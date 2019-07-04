Image copyright Sergio Pirrone

家是神聖的，是一個讓人感到安心的地方；一個辛苦一天之後能夠放鬆身心的地方；也是我們用來招待朋友的地方；而且越來越多的人把它當成工作或學習的場所。自20世紀初期出現的新建築方法和新材料，為全世界的建築師和大膽創新的客戶們，提供了展示創造性想像力的機會，人們生活的地點和方式都更加自由開放。

新出版的《房屋：絶妙生活》（Houses: Extraordinary Living）一書向我們展示了與環境融為一體的創新居所，既有挪威森林裏的隱秘小屋，又有美國加利福尼亞州的沙漠寓所。創新居所改變了我們的品味、風格以及對居家生活的看法。懸浮的玻璃房、實驗性的房屋模型、完全開放式的布局、與周圍環境相呼應的住宅——只要選對建築師，就沒有實現不了的想法。

Image copyright Ezra Stoller/Esto Image caption 格拉哈姆屋建在懸崖之上，房屋總共四層，沿著峭壁逐一向下（Credit: Ezra Stoller/Esto, Courtesy F2 Architecture）

格拉哈姆屋（Graham House），加拿大

加拿大著名建築師埃里克森（Arthur Erickson）與長期合作伙伴梅西（Geoffrey Massey），在加拿大西海岸西溫哥華市一處異常陡峭的地方，共同建造了這座現代主義風格的房子。房子建在地勢險峻的峭壁之上，於1963年竣工，設計採用懸空的水平橫樑，用玻璃打造出生活起居的主體空間，從車庫到太平洋上的岩石峭壁，整棟建築分為四層，沿著峭壁逐一向下。

每一層都通向下一層的屋頂露台，絶世美景盡收眼底。已故的埃里克森寫道：「當你想要在一處不可能建房的地方造房子時就會想到我，是格拉哈姆屋給了我這樣的聲譽。」儘管房子享有盛名，但可惜的是，格拉哈姆故居在2007年時被拆除了。

Image copyright Jim Jennings Architecture Image caption 建築的混凝土圍牆顛覆了沙漠現代主義開放性的特點（Credit: Jim Jennings Architecture）

沙漠之屋（Desert House），美國

建築師詹寧斯（Jim Jennings）和作家比塞爾（Therese Bissell）花了很長時間來打造這座典雅的沙漠別墅。兩人1999年就買下了這塊地，但此後10年一直住在棕櫚泉市（Palm Springs）。詹寧斯在接受《建築文摘》（Architectural Digest）的採訪時表示：「自己為自己設計房子的時候，可以隨心所欲地提出要求。但要清楚難度究竟有多大，尤其是當它看起來很簡單的時候。」

該房子沒有遵循沙漠現代主義後梁加玻璃房的傳統模式，空間也不是對外開放式的，而是把起居空間用2.4米高的水泥牆圍了起來，呈水平結構，屋頂是鋼質的，還有兩個庭院。從屋內看出去，是深綠的棕櫚樹、連綿的聖哈辛托山脈（San Jacinto Mountains）和尉藍的天空。周圍景色猶如被懸空的水平屋檐框在畫中，屋頂延伸部分提供了陰涼。

Image copyright Paul Bardagjy Image caption 屋頂上的草皮讓建築能夠冬暖夏涼（Credit: Paul Bardagjy）

邊緣地之家（Edgeland House），美國

貝爾西·陳工作室（Bercy Chen Studio）的設計師們以美國原住民建於地下的坑屋為原型，建造了一個現代版的邊緣地之家。房子建在地下兩米深處，德克薩斯州的奧斯汀市這裏曾工業污染嚴重，到處都是工業破壞的痕跡，他們想要挽救這片土地。

房子於2012年完工，屋頂有草坪覆蓋再加之房屋本身沉於地下，不僅從街面上看很隱蔽，還能讓整所建築冬暖夏涼。日常活動和休息區域之間沒有設計連接走廊，這是有意為之，為的是鼓勵主人用更多的時間在戶外。

Image copyright LifePhotoWorks Image caption 樹屋風格的木頭房子鑲嵌在斜坡上（Credit: Life Photo Works Osamu Abe）

五浦之家（House in Itsuura），日本

這棟單層V字形的傾斜房屋位於日本茨城縣（Ibaraki Prefecture），建在兩個自然形成的柱子上，房屋的其餘部分則嵌入山體之中。內飾採用本地木材製作，外牆裝有傾斜的板條，用來調節溫度、採光並且保護隱私。

活動空間位於V字較長的一邊，較短的一邊則是睡房。建築公司生活方式工房（Life Style Koubou）為了讓這片區域煥發新生，種植了60多棵樹，木質的房屋看起來有一種飽經風霜感，建築公司也希望房子能與周圍的自然環境更加緊密地聯繫在一起。

Image copyright Íris Ann Image caption 巴卡弗勞特融於景觀之中，只露出了房頂（Credit: Íris Ann）

巴卡弗勞特1號（Bakkaflöt 1），冰島

西格爾扎多蒂（Högna Sigurðardóttir）1960年從巴黎國立高等美術學院畢業後，很快成為冰島首位專業從事建築設計的女性。幾年後，她在雷克雅未克南邊的郊區，為一戶人家設計建造了一間現代簡約的草皮小屋，該建築可以說是冰島最偉大的建築之一

1963年，西格爾扎多蒂告訴這個六口之家說：「我要給你們建個小窩」，她兌現了之前的諾言，用三個土墩為這間矮房抵禦冰島惡劣的天氣。房子採用野獸派的技法，混凝土暴露在外，沙發和浴缸等許多家具也是同一風格，內外呼應。

Image copyright Jesús Granada Image caption 鍍鋅的屋頂好似龍的鱗片（Credit: Jesús Granada）

崖居（The House on the Cliff），西班牙

崖居位於格拉納達（Granada）一處陡峭的山坡上，順著山勢呈波浪狀，主體掩埋在山體之間。建築師吉爾（Pablo Gil）和巴多羅梅（Bartolomé）稱它是「當代高迪風格的洞穴」——高迪（Anton Gaudì）被譽為加泰羅尼亞現代主義（Catalan Modernism）最偉大的代表人物。該座雙層住宅於2015年竣工，利用泥土天然的降溫功能將房屋溫度時刻保持在19.5攝氏度。

房子的屋頂為金屬結構，兩層波浪形的鋼筋混凝土上又鋪設了鍍鋅瓦片，手工打造的屋頂就像一條龍的鱗片，泳池與探出懸空的露台構成了地中海的景色。兩位建築師表示：「金屬屋頂模糊了自然與人造的界限，這種美是經過精確計算設計而成的，從下方仰望像是一條巨龍盤踞在地，從上方俯視則好似海浪一般。」

Image copyright Christian Richters Image caption 小木屋可以根據天氣情況適應不同環境（Credit: Christian Richters）

手風琴房（Dragspel House），瑞典

在瑞典語中，「Dragspel」是手風琴的意思，房子坐落於上格拉湖畔（Övre Gla），以一座19世紀末的小木屋為基礎擴建而成，紅杉木製成的瓦片層層疊疊就像手風琴一樣。房屋形狀與格拉斯寇根（Glaskogen）自然保護區和諧統一，牆面上的窗戶設計得十分隱蔽，為的是盡量降低視覺影響。

小木屋外層的木材有時會呈現出灰色的外觀，與周圍粗糙的石林融為一體。另一個特別之處在於，夏天的時候可以將屋子的前端伸出去，懸在小溪之上，打開窗戶可以聽到潺潺流水聲，冬天或者雨天則可以把前端縮回去，根據季節環境和來賓人數調整房子的形態。

Image copyright Sergio Pirrone Image caption 身處智利這間房子當中，海浪聲不絶於耳（Credit: Sergio Pirrone）

蒂爾之家（Till House），智利

這間周末度假小屋是為一對夫婦在懸崖峭壁的海岸線上建造的，位於智利納維達（Navidad）的海邊，深嵌在峭壁之中，三面環繞著浪濤轟鳴的太平洋。從路上走根本看不到小屋，開放式的平台特別適合休閒和欣賞開闊的景色，屋內則是睡覺和吃飯的地方。

每個房間都用層板分隔開來，私密性很好，而整個屋頂是一個大型開放平台，可以沿著山間小路走上去。想要更愜意的話還有一個木製的按摩浴缸，魚缸裏的水是用火加熱的。

Image copyright Errol Jay Kirsch Architects Image caption 混凝土外牆上的窗戶讓採光最為充分（Credit: Errol Jay Kirsch Architects）

基爾希大宅（Kirsch Residence），美國

在伊利諾伊州（Illinois）的奧克帕克（Oak Park），懷特（Frank Lloyd Wright）這所位於郊區的房子絶對是一大亮點。這座巨型堡壘既是他的家也是他的工作室，1982年由基爾希（Errol J Kirsch）設計建造，開車經過時感受它像是科幻電影裏的東西。

整座房子被混凝土包裹著，特別的幾何造型給人一種安全感。不僅如此，尖尖的傾斜屋頂、鋸齒形的結構和細窄的窗戶都是為提高能源的充分利用而設計，這種設計可以減少屋內溫度的變化，同時也讓窗戶的採光最大化。

Image copyright architecture UK Image caption 房子建在山體內部，橢圓形的玻璃房迎面朝向大海（Credit: Architecture UK）

瑪拉特屋（Malator House），威爾士

房子是由一處舊軍營改造的，出自未來體系建築事務所（Future Systems）的夫妻檔建築師卡普利茨基（Jan Kaplický）與萊維特（Amanda Levete）之手，又被當地人稱為「天線寶寶小屋」（Tellytubby House）。這是一個有兩間臥室的度假屋，建在一處人工修造的山體內部，俯瞰彭布羅克郡（Pembrokeshire）的海岸線。

小屋建於1998年，是地下住宅的風格，木板屋頂上鋪了草皮，偽裝之下的小屋很難被人發現。彩色的浴室和廚房看上去像是服務艙，客廳裏擺著大沙發和壁爐。唯一能看出山裏有棟房子的地方是小屋的橢圓形窗戶，如同一隻望向大海的眼睛。

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