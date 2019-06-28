威尼斯雙年展：慘遭海難的移民沉船是藝術嗎？

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如果說藝術的目的是為了引起人們的強烈反應，那麼在世界最大型藝術展上展出的一艘失事船隻就做到了這一點。

但是，此舉是否超出了品味的界限呢？

威尼斯雙年展（Venice Biennale）上展出的這艘遇難的船殼遭到了評論家的猛烈抨擊。這艘船在海上沉沒，船上數百名移民遇難。

2015年，這艘漁船從利比亞前往意大利的航行途中沉沒，至少700人遇難，大多數都來自非洲。

來自瑞士，在冰島創作的藝術家比謝爾（Christoph Büchel）將這艘沉船帶到了雙年展供公眾參觀。

他認為他的展品，「我們的船」（Barca Nostra）將會成為「當代移民的紀念碑」。

那次海難發生於歐洲難民危機期間，是人們記憶中地中海地區最嚴重的沉船事件。2016年，歐洲難民危機達到頂峰，預計有5096人在橫渡地中海時死亡或失蹤，這是有記錄以來的最高數字。

一些藝術評論家嚴厲抨擊了比謝爾的這種行為。

瑟爾（Adrian Searle）在《衛報》上稱這是一種粗俗的行為。

「我認為比謝爾在威尼斯雙年展上展出這艘讓眾多難民喪命大海的沉船很卑鄙且令人作嘔。」

「唯一的一點可取之處是這艘船讓我們能直面死亡。觀展者會停下來在沉船前自拍。」

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參觀者與這艘船的互動方式警醒了評論家。

一位名叫赫伯特（Martin Herbert）的網友在推特上發佈了一張圖片，這艘沉船緊挨著就是一個咖啡館，他將這個場景稱之為「巔峰藝術之作」。

聯合國難民署的比格（Matthew Mpoke Bigg）指出，人們「曬著陽光在旁邊的咖啡館裏啜飲著開胃酒，有些人顯然不知道旁邊那艘船曾發生了什麼可怕的事情」。

魯伊斯（Cristina Ruiz）在《藝術報》（Art Newspaper）上發表文章，稱這是雙年展上「最令人不安」的展品，並解釋了為什麼藝術愛好者的反應可能並不像預期所想的那樣心情沉重。

「藝術能夠也應該反映我們這個時代最緊迫的問題。如果比謝爾能在鏽跡斑駁的沉船旁擺放標籤或說明，那這艘船很可能成為雙年展上最重量級的展品。」

「展會目錄上確實有這艘船的資料和歷史，但只有一小部分參觀者會購買。」

「雖然不是大多數，但確實有許多觀眾會在這艘海難船的陰影下吃吃喝喝，全然不知這背後的悲劇。」

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2015年4月18日海難的遇難者是誰？

來自約20多個國家的難民

這些國家有亞洲的孟加拉國，也有西非的毛里塔尼亞

大多數來自非洲的薩赫勒（Sahel）地帶

據信，他們一路搭順風卡車來到利比亞海岸

截至2018年12月，調查人員仍未能正式確認任何一名死者的身份

死者中有一名男孩，他在夾克上縫了一個包，裏面裝著來自祖國厄立特里亞的泥土

還發現了古蘭經、佛教念珠和東正教十字架

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在這些批評家看來，整件事的背景能說明一切。

BBC藝術編輯岡珀茨（Will Gompertz）解釋說，需要考慮的一個細節是威尼斯雙年展策展人魯戈夫（Ralph Rugoff）的動機。

他在推特指出：「我明白為什麼比謝爾想在今年的威尼斯雙年展上展出2015年致數百名移民喪生的遇難船。藝術讓我們觀察和思考，但展出這件作品無疑是錯誤的且不合時宜的，尤其是這場展覽的策展人曾說過藝術應該『娛樂大眾』。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @WillGompertzBBC I can see why Christoph Büchel wanted to exhibit the boat on which hundreds of migrants died in 2015 at this year’s Venice Biennale. Art makes us look and think. But it is a mistake. It’s inappropriate. Particularly in a show whose curator said art should be ‘entertaining’. pic.twitter.com/8jShWaFW2m — Will Gompertz (@WillGompertzBBC) 2019年5月14日

批評家們進行了更深層次的挖掘，開始質疑藝術在社會中的目的。

被這個展品嚇到的普裏乍得（Stephen Pritchard）在自己的博客《文化中的色彩》中寫道，該藝術家在消費這場悲劇：

「看到藝術界對這艘讓這麼多人葬身大海的沉船讚不絶口，實在太可惡了。」

「將這艘船作為『遺跡』或『紀念碑』展出所利用和消費的不僅僅是那些葬身大海的人，還包括所有難民。」

「野蠻殘暴的展品」

而埃裏布汗布朗（Yasmin Alibhai-Brown）在《I》報紙上說，這個展品反映了藝術界一個令人擔憂的趨勢，「缺乏真誠」。

「比謝爾為了宣揚自己的藝術和政治虛無主義，不惜利用那些流離失所最後葬身大海的人們。」

她所在意的並不是人們在這艘悲慘的沉船旁自拍或吃喝，而是沒有任何信息告訴人們這個展品是多麼的野蠻粗暴。

「死去的靈魂已蕩然無存，連影子都沒有。有人認為，或許對於『只想煽動大眾』的比謝爾來說，他們根本不重要。」

當BBC聯繫到比謝爾本人時，他拒絶置評。

他說他想說的一切都寫在最開始發佈的新聞稿裏了。

在這篇新聞稿中，他說「我們的船」是這場人間悲劇遺留下的殘骸，同時還是當代移民的紀念碑。

「這艘船骸已經成為了一種象徵物，是紀念2015年那場悲劇的受害者及參與打撈工作的人士，同時還提醒著我們海難的發生人人有責，及其背後的政策和政治原因。」

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