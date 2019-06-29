Image copyright Sigrid Bjorbekkmo / Eikund

復刻經典

一位挪威木匠、一位工業設計師和一位退役的足球運動員，三人花了一年的時間搜遍了各個人家的閣樓和檔案館，為的是尋找一些家具的設計圖。這些設計圖雖然已經被大眾遺忘了，但極具特色。三人後來在挪威西海岸的埃爾梅耶伊島（Eigeroya）創立了自己的品牌——埃昆德（Eikund）。也正是在這個島上，他們開始復刻失傳已久的上世紀中葉挪威著名現代主義巨匠們的經典作品，其中包括溫格（Bendt Winge）、貝肯（Torbjørn Bekken）和凱瑟爾（Fredrik Kayser）等。這些名字並非家喻戶曉，埃昆德的希普（Morten Hippe）表示，這正是問題所在。他說：「很多人沒聽說過挪威的設計，這是國際設計史上的一個空白。一說起斯堪的納維亞設計或者北歐設計，很多人提到的會是瑞典、丹麥和芬蘭。」

埃昆德加入的是一個認可上世紀中葉極簡美學標凖的品牌圈子，而這些品牌大部分是北歐公司。峽灣節日（Fjordfiesta）是另外一家挪威的公司，先前曾把上世紀五十年代時布拉楚（Hans Brattrud）設計的斯堪的納（Scandia，為斯堪的納維亞半島的詩意舊稱）系列座椅重新引入市場。這套斯堪的納系列座椅生產於1960年至1972年。就職於峽灣節日的倫德爾（Pål Lunder）說：「工廠經歷了一場大火後，這個系列就停產了。2004年，我又重新把這個系列引入市場。我聯繫過布拉楚，這個項目能重新啟動是經他授權的。」

那麼是什麼讓這種設計具備了標誌性價值呢？希普說：「那必須要經過時間的打磨，如此一件產品才能具備歷史意義。」他補充說，一件作品能夠在二手市場上漲價，這就是一個十分標誌性的因素。他說：「不是所有上世紀50年代到60年代之間生產的產品，都能夠讓收藏家們感興趣。」同時，這些奉行極簡美學的公司也在維護和復興一代無法被模仿的設計師的名氣，並盡力保持家居的北歐風格而不衰。

Image copyright Eikund

椅腿交叉

凱瑟爾曾就職的公司拉斯塔德瑞林繪圖工作室（Rastad＆Relling Tegnekontor）是家具和室內設計公司中的先鋒，曾一度影響了二戰後挪威的設計界。1955年的克里塞特（Krysset）躺椅是他最為出名的設計，如今由埃昆德公司重新生產發售。克里塞特躺椅的椅腿呈前後交叉的設計，前後腿由四個木釘固定在一起，靠背是在椅子的框架上縫製的一塊皮革。

Image copyright Gubi

照明設備

泰依托歐耶（Taito Oy）是芬蘭第一家照明燈具生產廠商，泰內爾（Pavvo Tynell）是該公司的創始人兼首席設計師，他也是芬蘭燈具設計的先驅。丹麥谷比（Gubi）公司的老闆谷比（Jacob Gubi）說：「如何將現代主義與自然主義相結合，是泰內爾所熟悉的。他的設計能讓人感受到一種詩意和優雅。」他評價泰內爾1965年設計的吊墜燈（ Pendant）「即使在當今時代也是鮮活及時尚的，雖然泰內爾使用的材料和設計語言產生於二戰之前。泰內爾常用經過打孔或拋光的黃銅作燈具。」

Image copyright Gubi

北歐時尚

二戰結束後，瑞典建築師及設計師霍姆奎斯特（Kerstin H Holmquist）便前往英國學習和工作，隨即迷上了英國經典的軟墊家具。就職於北歐公司（Nordiska Kompaniet）期間，她設計了一套「天堂家居系列」（Paradiset），其中就有著名的1958年伊娃休閒椅（1958 Eva lounge chair）。谷比說：「伊娃休閒椅很有一種女性的氣質。」

Image copyright Iittala

玻璃工藝品

阿爾瓦·阿爾托（Alvar Aalto）和他的第一任妻子阿依諾·阿爾托（Aino Aalto）同弗蘭克（Kaj Franck）一起，將伊塔拉（Iittala）這一小鎮開發成了一個品牌，如今已經成為芬蘭設計的代名詞。1936年的阿爾托系列瓶飾系列，設計精簡大方，造型自然，與當時的裝飾美學大相徑庭。阿爾托是芬蘭語中的海浪，是整個瓶飾系列的靈感來源。現在伊塔拉工廠的玻璃工人仍然在生產這個玻璃瓶飾系列。今年，工廠推出了一個新的款式，名為「海洋之藍」。

Image copyright Fritz Hansen

看到光亮

凱爾（Bodil Kjær）來自丹麥，是一名建築師、設計師和教授，曾在倫敦、紐約、華盛頓特區等地學習和工作。一次蠟燭點燃了家裏的報紙，她以此為靈感，1961年設計出了交叉折疊燈（1961 Cross-Plex lamp）。她設計的這個台燈可以代替蠟燭，又不會帶走原來房間裏幸福而又溫暖的燭光感覺。弗利茨漢森（Fritz Hansen）公司重新生產了這一台燈。燈整體的設計採用了功能主義的直線線條，以透明的丙烯酸玻璃為底座，立方體燈罩的材料則選用了乳白色的同種玻璃。

Image copyright Fritz Hansen

被遺忘的經典

雅各布森（Arne Jacobsen）1960年設計的罐子椅（1960 Pot chair），最初弗利茨漢森公司安排將之與著名的蛋椅、天鵝椅和水滴套椅（Egg, Swan and Drop chairs）一起發佈。這一椅子系列都是雅各布森為哥本哈根的SAS皇家酒店設計的。然而，罐子椅很快就未再生產了。弗裏茨漢森公司的設計總監安德森（Christian Andresen）說：「這款早已被人遺忘的椅子，值得重新投入生產。我覺得這一款算是雅各布森較為寧靜風格的設計，就像是浮在空氣上的一片葉子。現在推出的版本稍有改動，與雅各布森溫和的設計風格互補。也是『少即是多』的一個例子。」

Image copyright Carl Hansen & Son

創新辦公桌

1952年，雅各布森到達職業生涯的巔峰，他設計了一款名為社會桌（Society Table）的辦公桌。丹麥卡爾漢森（Carl Hansen）公司的漢森（Erik Hansen）表示，這個設計「大膽結合新型材料，及實驗了各種創新形狀」。辦公桌是由丹麥造船廠博美斯特-維恩（Burmeister & Wain）委托給雅各布森設計的，採用了多種材料，如鋼材、薄木面板、皮革和木材等。現在是第一次投入量產。

Image copyright Fjordfiesta

美之線條

峽灣節日的創始人倫德爾認為，北歐設計的「黃金年代」（上世紀50年代到60年代），挪威最著名的設計工作室就是拉斯塔德瑞林繪圖工作室。拉斯塔德（Rolf Rastad）和瑞林（Adolf Relling）當時聘請了一些挪威國家工藝美術學院室內設計專業的畢業生來工作。倫德爾還補充說：「整個工作室也因此成為了戰後高級家具設計師的孵化器。」其設計的實心橡木和皮墊材質的57號班比餐椅（Bambi dining chair no.57），現在由奧斯陸的一家古董店「烏托邦工坊」（Utopia Workshop）重新發售。

Image copyright Fjordfiesta

現代經典

挪威工業設計師迪斯特（Sven Ivar Dysthe）畢業於倫敦皇家藝術學院，其最出名的設計要數朗姆奈特椅（Lamninette chair）和星球椅（Planet chair）。他1960年推出的1001AF休閒椅（1960 1001AF lounge chair），以胡桃木和鋼材製作，現在可能已經不為人知了。但是，在上世紀60年代，這個款式的椅子一直是出口明星。倫德爾稱之為「不是特別北歐風，但十分現代主義」。

Image copyright MENU

搶手的椅子

1951年的編織椅（Knitting Chair）之所以得此名，是因為人們在編織或閲讀時，能夠在這款椅子上放鬆手肘。設計者柯福德-拉爾森（Ib Kofod-Larsen）是當時的一名建築師和設計師。如今，這款椅子也兼容人們在使用電子設備的時候放鬆手肘。哥本哈根的MENU公司重新將之投入了生產，用的是橡木和皮革的材料。剛開始是以限量版的形式發售，人們一搶而空，現在都已經成了收藏品。

Image copyright Stellar Works

50年代

1964年，美國總統約翰遜（Lyndon B Johnson）與馬丁·路德·金（Martin Luther King）簽署了民權法案。有記者拍到總統就坐的椅子是C140椅（設計於1955年，是一款橢圓形辦公椅）。現在復刻的版本在坐墊上採用了克瓦德拉特面料（Kvadrat fabric），這種面料為上世紀50年代的丹麥紡織品設計師迪策爾（Nanna Ditzel）所設計。C140椅的設計師是萊斯蒙（Jens Risom），1939年，他從丹麥移居美國。漢斯諾爾（Hans Knoll）品牌推出的第一個家具系列，其中大部分的設計就出自萊斯蒙之手。後來，他成立了自己的品牌。堀裕一郎（Yuichiro Hori）是上海星坊家具（Stellar Works）的創始人，他說：「萊斯蒙的設計，尤其在框架的塑造和椅子的線條上，很有建築大師龐蒂（Gio Ponti）的感覺。」

請訪問 BBC Culture 閲讀 英文原文。