴BBC的記者說，坎普「是自由而有趣的精神境界」。克萊托則稱「可以說坎普即使一種表演，也是一種感知的形式。它十分戲劇性、十分誇張。現實是一個展示自我和重塑自我的舞台，極具諷刺，而坎普就是在這樣的舞台上即興演出。」

堅持自我

大都會藝術博物館的坎普：時尚札記展出以17世紀的法國宮廷為起點，探索了坎普從邊緣文化到流行的發展軌跡。（有人說，「坎普」一詞來源於法語中的 se camper，意思是大膽地堅持自我）展會展出了大概200件物品，涵蓋了服裝、雕塑、繪畫作品等。本次展覽在安娜·溫圖爾時裝中心舉行，又因其與Met Gala不可分割的聯繫，展覽自然就將側重點放在了時尚方面。羅德斯的設計作品是一件華麗亮眼的外套，上面裝飾有貝殼肩章。她說：「要說這件衣服太過浮誇，肯定是不對的。你可以說，這個設計很有幽默感。」此外還有其他設計師的作品參展，其中包括穆格樂、拉克魯瓦（Christian Lacroix） 、阿瑪尼（Giorgio Armani）、普拉達（Miuccia Prada）和安娜·蘇（Anna Sui）。

Image copyright Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort Image caption 天鵝形狀的連衣裙由佩約斯基 （Marjan Pejoski）設計，曾被歌手比約克（Björk）穿上奧斯卡紅毯（Credit: Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort）

展覽中的很多服裝都於性無關，好像只會在毛絨服裝派對/舞會上看見。佩約斯基 2000年秋冬服裝系列中，有一件衣服被比約克穿到奧斯卡的紅毯上過。這條裙子狀若天鵝，天鵝的頭做得栩栩如生，正靠著模特的胸部。展出中還有一件服裝，出自夏帕瑞麗（Schiaparelli） 2017年秋冬男士服裝系列，是法國設計師居榮（Bertrand Guyon）所設計的。這是一套通體粉紅的西裝，外套上是火烈鳥的印花，頭上還有誇張的鳥頭配飾。

Image copyright Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort Image caption 夏帕瑞麗（Schiaparelli） 2017年秋冬男士服裝系列中，居榮設計的火烈鳥主題西裝（Credit: Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort）

如今，坎普仍然保留了其最初和男同性戀的關聯。貝蘭多克（ Walter Van Beirendonck）2009年春夏系列中，有一件男士緊身連身褲，上面印有男性的肌肉細節和陰莖的輪廓，大小還十分可觀——這就是一個典型的例子。同樣的還有斯科特（Jeremy Scott）2012年春夏服裝系列中的一個套裝，由流蘇背心、皮護腿套褲和一條皮製內褲組成，其採用了粉紅配綠的配色，並以黑色裝點細節，十分艷俗。讓人想到了演唱組合鄉下人（Village People）裏的牛仔，還有電影《芬蘭的湯姆》（Tom of Finland）中那位芬蘭藝術家的同性戀作品。

《牛津英語詞典》一個多世紀前給坎普的定義是「和同性戀相關」，這一定義似乎很大程度上還是沒有改變。桑塔格特別強調了坎普中戲劇化和浮誇的一面。對此克萊托曾說，「有人指責（桑塔格）把坎普去同性戀化了，她把坎普文化透露給了受過教育的階級，有人說這是對同性戀的背叛。」然而，桑塔格本人也承認「先鋒人物中有很多都是[男]同性戀，坎普文化中最善於表達的也是他們。」

Image copyright Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort Image caption 大都會藝術博物館展出的作品之一，來自設計師斯科特（Jeremy Scott）的一個套裝，由流蘇背心、皮護腿套褲和一條皮製內褲組成，採用了粉紅配綠的配色（Credit: Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort）

學者梅耶爾（Moe Meyer）也曾就坎普文化展開廣泛討論，他說坎普文化是「模仿酷兒群體」。坎普在羅德斯眼裏，有著「拿煙嘴，做著極其女性化的動作」的既視感，她說，這不是惡意模仿或刻意貶低，只是單純覺得好玩而已。歌手大衛·鮑伊早年曾與坎普文化緊密相連，愛德華茲（Alan Edwards）是大衛·鮑伊生前的公關，來自英國。他說，在知道Met Gala之前，坎普一詞就讓他聯想到了「上世紀50年代的英國電影，尤其是其中《Carry On》（《繼續》）這一系列，還有戲劇電視演員重回『音樂廳』的那幾部電影。因為這種電影裏有很多女扮男裝的情節。」

Image copyright Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort Image caption 古馳（Gucci）的米謝勒（Alessandro Michele）設計的一套服裝——坎普的核心在於技巧和誇張（Credit: Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort）

那麼，坎普最終會被定義成什麼呢？羅德斯努力試著用文字來解釋它的含義，在展覽中理解其內涵，但她還是沒有參透。她說：「我還是沒能明白！」在一個深長的停頓後，她又驚嘆道：「難道只是簡單的異域時尚嗎？」顯然不是的。正如克萊托所言，坎普是什麼，沒有明確的答案能解釋：「它難以琢磨、變幻莫測、極具優越感。它不能被一個句子、一個定義所束縛。」

Image copyright Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort Image caption 莫斯奇諾1988年春夏服裝系列中的一條裙子，由嘉蒂妮（Rossella Jardini）設計（Credit: Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort）

參展的許多設計師可能都認同羅德斯的觀點，覺得以坎普為一個藝術展的主題十分牽強，但是從策展的角度來說，坎普的晦澀其實可以算作一個加分項；因為如果少有人能在坎普是什麼上達成一致，那也就很少有人能排除坎普不是什麼。這樣看來，嘉蒂妮為莫斯奇諾1988年春夏服裝系列設計的一條連衣裙是非常生動的——黑色的裙子上打著一個大大的白色問號。

坎普：時尚札記展覽（Camp: Notes on Fashion）正在紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum）展出，展覽時間為2019年5月8日至9月8日。

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